Continua il rally di Tesla: il patrimonio netto di Elon Musk cresce di 12 miliardi di dollari

Martedì il patrimonio netto di Elon Musk è balzato di circa 12 miliardi di dollari. Le azioni di Tesla sono nuovamente aumentate nella seduta di ieri, dopo aver riportato dati di consegna che hanno superato le aspettative degli analisti.

Fatti principali

Le azioni di Tesla sono balzate a poco meno di 229 dollari nel pomeriggio (per poi crescere ancora fino a 231 dollari in chiusura), aggiungendosi al rally del 25% della società da quando il prezzo delle azioni è sceso sotto i 183 dollari il 24 giugno.

nel pomeriggio (per poi crescere ancora fino a 231 dollari in chiusura), aggiungendosi al rally del 25% della società da quando il prezzo delle azioni è sceso sotto i 183 dollari il 24 giugno. Il valore della partecipazione di circa il 12% di Musk nella società è aumentato a 160 miliardi di dollari dai circa 150 miliardi di dollari di quando il mercato ha chiuso le contrattazioni lunedì, mentre il rally durato una settimana ha aggiunto circa 30 miliardi di dollari.

Tesla ha consegnato quasi 444.000 veicoli nel secondo trimestre di quest’anno, con un aumento del 14,8% rispetto al trimestre precedente nonostante un calo del 4,8% su base annua, ha annunciato la società, superando leggermente le stime degli analisti di circa 439.000 consegne, secondo FactSet.

La valutazione di Forbes

Musk è la persona più ricca del mondo con un patrimonio netto stimato di 240 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Le azioni di Tesla sono crollate nella prima metà del 2024, scendendo sotto i 140 dollari ad aprile, dopo aver raggiunto un picco di oltre 250 dollari all’apertura delle contrattazioni quest’anno. Il titolo è crollato dopo che Tesla ha riportato un calo del 48% nei profitti del primo trimestre e un calo del 9% nei ricavi, sebbene sia aumentato in modo intermittente dopo che la società ha annunciato tagli di prezzo per alcuni dei suoi veicoli.

Tesla ha poi riportato 70.000 veicoli in meno del previsto, il primo dato trimestrale negativo della società in quattro anni. Diversi fattori hanno influenzato le consegne dei veicoli quest’anno, ha affermato Tesla, tra cui problemi nella catena di fornitura e un incendio doloso nella fabbrica dell’azienda a Berlino. L’azienda deve inoltre far fronte alla crescente concorrenza della casa automobilistica cinese BYD, che ha venduto 426.000 veicoli elettrici nel secondo trimestre.

