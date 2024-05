Elon Musk supera Arnault: è di nuovo il più ricco del mondo

Elon Musk ha trascorso un Memorial Day Weekend da ricordare, annunciando durante le vacanze che la sua nuova startup di intelligenza artificiale xAI ha raccolto 6 miliardi di dollari con una valutazione pre-money di 18 miliardi di dollari.

Questo è sufficiente a far superare a Musk il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault – ancora una volta – il titolo di persona più ricca del mondo. Forbes stima per Musk un patrimonio netto di 209,5 miliardi di dollari alla chiusura del mercato di martedì, 5,2 miliardi di dollari in più rispetto ad Arnault, che ha un valore stimato di 204,3 miliardi di dollari. Jeff Bezos di Amazon è sceso al terzo posto, con un patrimonio stimato in 200 miliardi di dollari, dopo aver scambiato il secondo posto con Musk negli ultimi mesi.

Il progetto xAI

L’imprenditore ha lanciato xAI – noto soprattutto per il suo chatbot Grok – lo scorso luglio per competere con OpenAI, creatore di ChatGpt, che l’imprenditore ha co-fondato nel 2015 prima di lasciare la società tre anni dopo. Musk, che ha accusato ChatGpt di essere “woke”, ha fatto causa a OpenAI a marzo, sostenendo che la sua ricerca di profitti ha minato la sua missione originale di sviluppare un’intelligenza artificiale generale open-source che “porterà benefici all’umanità”.

Nel comunicato stampa di domenica, che annunciava la sua raccolta di fondi, xAI ha citato tra i suoi risultati il rilascio di una versione open-source di Grok. In un tweet del giorno successivo, Musk ha invitato gli ingegneri a “unirsi a xAI se credono nella missione di comprensione dell’universo, che richiede il massimo rigore nella ricerca della verità, senza badare alla popolarità o alla correttezza politica”.

La fortuna di Musk

Secondo le stime di Forbes, Musk detiene una partecipazione del 60% in xAI per un valore di 14,4 miliardi di dollari dopo il recente accordo, guidato da un gruppo di investitori che hanno sostenuto anche la sua acquisizione di Twitter (che Musk ha poi ribattezzato X) per 44 miliardi di dollari (valore aziendale): Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company e il principe Alwaleed Bin Talal della Kingdom Holding Company dell’Arabia Saudita.

Il resto della fortuna di Musk è in gran parte legato alla sua quota di quasi il 12% di Tesla (escluse le opzioni) e alla quota stimata del 42% di SpaceX, ognuna delle quali valeva circa 75 miliardi di dollari alla chiusura del mercato di martedì. Nel frattempo, Forbes stima che il valore della quota del 74% di Musk nella sua società di social media valga oggi circa 7 miliardi di dollari, ovvero quasi il 70% in meno di quanto l’ha pagata nel 2022.

L’oscillazione delle azioni di Tesla e l’impennata delle azioni di SpaceX hanno fatto sì che Musk entrasse e uscisse dalla posizione di numero uno del pianeta negli ultimi anni.

Il sorpasso di Musk su Arnault

Arnault ha recentemente superato Musk a fine gennaio, quando un giudice del Delaware ha annullato quasi 50 miliardi di dollari di stock option Tesla basate sui risultati, originariamente concesse all’imprenditore nel 2018, dopo aver stabilito che quest’ultimo e alcuni membri del consiglio di amministrazione di Tesla non sono riusciti a dimostrare che il processo alla base dell’assegnazione fosse equo.

Gli azionisti di Tesla voteranno sulla riapprovazione delle opzioni di Musk, che Forbes ha scontato del 50% in seguito alla sentenza del Delaware, il 13 giugno. Nel frattempo, SpaceX starebbe cercando di fare un’offerta pubblica di acquisto che valuterebbe la società circa 200 miliardi di dollari, rispetto ai 180 miliardi dello scorso dicembre. In altre parole, i giorni di Arnault al vertice potrebbero essere già contati.

