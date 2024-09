La Technogym di Nerio Alessandri ha realizzato una palestra all’aperto a Milano

Nell’ambito del progetto Milano Wellness City 2030 – un’iniziativa sociale promossa da Wellness Foundation per diffondere una nuova cultura del benessere a Milano – Technogym ha installato la prima isola Technogym Outdoor all’interno dei Giardini Indro Montanelli, in zona Porta Venezia.

Questa soluzione per l’esercizio all’aria aperta, donata Technogym nell’ambito di una collaborazione con il Comune di Milano, è un concept studiato e realizzato da Technogym per gli spazi pubblici in grado di offrire una soluzione per l’esercizio fisico all’aperto in totale sicurezza ad utenti di ogni età e livello di forma fisica. La struttura è sostenibile: è infatti realizzata con inox, alluminio e cemento, materiali che garantiscono lunga durabilità nel tempo, riparabilità, riciclo e alta protezione contro l’usura da utilizzo intenso e l’erosione da agenti atmosferici

Ogni isola è stata progettata per massimizzare lo spazio disponibile per l’esercizio e per offrire agli utenti più possibilità di esercizio grazie al Qr code che permette di accedere dal proprio smartphone ad una libreria digitale con diversi esercizi e programmi di allenamento. Inoltre, attraverso Technogym App, è possibile allenarsi con il proprio programma di allenamento personalizzato attraverso l’intelligenza artificiale.

La struttura

“Milano è da sempre la città che anticipa le tendenze e oggi può diventare una vera e propria città del wellness, nell’interesse della qualità della vita dei milanesi e allo stesso tempo fornendo uno stimolo all’intero Paese. A partire da questa visione Wellness Foundation ha lanciato l’iniziativa Milano Wellness City in un momento storico importante per la città, con le Olimpiadi di Milano Cortina che rappresenteranno un’occasione irripetibile per promuovere il valore dello sport e dell’esercizio fisico per tutti.” ha dichiarato Nerio Alessandri, fondatore di Technogym e èresidente di Wellness Foundation.

Il progetto Milano Wellness City 2030

L’iniziativa inaugurata al Parco Indro Montanelli si inserisce nel più ampio progetto Milano Wellness City 2030 Milano, lanciato dall’imprenditore Nerio Alessandri e che mira a cogliere l’opportunità delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per lasciare una legacy importante alla città: diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione per un futuro in salute e sostenibilità.

