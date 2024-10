McLaren W1, la supercar stradale da oltre 2 milioni di euro

McLaren presenta la sua nuova creatura: McLaren W1, l’innovativa erede di due storiche supercar, la McLaren F1 e la McLaren P1 TM. “È una celebrazione sia dell’eccellenza dell’iconica McLaren F1 e McLaren P1 TM sia della manifestazione della mentalità da campionato mondiale della McLaren”, ha dichiarato Michael Leiters, amministratore delegato di McLaren Automotive.

“Con la nostra nuova supercar Ultimate, stiamo di nuovo spingendo i confini delle vere prestazioni da supercar con un epico propulsore ibrido dotato del nostro nuovissimo motore MHP-8 V8, la piattaforma aerodinamica più avanzata di qualsiasi auto da strada McLaren e un ampio utilizzo di materiali leggeri avanzati. Ciò ci consente di progettare un’esperienza di guida in pista suprema dalla stessa auto che offre un piacere di guida senza pari su strada” ha aggiunto Leiters.

Proprio come il nome W1 celebra la mentalità della McLaren rivolta al campionato del mondo, anche la data della presentazione al pubblico della vettura è stata scelta tenendo presente questo aspetto: il 6 ottobre 2024 è il 50° anniversario della vittoria di Emerson Fittipaldi nei primi campionati mondiali piloti e costruttori di Formula 1 della McLaren.

courtesy McLaren

Le caratteristiche della McLaren W1

La W1 è adatta a tutte le occasioni: è a suo agio sia su strada che in pista ed è la supercar stradale McLaren con il giro più veloce e l’accelerazione più rapida finora. Caratteristiche esaltata dal nuovo design aerodinamico ad alto carico aerodinamico. Peraltro, il nuovo motore V8 biturbo MHP-8 da 4,0 litri che debutta in W1 è abbinato a un modulo E ad alta densità di potenza per offrire ancora più velocità scintillante.

Si tratta infatti di un propulsore ibrido ad alte prestazioni da 1275 cavalli (928 del nuovo V8 e 347 dell’E-module). Non è un caso, infatti, se, insieme alla coppia totale di 1340 Nm e alla risposta immediata dell’acceleratore del modulo elettrico, permette alla McLaren W1 di raggiungere i 100 km/h in 2,7 secondi e i 200 km/h in soli 5,8 secondi. La McLaren W1 vanta anche il miglior rapporto potenza/peso della categoria, pari a 899 CV/tonnellata (la vettura pesa 1.399 kg). Per contenere il peso, tra le altre cose, la McLaren non ha adottato la trazione integrale, continuando così a optare per la trazione posteriore.

Ma quante ne saranno prodotte? Secondo quanto dichiarato dalla società, saranno previste 399 unità, con un prezzo di oltre 2 milioni di euro.

