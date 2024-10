Gli 11 miliardari che sono sempre stati tra i 400 più ricchi d’America

Nei 43 anni in cui Forbes ha pubblicato la classifica dei 400, un totale di 1.739 magnati, eredi e celebrità sono entrati nella classifica delle persone più ricche d’America. I boom economici, le crisi, la buona vecchia concorrenza e il tempo hanno fatto sì che la lista non abbia mai presentato le stesse 400 persone per due anni di fila. Alcuni personaggi di spicco entrano nella classifica solo per un anno. Molti altri trascorrono un decennio o due nella lista prima di abbandonare o morire. Ma pochi fortunati – i leggendari 11 – hanno mantenuto la loro posizione, riuscendo a entrare nella lista Forbes 400 ogni anno dalla sua creazione nel 1982.

Chi sono gli 11 miliardari che non sono mai usciti dalla Forbes 400

In totale, il loro patrimonio attuale è stimato in 342,3 miliardi di dollari, rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del 1982, anno in cui sono apparsi per la prima volta nella classifica di Forbes (equivalenti a 12,2 miliardi di dollari in dollari odierni), il che significa che la loro ricchezza è cresciuta di circa l’8.900%, più del doppio della crescita del 4.200% dell’S&P 500. La loro età media è di 88 anni.

Quando Forbes pubblicò per la prima volta The Forbes 400, Warren Buffett era il 52enne presidente di una Berkshire Hathaway da 1,5 miliardi di dollari. “Vive in modo modesto”, scrivemmo. “Patrimonio netto stimato: 250 milioni di dollari”. Quattro decenni dopo, il patrimonio della Berkshire ha superato i 1.000 miliardi di dollari e Buffett è la quinta persona più ricca d’America, nonché il più ricco “miliardario di passaggio” mai uscito dalla classifica Forbes 400. Il suo patrimonio netto di 150 miliardi di dollari è 187 volte superiore a quello del 1982, anche dopo l’adeguamento all’inflazione. (Sarebbe ancora più ricco se non fosse che è anche il più generoso filantropo d’America).

Solo 4 degli 11 sono self-made. Oltre a Buffett, due magnati della moda e del retail sono entrati nella lista grazie ai loro marchi di fama mondiale: Phil Knight di Nike e Les Wexner, il fondatore di L Brands, caduto in disgrazia, dietro Victoria’s Secret e Bath & Body Works. La quarta icona self-made è Donald Bren, il più ricco immobiliarista del Paese, la cui Irvine Co. possiede 129 milioni di metri quadrati di immobili, per lo più nella California meridionale.

Gli altri sette hanno iniziato con un aiuto sostanziale da parte delle loro famiglie, ma tutti, tranne uno, sono riusciti a trasformare i milioni in miliardi. Tra questi: la 17a persona più ricca d’America Charles Koch; Leonard e Ron Lauder, figli di Estée Lauder; e il gigante dei media Donald Newhouse, la cui famiglia ha investimenti in Conde Nast, Warner Bros. Discovery e nel sito di social news Reddit.

I miliardari esclusi almeno una volta

Altri quattro membri della classifica inaugurale del 1982 sono entrati nell’elenco nel 2024, ma sono stati esclusi almeno una volta durante il percorso. Il miliardario di Guerre stellari George Lucas è uscito dalla lista nel 1983 a causa di un accordo di divorzio, ma è rientrato nel 1996 durante la fase di progettazione della trilogia prequel del franchise. L’ex presidente Donald Trump è scomparso dalla lista a causa delle sue bancarotte negli anni ’90 e di nuovo nel 2021 e nel 2023, ma quest’anno è tornato tra i 400 più ricchi grazie soprattutto alla sua piattaforma Truth Social. L’erede del petrolio Sid Bass non è stato inserito nel 2021, mentre il fondatore di FedEx Fred Smith è rimasto fuori dalla lista per un totale di 6 anni.

LEGGI ANCHE: Chi sono i 10 miliardari più giovani d’America

E quelli morti

Molti dei primi 400 della lista Forbes del 1982 sono morti nel frattempo. Tra questi il comico Bob Hope (morto nel 2003), che è entrato nella lista solo una volta, il mafioso Meyer Lansky (morto nel 1983), Steve Jobs (morto nel 2011) e il magnate delle spedizioni Daniel Ludwig (morto nel 1992), la persona più ricca d’America nel 1982, con un patrimonio di 2 miliardi di dollari (6,4 miliardi di dollari attuali). Altre persone che avevano raggiunto il patrimonio netto minimo di 100 milioni di dollari (equivalenti a 320 milioni di dollari di oggi) – tra cui la musicista Yoko Ono e l’erede Timothy Mellon – hanno trasferito le loro fortune agli eredi o sono state semplicemente superate da magnati della tecnologia, star dei social media e investitori di criptovalute.

Ecco gli undici miliardari che sono nella lista dal 1982

Warren Buffett



Origine della ricchezza: Berkshire Hathaway

Età: 94 anni

1982 Patrimonio netto: 250 milioni di dollari (equivalente 2024: 800 milioni di dollari)

2024 patrimonio netto: 150 miliardi di dollari

Charles Koch

Origine della ricchezza: Koch, Inc.

Età: 88 anni

Patrimonio netto 1982: 265 milioni di dollari (equivalente 2024: 850 milioni di dollari)

Patrimonio netto 2024: 67,5 miliardi di dollari

Phil Knight

Origine della ricchezza: Nike

Età: 86 anni

Patrimonio netto 1982: 275 milioni di dollari (equivalente 2024: 880 milioni di dollari)

Patrimonio netto 2024: 36,8 miliardi di dollari

Donald Bren

Origine della ricchezza: proprietà immobiliare

Età: 92 anni

Patrimonio netto 1982: 350 milioni di dollari (equivalente 2024: 1,1 miliardi di dollari)

Patrimonio netto 2024: 18,9 miliardi di dollari

Philip Anschutz

Origine della ricchezza: energia, sport, intrattenimento

Età: 84 anni

Patrimonio netto 1982: 1 miliardo di dollari (equivalente 2024: 3,3 miliardi di dollari)

Patrimonio netto 2024: 16,9 miliardi di dollari

Donald Newhouse

L’origine della ricchezza: media

Età: 95 anni

Patrimonio netto 1982: 600 milioni di dollari (equivalente 2024: 1,9 miliardi di dollari)

Patrimonio netto 2024: 12,2 miliardi di dollari

Leonard Lauder

Origine della ricchezza: Estée Lauder

Età: 91 anni

Patrimonio netto 1982: 125 milioni di dollari (equivalente 2024: 400 milioni di dollari)

Patrimonio netto 2024: 11,5 miliardi di dollari

Leonard Stern

L’origine della ricchezza: proprietà immobiliare

Età: 86 anni

Patrimonio netto 1982: 500 milioni di dollari (equivalente 2024: 1,6 miliardi di dollari)

Patrimonio netto 2024: 9 miliardi di dollari

Les Wexner

Origine della ricchezza: commercio al dettaglio

Età: 87 anni

Patrimonio netto 1982: 100 milioni di dollari (equivalente 2024: 326 milioni di dollari)

Patrimonio netto nel 2024: 7,9 miliardi di dollari

Ray Lee Hunt

Origine della ricchezza: petrolio, immobili

Età: 81 anni

Patrimonio netto 1982: 200 milioni di dollari (equivalente 2024: 640 milioni di dollari)

Patrimonio netto 2024: 6,9 miliardi di dollari

Ronald Lauder

Origine della ricchezza: Estée Lauder

Età: 80 anni

Patrimonio netto 1982: 125 milioni di dollari (equivalente 2024: 400 milioni di dollari)

Patrimonio netto 2024: 4,7 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .