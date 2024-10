Chi sono i 10 miliardari più giovani d’America

Non è facile arricchirsi in fretta. Basta chiedere ai miliardari presenti nella classifica di Forbes delle 400 persone più ricche d’America. D’altronde, l’età media è di 70 anni, circa 20 hanno 90 anni e uno, David Murdock della Dole Food Company, ne ha 101. Ma attenzione: ci sono anche dei giovani che sono riusciti ad accumulare almeno 3,3 miliardi di dollari, il patrimonio netto minimo richiesto per entrare in classifica.

Il peso di Mark Zuckerberg

In totale, sono 26 i miliardari con meno di 50 anni presenti nella Forbes 400, tra cui due trentenni. I 10 più giovani hanno o 42 anni o meno e vantano un patrimonio complessivo di 273 miliardi di dollari. Peraltro, il 75% di questa cifra fa riferimento a una sola persona: stiamo parlando di Mark Zuckerberg, che possiede un patrimonio di circa 181 miliardi di dollari.

Il co-fondatore di Facebook è entrato per la prima volta in classifica nel 2008 quando aveva 24 anni. Ora ha 40 anni e, grazie al boom delle azioni di Meta, la società madre di Facebook, che hanno registrano nuovi massimi storici, ha riscritto il suo record personale in termini di patrimonio. Non è mai stato così ricco. È il terzo americano più ricco al mondo, oltre la quarta persona più giovane presente in classifica. Ha solo otto giorni in più rispetto all’altro co-fondatore di Facebook, Dustin Moskovitz, che è in assoluto il terzo più giovane.

Peraltro, avendo compiuto 40 anni lo scorso maggio, non fa più parte del club degli under 40 della Forbes 400. Club che adesso vanta solo due persone: Josh Kushner, 39 anni, miliardario proveniente da una dinastia immobiliare di New York, e Lukas Walton, 38 anni, nipote di Sam Walton, co-fondatore di Walmart. Lukas Walton è il membro più giovane della Forbes 400 per il secondo anno consecutivo. Curiosità: avendo un patrimonio stimato di 33,9 miliardi di dollari significa che da quando è nato ha guadagnato 900 milioni di dollari l’anno.

Meno giovani miliardari under 40

Walton è diventato miliardario ereditando. È uno dei quattro eredi presenti nei dieci più giovani miliardari. Stiamo parlando del giovane rampollo dell’energia Scott Duncan (41 anni), della proprietaria di In-N-Out Burger Lynsi Snyder (42) e di Ernest Garcia III (42), che ha fondato il rivenditore di automobili online Carvana nel 2012, grazie ai finanziamenti concessi dal padre miliardario, Ernest Garcia II. Ovviamente, anche se hanno avuto la fortuna di ereditare queste somme, sono comunque riusciti ad andare oltre. Garcia ha avuto l’idea di fondare Carvana e Snyder gestisce il fast food dal 2010. I restanti 6 under 40 hanno costruito la propria ricchezza tramite aziende come Airbnb (Nathan Blecharczyk, 41) e Coinbase, il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti (Brian Armstrong, 41).

Intanto continua a diminuire il numero dei giovani under 40 presenti nella lista. L’anno scorso erano quattro, mentre nel 2022 dieci. Questo perché alcuni sono semplicemente invecchiati, come Zuckerberg e Moskovitz, altri invece, come i co-fondatori di Snap Evan Spiegel, 34 anni, e Bobby Murphy, 36 anni, sono usciti dalla classifica a causa delle perdite fatte registrare dalle proprie aziende.

Poi ci sono coloro che sono definitivamente caduti, come Sam Bankman-Fried di FTX, 32 anni, che sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per frode e cospirazione. Inoltre, considerando che la cifra minima di ingresso ha fatto registrare nuovi livelli record, molti giovani sono stati scavalcati da miliardari più in la con l’età, a dimostrazione del fatto che mantenere un posto nella Forbes 400 talvolta è difficile quanto entrarci.

I 10 più giovani miliardari americani

1. Lucas Walton

Età: 38 | Patrimonio netto: 33,9 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: Walmart

Il miliardario più giovane presente nella Forbes 400 proviene dalla famiglia più ricca d’America, gli eredi del co-fondatore di Walmart Sam Walton (scomparso nel 1992), che possiedono collettivamente quasi la metà delle azioni del rivenditore. Walton ha ereditato la sua ricchezza dopo che suo padre, John Walton, è morto in un incidente aereo nel 2005. Lukas, sopravvissuto al cancro infantile e che non lavora per Walmart, investe in aziende che affrontano sfide ambientali e sociali e presiede il comitato del programma ambientale della Walton Family Foundation.

2. Josh Kushner

Età: 39 | Patrimonio netto: 3,8 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: venture capital

Sposato la modella Karlie Kloss nel 2018, Kushner ha fondato la società di VC Thrive Capital, che ha un’importante esperienza di investimenti in startup tecnologiche, tra cui Instagram, Spotify e Slack. È anche l’erede di una dinastia immobiliare guidata da suo padre Charles Kushner, poi da suo fratello Jared Kushner, sposato con Ivanka Trump e che ha svolto il ruolo di consigliere nell’amministrazione Trump.

3. Dustin Moskovitz

Età: 40 | Patrimonio netto: 14,3 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: Facebook

Moskovitz ha contribuito al lancio di Facebook con l’allora compagno di stanza Zuckerberg, che ha solo otto giorni in più. Oltre a una quota nella società madre di Facebook, Meta, possiede anche azioni di Asana, la società di software per flussi di lavoro che ha fondato dopo aver lasciato Facebook nel 2008.

4. Mark Zuckerberg

Età: 40 | Patrimonio netto: 181 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: Facebook

Meta si è ripresa alla grande dai minimi fatti registrare nel 2022, facendo peraltro registrare una crescita del 75% negli ultimi 12 mesi. Un balzo che ha permesso a Zuckerberg di aggiungere 75 miliardi di dollari al suo patrimonio, rendendolo il terzo americano più ricco al mondo.

5. Nathan Blecharczyk

Età: 41 | Patrimonio netto: 7,9 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: Airbnb

Blecharczyk è quasi due anni più giovane dei suoi co-fondatori di Airbnb, Brian Chesky e Joe Gebbia, che si classificano rispettivamente al 12° e al 13° posto più giovani della lista. Attualmente chief strategy officer della società di affitti per le vacanze, Blecharczyk è stato il primo ingegnere di Airbnb, scrivendo il codice del suo sito web originale e guidando i team di data science, di pagamento e di marketing dell’azienda. È anche un utente attivo di Airbnb: lui e sua moglie hanno ospitato centinaia di ospiti.

6. Brian Armstrong

Età: 41 | Patrimonio netto: 8 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: criptovalute

Le azioni di Coinbase sono aumentate del 123% rispetto allo scorso anno, più che raddoppiando la fortuna del co-fondatore dell’exchange di criptovalute. Ex ingegnere di Airbnb, ha guidato Coinbase attraverso la sua Ipo del 2021, raggiungendo brevemente un picco di capitalizzazione di mercato di oltre 100 miliardi di dollari.

7. Scott Duncan

Età: 41 | Patrimonio netto: 8,3 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: oleodotti

Duncan, 27 anni, è diventato miliardario nel 2010, dopo la morte del padre, il magnate del petrolio texano Dan Duncan. Lui e i suoi tre fratelli hanno ereditato quote della società energetica Enterprise Products con sede a Houston, che possiede impianti di lavorazione del gas naturale e oltre 50.000 miglia di oleodotti e gasdotti. La sorella di Duncan, Randa Duncan Williams, 63 anni, è l’unica sorella coinvolta nella società; ricopre il ruolo di presidente non esecutivo.

8. Leonid Radvinskij

Età: 42 | Patrimonio netto: 3,8 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: OnlyFans

L’anno scorso oltre 305 milioni di persone hanno speso più di 6,6 miliardi di dollari di abbonamento sul sito, noto soprattutto per contenuti per adulti. Questa crescita, sommato al fatto che ha ottenuto un miliardo di dollari in dividendi negli ultimi tre anni, ha contribuito a far crescere il patrimonio Radvinsky e a fare il suo ingresso nella Forbes 400. Radvinsky è nato in Ucraina e ha iniziato la sua carriera gestendo siti Web di referral pornografici.

9. Lynsi Snider

Età: 42 | Patrimonio netto: 7,3 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: In-N-Out Burger

Proprietaria e presidente dell’amata catena di fast food della costa occidentale In-N-Out, Snyder è diventata miliardaria nel giorno del suo 35° compleanno, nel 2017, quando ha ricevuto l’ultima parte del suo pacchetto di azioni dell’azienda (stimato in 2,1 miliardi di dollari).

10. Ernesto Garcia III

Età: 42 | Patrimonio netto: 4,6 miliardi di dollari | Fonte di ricchezza: auto usate

Garcia ha co-fondato Carvana, una piattaforma di e-commerce per l’acquisto e la vendita di auto usate, nel 2012 come sussidiaria del rivenditore di auto usate DriveTime di suo padre. Il duo ha scorporato Carvana da DriveTime in un’Ipo del 2017 che ha raccolto 225 milioni di dollari. Garcia III è ceo; Garcia II è ancora il maggiore azionista della società di suo figlio.

