Lunedì nero a Wall Street: S&P 500 ai minimi da 6 mesi. Trump: “Non guardate il mercato azionario”

La svendita del mercato azionario si è protratta per una nuova settimana, con le ultime perdite legate ai commenti del presidente Donald Trump. Le sue politiche tariffarie, spesso mutevoli, hanno scosso la fiducia di Wall Street. E intanto emergono i primi timori di una recessione.

Fatti principali

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono scesi significativamente lunedì, cancellando il rimbalzo di venerdì pomeriggio.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,1%, o 890 punti, mentre l’ S&P 500 è sceso del 2,7% e il Nasdaq Composite è sceso del 4%.

è sceso del 2,1%, o 890 punti, mentre l’ è sceso del 2,7% e il è sceso del 4%. Il benchmark S&P e il Nasdaq hanno chiuso ai rispettivi livelli più bassi da metà settembre, mentre il Dow ha chiuso al suo prezzo più basso da settembre.

Lunedì è stato il peggior calo giornaliero del Nasdaq da settembre 2022.

A guidare il calo di lunedì è stata l’intervista di Trump al Sunday Morning Futures di Fox News pubblicata domenica, durante la quale Trump ha rifiutato di escludere una recessione, ha avvertito di un periodo di “transizione” economica. E ha ammonito: “Non si può guardare il mercato azionario”.

I commenti di Trump stanno “pesando sul sentiment” e “non hanno fatto nulla per alleviare le preoccupazioni degli investitori sul caos politico in corso”, ha scritto il fondatore di Sevens Report Tom Essaye in una nota di lunedì ai clienti.

Borse Usa, Nasdaq sotto la correzione

Trump potrebbe dire di prestare poca attenzione ai movimenti azionari a breve termine, ma le perdite sono sbalorditive. Il Nasdaq è in territorio di correzione, in calo del 13% rispetto al prezzo di chiusura del 19 febbraio, quando il mercato ha preso una brusca svolta negativa. L’S&P è sceso del 9% durante lo stesso periodo, mentre il Dow è sceso del 6%, ovvero 2.700 punti. L’S&P è reduce dalla sua settimana peggiore da settembre, con un calo del 3,1% la scorsa settimana.

I colossi tech guidano i ribassi

I titoli delle grandi tecnologie sono i perdenti individuali più notevoli durante il brutale periodo di tre settimane, vale a dire l’architetto di chip per l’intelligenza artificiale Nvidia e il produttore di veicoli elettrici Tesla, guidato dal funzionario dell’amministrazione Trump Elon Musk. Le azioni di Nvidia sono scese del 5% lunedì, estendendo la perdita risalente al 19 febbraio al 23% e le azioni di Tesla sono scese del 14%, portando la perdita risalente al 19 febbraio al 37%. Lunedì sono crollate anche le azioni di Apple, Alphabet, la società madre di Google, e Meta, la società madre di Facebook, poiché ogni gigante della Silicon Valley è sceso di circa il 5% mentre gli investitori sono fuggiti verso la sicurezza.

In cifre

20%. È più o meno quanto il gruppo delle “magnifiche sette” di grandi aziende tecnologiche americane (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) è complessivamente in calo rispetto al suo record di dicembre, secondo Bloomberg.

Perché le azioni stanno scendendo

Il recente calo ha coinciso con l’implementazione di dazi da parte di Trump, che sono in gran parte negativi per le azioni in quanto possono danneggiare i margini di profitto aziendali e indebolire la domanda dei consumatori. Ma anche al di là di qualsiasi effetto diretto negativo dei dazi, i mercati hanno risposto negativamente alle frequenti indecisioni di Trump su quando i dazi entreranno in vigore, così come su quali beni.

“Il motivo per cui le azioni stanno scendendo è il picco di incertezza e la paura che l’incertezza porterà a tutta una serie di aspetti negativi”, ha spiegato Essaye. A tal fine, la nuova paura che gli Stati Uniti entrino in recessione è diventata un argomento di conversazione. Gli economisti di Goldman Sachs hanno aumentato le loro previsioni di recessione venerdì, prevedendo il 20% di probabilità di una significativa flessione nei prossimi 12 mesi, rispetto al 15%, citando le politiche commerciali.

Contrarian

Gli strateghi di Morgan Stanley guidati da Michael Wilson hanno mantenuto il loro obiettivo di prezzo di 6.500 per l’S&P entro la fine del 2025, prevedendo un guadagno del 16% rispetto ai circa 5.610 di lunedì. Tassi di interesse più bassi e politiche aziendali più amichevoli “avvantaggeranno il mercato più avanti nell’anno”, ha affermato Wilson.

La citazione

“Questo è un mercato guidato dai titoli, che potrebbe cambiare in un’ora. Sedetevi. Allacciatevi le cinture”, ha scritto Gina Bolvin, presidente di Bolvin Wealth Management Group, nei commenti via e-mail.

