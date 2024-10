Chi è Stefano Cantino, il nuovo ceo di Gucci da gennaio 2025

Non si fermano i giri di poltrone del lusso. L’ultima riguarda Gucci con la nomina del nuovo ceo Stefano Cantino. Come si legge da una nota diffusa da Kering, Cantino riporterà a Francesca Bellettini, Kering Deputy ceo e responsabile per il brand development del gruppo.

Entrato in Gucci a maggio 2024 nel ruolo di deputy chief executive officer, il manager prenderà quindi il posto di Jean-François Palus a partire dal 1° gennaio 2025 ed entrerà a far parte del comitato esecutivo di Kering.

Palus era stato nominato infatti ceo ad interim di Gucci nel luglio 2023, con l’incarico di porre le basi per il prossimo capitolo della storia della maison affidata alla direzione creativa di Sabato De Sarno.

La carriera di Stefano Cantino

In Gucci Cantino arriva dopo una carriera quinquennale in Louis Vuitton, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand.

Prima di Louis Vuitton, il manager, laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, ha trascorso oltre vent’anni nel gruppo Prada, ricoprendo ruoli di responsabilità nelle aree marketing e commerciale, fino a quello di Communication & Marketing Director.

Le parole di Bellettini e Pinault

Sono profondamente riconoscente a Jean-François per la sua dedizione e la sua lealtà a Gucci durante questo periodo di transizione. Sono fiduciosa che, sulla base di ciò che è stato realizzato negli ultimi 15 mesi, Stefano e il team di Gucci raggiungeranno l’obiettivo di restituire a Gucci la leadership che merita”, ha detto Francesca Bellettini.

Parole di riconoscenza anche da François-Henri Pinault, presidente e amministratore Delegato di Kering: “Ringrazio Jean-François Palus di cuore per quanto raggiunto alla guida di Gucci dall’estate 2023. Durante un periodo particolarmente complesso, Jean-François ha preso decisioni difficili di cui la maison aveva bisogno, e ha posto le basi necessarie per rinnovare Gucci affinché possa ritrovare nuovo slancio sotto la direzione di Stefano”.

