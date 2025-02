Sabato De Sarno non è più il direttore creativo di Gucci

A pochi giorni dalla Fashion Week di Milano, Gucci ha annunciato la fine della sua collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno. La sfilata Autunno-Inverno 2025 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison. La nuova direzione artistica, spiegano dall’azienda del gruppo Kering, sarà annunciata in un secondo momento.

L’esperienza di De Sarno

De Sarno era diventato direttore creativo di Gucci nel gennaio 2023, succedendo Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Valentino. “Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci”, ha commentato Stefano Cantino, ceo di Gucci. “Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l’artigianalità e il patrimonio del marchio”.

È intervenuta anche Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, e responsabile del brand development: “Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l’identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile.”

Gli ultimi cambiamenti

Il 2024 è stato un anno ricco di cambiamenti per l’azienda fondata nel 1921 a Firenze. Nell’ottobre 2024, infatti, era arrivata la nomina di Stefano Cantino ad amministratore delegato. Stefano Cantino, entrato in Gucci a maggio 2024 nel ruolo di deputy chief executive officer, ha sostituto Jean-François Palus a partire dal 1° gennaio 2025. Jean-François Palus era stato nominato ceo di Gucci nel luglio 2023, con l’incarico di porre le basi per il prossimo capitolo della storia della Maison e di identificare nuovi talenti, tra cui il suo successore.

