Mediafriends è charity partner della VI edizione degli Stati Generali dell’Export a Milano

L’edizione milanese dello IEF, il più importante forum su export ed internazionalizzazione, che si terrà domani e dopo, 11 e 12 ottobre, a Palazzo Reale, nella cornice della Sala delle Otto Colonne, abbraccia la partnership con un progetto sostenuto da Mediafriends, che mira a coinvolgere i giovani alla scoperta della musica in modo libero e accessibile a tutti: l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.

All’interno della scuola di musica “Ottava Nota”, i ragazzi del quartiere periferico di Milano Salomone-Forlanini, hanno infatti l’opportunità di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, guidati da insegnanti qualificati con cui condividere la gioia della musica. L’obiettivo è quello di fornire un’alternativa positiva alla strada, che aiuti a superare le difficoltà personali, facendo emergere allo stesso tempo potenzialità e competenze musicali. La proposta didattica è quindi pensata per tutti, indipendentemente delle competenze pregresse. L’orchestra è inclusiva, aperta a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni ed accoglie anche ragazzi con disabilità, aiutandoli a sviluppare senso di appartenenza, di comunità ed a sperimentare un ambiente accogliente e gratificante attraverso la musica. Agli incontri settimanali si alternano esibizioni pubbliche a Milano e in Lombardia.

Il programma

Si presenta dunque particolarmente ricco e variegato il programma della sesta edizione degli Stati Generali dell’Export, un evento ideato e promosso da Lorenzo Zurino, fondatore e presidente del Forum Italiano dell’Export. Lanciato nel 2018, il Forum è rapidamente diventato un punto di riferimento nazionale per il commercio estero, guadagnandosi il titolo di “Cernobbio dell’Export” grazie anche al sostegno delle istituzioni.

Durante le due giornate, i panel affronteranno temi chiave per l’economia italiana, toccando, fra gli altri, i settori del lusso, della meccanica, dell’agroalimentare e della logistica. Tra i partecipanti, figure di rilievo dell’industria e delle istituzioni italiane, tra cui Giuseppe Caprotti, Mario Gasbarrino, Stefano Pontecorvo, Alessandro Decio e Oscar Farinetti. Diversi i nomi della diplomazia italiana, come Terracciano, Trombetta, De Luca, Monti, ed ancora le professioni con Grande Stevens, Gubitosi, Fondi di Investimento AZIMUT, Venture Capital, TNT Project, Banche come DESIO, BAPR, ExtraBanca, Corpi Intermedi come Coldiretti, Confagricoltura e Top Manager come Quadrino e Marini.

È previsto anche un panel – “Women Doing Business”, moderato dall’avvocato Stefania Radoccia. Inoltre, oltre alla partnership con Mediafriends, il lato filantropico culminerà sabato 12 ottobre con l’intervento di Enzo Manes, presidente della Fondazione Italia Sociale, che affronterà il tema della responsabilità sociale delle imprese. “Sono molto emozionato di portare il Forum dell’Export nella splendida cornice di Palazzo Reale”, ha dichiarato Lorenzo Zurino. “Dal 2018 siamo cresciuti ogni anno, ampliando la nostra rete e la nostra missione. Ringrazio la città di Milano e gli assessori che hanno sostenuto l’iniziativa, così come tutti i relatori, oltre 50, che condivideranno competenze ed esperienze con i partecipanti”.

