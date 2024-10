Il miliardario Bernard Arnault e Red Bull vicini all’acquisto del Paris Fc

Il Paris FC potrebbe diventare di proprietà di Bernard Arnault, proprietario di LVMH e quinto uomo più ricco al mondo. Secondo L’Équipe, il club parigino, attualmente in testa alla Ligue 2 con 2 punti di vantaggio di Lorient e Dunkerque, sarebbe vicino all’acquisizione da parte dalla famiglia Arnault in collaborazione con Red Bull. L’obiettivo? Insidiare l’altra squadra di Parigi, il Paris Saint Germain, magari con Jurgen Klopp in panchina, visto che dal gennaio 2025 diventerà “Head of global Soccer” del gruppo Red Bull.

Le percentuali

Secondo il quotidiano sportivo, il presidente Pierre Ferracci manterrebbe il 30% del capitale fino al 2027, mentre Red Bull acquisirebbe il 15% e la famiglia Arnault diventerebbe azionista di maggioranza con il 55-56% delle quote. L’impegno della famiglia Arnault, terza fortuna mondiale, avverrebbe a titolo personale, attraverso una holding, e non tramite il gruppo di lusso LVMH. Secondo diverse fonti interne al club, la famiglia Arnault entrerà in negoziazione esclusiva la prossima settimana. Il Paris FC è stato fondato nel 1969 dalla Federcalcio francese, a seguito di uno studio della Federcalcio francese per rilanciare il calcio di alto livello nella capitale francese dopo l’uscita di scena delle tre principali squadre parigine.

Il patrimonio di Bernard Arnault

Secondo la Real time billionaires di Forbes, Bernard Arnault è – al 10 ottobre 2024 – il quinto uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 183 miliardi di dollari.

