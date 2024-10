Stripe è in trattativa per l’acquisizione della startup di criptovalute Bridge per 1 miliardo di dollari

Mesi dopo che il cofondatore John Collison ha dichiarato che “le criptovalute sono tornate”, l’unicorno fintech Stripe è in trattative per acquisire la startup Bridge, un fornitore di infrastrutture per le criptovalute, come hanno riferito cinque fonti a conoscenza delle discussioni a Forbes. Il prezzo? 1 miliardo di dollari, come hanno detto tre di queste persone.

Gli ostacoli alla trattativa

L’acquisizione, ancora in fase di discussione e soggetta all’abbandono di una delle due parti, sarebbe probabilmente la più grande finora realizzata da Stripe, recentemente valutata 70 miliardi di dollari. Due delle fonti hanno dichiarato che le questioni normative, come le licenze, e i compensi per i dipendenti, tra cui i fondatori di Bridge, Zach Abrams e Sean Yu, rimangono potenziali ostacoli.

Stripe ha rifiutato di commentare, così come Bridge. La valutazione di 1 miliardo di dollari, che non è stata riportata in precedenza, rappresenterebbe un aumento significativo rispetto ai precedenti round di finanziamento di Bridge.

In precedenza, secondo un articolo di Fortune, l’azienda aveva raccolto 58 milioni di dollari in totale, e più recentemente un round di Serie A da 40 milioni di dollari che ha valutato l’azienda a 200 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato da due delle fonti. Bridge ha già ricevuto interesse per un possibile aumento della Serie B a una valutazione più alta, hanno aggiunto.

Bloomberg aveva precedentemente riferito che le società stavano discutendo di un’acquisizione. Dopo aver interrotto i pagamenti in criptovalute nel 2018 a causa di difficoltà tecniche e tassi di transazione elevati, Stripe li ha riavviati in ottobre.

Chi sono i clienti di Bridge

L’acquisizione di Bridge fornirebbe alla società una spina dorsale per avventurarsi più a fondo nelle stablecoin, criptovalute ancorate a un’altra valuta o strumento finanziario. Tali monete, che includono Tether, Usdc e Dai, hanno un valore di mercato collettivo di oltre 170 miliardi di dollari, secondo il Digital Assets live tracker di Forbes.

Bridge, che offre un software per consentire alle aziende di accettare pagamenti transfrontalieri effettuati con monete stabili, ha elaborato un volume di pagamenti annualizzato di oltre 5 miliardi di dollari, secondo un post sul blog dell’investitore Sequoia di agosto.

Tra i suoi clienti figurano dipartimenti governativi come il Dipartimento di Stato e il Tesoro degli Stati Uniti e aziende come SpaceX e Coinbase. Tra gli altri investitori di rilievo in Bridge figurano 1confirmation, Bedrock, Haun Ventures, Index Ventures, Oak HC/FT e Ribbit.

I fondatori Abrams e Yu sono anche noti imprenditori negli ecosistemi delle criptovalute e dei pagamenti. In precedenza hanno costruito un concorrente di Venmo chiamato Evenly, che hanno venduto a Block nel 2013. Abrams ha ricoperto ruoli di responsabilità presso le società di pagamenti Coinbase e Brex, mentre Yu ha lavorato presso DoorDash e Airbnb. I due si sono uniti nuovamente per lanciare Bridge nel 2022.

Gli investimenti di Stripe

Stripe ha effettuato diverse acquisizioni negli ultimi anni, tutte con condizioni non rivelate. Nel 2021 la società ha acquisito TaxJar, una startup che aveva raccolto 62 milioni di dollari e raggiunto una valutazione privata di 179 milioni di dollari da parte degli investitori, secondo i dati del tracker di startup PitchBook; a luglio ha acquisito Lemon Squeezy, una startup che, secondo quanto riferito, aveva rifiutato offerte di finanziamento di serie A.

All’inizio di ottobre, Stripe ha annunciato la disponibilità di una nuova funzione Pay with Crypto che integra le monete stablecoin con le offerte di pagamento dei clienti, applicando una commissione dell’1,5% sulle transazioni. In un’intervista del 9 ottobre sulla funzione, il presidente Will Gaybrick ha dichiarato a Forbes che le monete stabili potrebbero rivelarsi un mezzo di pagamento più efficiente per alcuni consumatori, in particolare al di fuori degli Stati Uniti.

“Una cosa che diciamo internamente è che la killer app per le criptovalute è proprio il denaro”, ha detto Gaybrick. Alla domanda diretta se Stripe stesse tentando di acquisire Bridge per aiutarla, Gaybrick ha esitato: “Posso sostanzialmente dire che stiamo investendo molto nelle stablecoin, e non ho aggiornamenti per ora su questo fronte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .