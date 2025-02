Il Bitcoin crolla sotto gli 80mila dollari: cancellati quasi tutti i guadagni post-elezioni

Il prezzo del Bitcoin è sceso sotto gli 80mila dollari all’inizio di venerdì, il livello più basso dalla seconda settimana di novembre, nel contesto di un più ampio selloff di criptovalute che ha spazzato via quasi tutti i guadagni post-elettorali del token tra le preoccupazioni per l’impatto economico della spinta tariffaria del presidente Donald Trump.

Fatti chiave

Il prezzo del Bitcoin, la criptovaluta di maggior valore al mondo, si è attestato a 78.949 dollari all’inizio di venerdì, dopo un calo di oltre l’8,5% nelle ultime 24 ore.

all’inizio di venerdì, dopo un calo di oltre l’8,5% nelle ultime 24 ore. Negli ultimi sette giorni, il prezzo del Bitcoin è crollato di quasi il 20%.

Il crollo del Bitcoin si inserisce nel contesto di un più ampio crollo del mercato delle criptovalute, con il prezzo di Ether – il secondo token più prezioso per capitalizzazione di mercato – che è sceso di oltre l’11% nelle ultime 24 ore a circa 2.100 dollari.

Il prezzo del Ripple Labs linked XRP, del BNB di Binance e del SOL di Solana sono crollati rispettivamente del 9,2%, del 7,3% e del 9% nell’ultimo giorno.

LEGGI ANCHE: Il Bitcoin sotto i 90mila dollari: 20% in meno rispetto al picco del giorno dell’insediamento di Trump

In cifre

27.3%. Questo è il calo del prezzo del Bitcoin da quando ha raggiunto il massimo storico di 109.114 dollari il 20 gennaio, il giorno dell’insediamento del presidente Donald Trump.

Background

Il crollo del mercato delle criptovalute avviene sullo sfondo di un importante hackeraggio di una borsa di criptovalute e delle preoccupazioni per l’impatto economico dei dazi di Trump. La scorsa settimana, gli hacker sono riusciti a rubare dalla borsa Bybit titoli in Ether per un valore di quasi 1,5 miliardi di dollari, il più grande furto di criptovalute di sempre. Mercoledì l’Fbi ha accusato i gruppi di hacker sostenuti dalla Corea del Nord, TraderTraitor e Lazarus Group, di aver compiuto il furto. L’agenzia ha dichiarato che gli hacker stavano “procedendo rapidamente e hanno convertito alcuni dei beni rubati in Bitcoin e si prevede che questi beni saranno ulteriormente riciclati e infine convertiti in valuta fiat”.

Cosa succede al meme coin di Trump

Anche il meme coin ufficiale di Trump, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, ha continuato la sua discesa in mezzo alla crisi del mercato. Venerdì il prezzo di $TRUMP è sceso a 11,30 dollari, un calo di quasi il 15% nelle ultime 24 ore e dell’85% rispetto al suo massimo storico di circa 75 dollari.

Il token ha raggiunto un picco appena due giorni dopo il suo lancio ufficiale, con il market cap di $TRUMP che ha brevemente superato i 15 miliardi di dollari, ma da allora il suo prezzo è costantemente sceso. Il lancio di $TRUMP sembra aver spinto altri leader mondiali a promuovere token simili.

All’inizio del mese, il presidente argentino Javier Milei ha promosso il token $LIBRA, facendo schizzare il suo market cap a 4 miliardi di dollari, prima che i primi finanziatori iniziassero a scaricare le loro partecipazioni. Il successivo crollo del prezzo di LIBRA, che è sembrato assomigliare a uno schema di pump-and-dump, ha scatenato azioni legali contro il leader argentino. Con una mossa simile, il presidente della Repubblica Centrafricana – una delle nazioni più povere dell’Africa – ha lanciato un token meme CAR per aumentare la visibilità del suo Paese. Il valore della moneta è crollato di oltre il 97% dal suo lancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .