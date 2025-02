Da Stripe a DailyPay: quali sono le migliori 50 fintech del 2025 secondo Forbes

Dopo un 2023 difficile, in cui i valori di mercato delle aziende fintech hanno toccato i minimi storici, il 2024 ha segnato una svolta per il settore. Colossi privati come Stripe e Ramp hanno visto crescere le loro valutazioni, mentre compagnie quotate come Affirm, Coinbase e Robinhood hanno registrato un aumento significativo. Tuttavia, i finanziamenti globali per le fintech private sono calati ulteriormente, scendendo a 34 miliardi di dollari rispetto ai 42 miliardi del 2023 e ai 144 miliardi del 2021, secondo Cb Insights.

La lista Fintech 50 del 2025 di Forbes celebra aziende che stanno crescendo in un ambiente complesso. Oltre la metà della lista (31 su 50) è occupata da fintech specializzate in servizi per aziende, soprattutto nei settori dei pagamenti, del banking b2b e dei servizi finanziari aziendali. Tra le 18 nuove entrate nella lista, spiccano innovazioni come Parafin, che utilizza dati di marketplace come Amazon e DoorDash per valutare prestiti alle piccole imprese, e Squire, che supporta i barbieri nella gestione completa delle loro attività.

Il ruolo delle donne

La lista di quest’anno evidenzia anche il ruolo crescente delle donne: otto delle aziende selezionate sono guidate da ceo donne, tra cui DataVisor, attiva nella prevenzione delle frodi, e DailyPay, che permette ai dipendenti di accedere immediatamente ai salari maturati. La redditività è diventata una priorità: 13 aziende della lista sono state profittevoli nel 2024, contro le otto dell’anno precedente.

Nonostante alcune aree – come il banking-as-a-service – abbiano mostrato segnali di rallentamento a causa delle difficoltà normative, altre categorie, come i prestiti, hanno registrato una rinascita. Sei nuove aziende finanziatrici sono entrate nella lista, tra cui Arc, Aven e Figure. Anche il settore delle criptovalute, sebbene limitato, potrebbe beneficiare del favore politico negli Stati Uniti.

Tra i protagonisti della ripresa figura Nova Credit, che, dopo anni di difficoltà dovute alla pandemia, ha reinventato il proprio modello di business, puntando sulla valutazione dei flussi di cassa per misurare il rischio creditizio. Questa flessibilità e capacità di adattamento rappresentano i tratti distintivi delle fintech che stanno costruendo modelli di business sostenibili per il futuro.

La lista Fintech 50

Qui la lista completa

Allow – Wall Street e imprese

Arc – Business to business banking

At-bay – Assicurazioni

Aven – Real estate

Bilt Rewards – Finanza personale

Brico – Wall Street e imprese

Candex – Pagamenti

Capitalize – Investing

Carry1st – Pagamenti

Chime – Finanza personale

Coalition – Assicurazioni

Column – Business to business banking

DailyPay – Pagamenti

DataSnipper – Wall Street e imprese

DataVisor – Wall Street e imprese

Esusu – Finanza personale

Ethos – Assicurazioni

Figure – Blockchain e criptovalute

Fireblocks – Blockchain e criptovalute

Found – Business to business banking

Highnote – Pagamenti

Imprint – Business to business banking

Increase – Pagamenti

Kin Insurance – Assicurazioni

Kudos Technologies – Finanza personale

Lead Bank – Business to business banking

Mercury – Business to business banking

Nala – Pagamenti

Navan – Business to business banking

Nova Credit – Business to business banking

Parafin – Business to business banking

Persona – Wall Street e imprese

Plaid – Pagamenti

Propel – Finanza personale

Pulley – Wall Street e imprese

Ramp – Wall Street e imprese

Relay – Business to business banking

Securitize – Blockchain e criptovalute

SentiLink – Wall Street e imprese

Squire Technologies – Pagamenti

Stripe – Pagamenti

Sunbit – Finanza personale

TabaPay – Pagamenti

Tala – Finanza personale

Tipalti – Pagamenti

Truelink – Finanza personale

Trumid – Wall Street e imprese

Valon – Real estate

Wealthfront – Investimenti

Zip – Wall Street e imprese

