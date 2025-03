Cosa sappiamo della riserva nazionale di criptovalute annunciata da Trump

Il presidente Donald Trump ha dichiarato domenica che gli Stati Uniti creeranno una “riserva strategica di criptovalute” che includerà le principali criptovalute come bitcoin ed ethereum, facendo salire i prezzi delle criptovalute. Questo è l’ultimo intervento di Trump per sostenere l’industria delle criptovalute.

Fatti chiave

Una riserva nazionale di criptovalute “eleverà questo settore critico dopo anni di attacchi corrotti”, ha dichiarato Trump, aggiungendo di aver dato ordine alla sua amministrazione di “procedere con una riserva strategica di criptovalute” che includa le criptovalute XRP, solana e ADA.

Ha poi aggiunto un secondo post dicendo che la riserva includerà “ovviamente” bitcoin ed ethereum come “cuore della riserva”, affermando di “amare” le due principali criptovalute.

L’annuncio di Trump di domenica si basa su un ordine esecutivo che Trump ha emesso il 23 gennaio e che ha incaricato la sua amministrazione di creare un “gruppo di lavoro” per proporre un quadro normativo sugli asset digitali, che includa la valutazione di una “riserva nazionale di asset digitali”.

L’impatto sui prezzi delle criptovalute

I prezzi dei Bitcoin sono saliti di oltre il 10% rispetto al momento dell’annuncio di Trump, superando i 94mila dollari nel primo pomeriggio di domenica. Per quanto riguarda l’Ethereum, i prezzi sono saliti di oltre il 13% rispetto a prima dell’annuncio, superando brevemente i 2.500 dollari nel primo pomeriggio. Per le monete a minore capitalizzazione di mercato citate da Trump – XRP, ADA e solana – sono tutte schizzate di almeno il 20% poco dopo l’annuncio di Trump.

Come sarebbe una “riserva strategica di criptovalute”?

Non è ancora chiaro quali siano i parametri finali di una riserva di criptovalute, ma l’ordine esecutivo di Trump suggerisce che la riserva sarebbe “potenzialmente derivata” da criptovalute che il governo federale ha sequestrato “attraverso i suoi sforzi di applicazione della legge”.

Il New York Times ha osservato a gennaio che il governo federale ha già sequestrato circa 19 miliardi di dollari in bitcoin, che potrebbe semplicemente conservare per costituire una riserva. Il governo ha già venduto periodicamente le sue partecipazioni in criptovalute, osserva il Washington Post. Questo ha fatto crollare i prezzi delle criptovalute. Qualsiasi sforzo per trattenere le criptovalute e farne una scorta impedirebbe che ciò accada. Resta da vedere se Trump cercherà anche di acquisire quantità significative di nuove criptovalute per rifornire le riserve. La cosa probabilmente stimolerebbe l’industria e gli attuali detentori di criptovalute. Ma che probabilmente richiederebbe anche l’approvazione del Congresso, osserva il Times.

I dubbi

Mentre l’industria delle criptovalute ha accolto con favore la notizia di una riserva nazionale, alcuni economisti hanno sollevato dubbi sulla proposta. Essi sottolineano la volatilità delle criptovalute. Sostengono che l’acquisto di criptovalute da parte del governo sia una scommessa che andrebbe principalmente a vantaggio degli attuali possessori di criptovalute. Inoltre, secondo loro potrebbe comportare l’azzeramento di miliardi di denaro dei contribuenti, nel caso in cui il settore subisse una flessione.

“Non c’è una logica discernibile per farlo”, ha dichiarato a novembre Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, a proposito di una riserva nazionale. “Capisco perché l’investitore di criptovalute ne sia entusiasta. A parte l’investitore di criptovalute, non ne vedo l’utilità, soprattutto se i contribuenti devono mettere mano al portafogli”.

I sostenitori

Oltre a stimolare il settore attraverso l’acquisto di criptovalute da parte del governo e a prevenire le perdite derivanti da eventuali svendite governative, i sostenitori delle criptovalute ritengono che una riserva nazionale contribuirebbe anche a ridurre il debito nazionale aumentando le entrate federali grazie al valore crescente degli investimenti governativi in criptovalute.

La senatrice Cynthia Loomis, R-Wyo, ha presentato a luglio una proposta di legge per istituire una riserva nazionale di bitcoin al fine di utilizzare la criptovaluta come “tecnologia di risparmio” del governo e come modo per “rafforzare il bilancio dell’America”, affermando al Post che l’impegno sarebbe “dimezzare il debito nazionale”.

LEGGI ANCHE: “L’ex chirurgo plastico e l’informatico: chi sono Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, i nuovi miliardari italiani delle criptovalute”

Tether

Trump non ha nominato tether. La criptovaluta è agganciata al dollaro americano. Il Post riporta che le criptovalute sequestrate dagli Stati Uniti che potrebbero essere utilizzate per una scorta includono la stablecoin. Questo è notevole: il segretario al commercio di Trump, Howard Lutnick, ha legami con tether. Le notizie pubbliche suggeriscono che Cantor Fitzgerald, che Lutnick ha guidato a lungo, aiuta a supervisionare il portafoglio della criptovaluta. Di recente ha stretto un accordo che potrebbe portare Cantor Fitzgerald ad ottenere una partecipazione del 5% in tether. Lutnick ha rassegnato le dimissioni da Cantor Fitzgerald e ha dichiarato che si distaccherà da essa a seguito del suo ruolo governativo.

Ma i democratici hanno criticato il coinvolgimento della sua azienda in tether. La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass ha scritto in una lettera a Lutnick di avere “serie preoccupazioni sul suo coinvolgimento con Tether” e che il suo ruolo di segretario al Commercio lo metterà “nella posizione di influenzare politiche che possono avere un impatto diretto o indiretto su Tether e sull’intero settore delle criptovalute”.

La Casa Bianca e il Dipartimento del Commercio non hanno risposto a una richiesta di commento sull’eventuale coinvolgimento di Lutnick nella Crypto Strategic Reserve.

LEGGI ANCHE: Il Bitcoin crolla sotto gli 80mila dollari: cancellati quasi tutti i guadagni post-elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .