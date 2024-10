Microsoft e Roma Capitale presentano Julia: il nuovo assistente virtuale per il Giubileo

In occasione del Microsoft AI Tour di Roma, è stata annunciata la collaborazione tra Microsoft e Roma Capitale che ha permesso la creazione di Julia, un assistente virtuale basata sull’AI pensato per i visitatori che approderanno nella città eterna per seguire il Giubileo.

Nel corso dell’evento, Microsoft ha ribadito il suo impegno nel supportare la crescita sostenibile dell’Italia, sottolineando l’eccellenza delle aziende italiane che stanno già sfruttando tecnologie come il cloud e l’AI generativa:

“Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell’AI in Italia e a garantire che ne beneficino tutti,” ha dichiarato il ceo di Microsoft Satya Nadella. “Gli investimenti che abbiamo fatto all’inizio di questo mese nell’infrastruttura cloud e AI insieme alla formazione sulle competenze AI, aiuteranno a garantire un ampio accesso alla tecnologia necessaria perché gli italiani e l’economia italiana prosperino in questa era dell’IA. È fantastico vedere come tante organizzazioni italiane in ogni settore stiano già utilizzando le nostre piattaforme e strumenti di AI per innovare”.

L’AI Tour in Italia arriva dopo l’annuncio di un investimento da parte di Microsoft di 4,3 miliardi di euro destinati all’espansione dell’infrastruttura cloud e AI nel Paese, oltre a un piano di formazione sulle competenze digitali per oltre un milione di italiani entro la fine del 2025.

Una guida speciale per il Giubileo

Julia è pensata per aiutare gli oltre 35 milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale in vista del Giubileo. Si tratta di una guida virtuale basata sull’AI sviluppata grazie alla collaborazione con Microsoft, Ntt Data e Intellera.

Accessibile su WhatsApp e gli altri canali di messaggistica, Julia sfrutta la tecnologia Azure OpenAI e GPT-4o per fornire informazioni su monumenti, itinerari, alloggi e ristoranti, allo scopo di far conoscere i luoghi fuori dal circuito turistico tradizionale e alleggerire la congestione intorno ai siti più popolari.

Grazie a questa soluzione, Roma Capitale punta a valorizzare il suo patrimonio culturale, migliorare l’esperienza dei turisti, oltre a combattere l’overtourism, un fenomeno sempre più frequente e di grande impatto sulle città d’arte italiane. Sviluppata in sinergia con istituzioni e aziende dei settori turismo, mobilità e cultura, Julia nasce da una proficua collaborazione che ha portato alla creazione di un modello di business innovativo, basato sulla condivisione di dati e servizi, nel pieno rispetto del GDPR.

Gli altri progetti

Il Microsoft AI Tour è stata l’occasione per presentare nuovi progetti con le organizzazioni italiane che stanno beneficiando dell’AI. Oltre a Julia, sono state presentate diverse storie di innovazione.

Tra queste spiccano Alchemix di Brembo, una soluzione in grado di generare formule innovative per le pastiglie freno, l’adozione di Microsoft 365 Copilot da parte di Campari Group, con l’obiettivo di fare leva sul potenziale dell’AI generativa, Let’s Story di Ferrero, una piattaforma di e-book dove le famiglie possono personalizzare le loro storie o riscoprire grandi classici.

E ancora la soluzione Crystal di iGenius per casi d’uso mission-critical nelle aziende dei settori altamente regolamentati, oltre allo sviluppo da parte dell’Università Vita-Salute San Raffaele di una una piattaforma AI-based per accelerare sulla ricerca clinica e la medicina di precisione.

