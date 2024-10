Chi sono i 50 top creator del 2024 secondo Forbes. Khaby Lame tra i primi 10

Si stima che il settore degli influencer valga oggi 250 miliardi di dollari e Goldman Sachs prevede che la cifra salirà a quasi 500 miliardi entro il 2027.

I 50 membri della lista Forbes Top Creator 2024 stanno cavalcando la crescita dell’ecosistema (ora stimato in quasi 50 milioni di persone). Quest’anno hanno guadagnato quasi 720 milioni di dollari, con un salto di 20 milioni rispetto al 2023.

Dall’anno scorso i Forbes Top Creators hanno aggiunto più di 100 milioni di follower al loro totale, che ora supera i 2,7 miliardi tra YouTube, TikTok e Instagram.

I creatori stanno sfruttando la loro influenza per trasformarsi da intrattenitori a imprenditori. MrBeast, Khaby Lame, le sorelle D’Amelio, i fratelli Paul ed Emma Chamberlain gestiscono i propri marchi, vendendo hamburger, utensili da cucina, scarpe, bevande energetiche e caffè a livello nazionale.

Altri, come Addison Rae Easterling, Matt Rife e Amelie Zilber, sono passati dagli schermi dei telefoni ai media tradizionali. E in un settore un tempo costruito sui selfie, alcuni stanno costruendo studi di streaming. Dhar Mann e Rhett & Link sono a capo di società di produzione che impiegano oltre 100 persone per offrire contenuti di alta qualità. Il guru della tecnologia Marquess Brownlee gestisce il suo canale YouTube da un magazzino del New Jersey.

Per stilare la classifica dei migliori influencer del mondo, Forbes ha analizzato i dati relativi ai guadagni lordi stimati, al numero di follower, ai tassi di coinvolgimento e alle attività imprenditoriali di migliaia di personalità della rete, con l’aiuto della società di marketing Influential.

Il risultato: le 50 star dei social media che sfruttano la loro enorme popolarità e i loro fan più fedeli per trasformare l’attività sui social media in miliardi di dollari.

La top ten dei creator

1. MrBeast

Guadagni: 85 milioni di dollari

Follower totali: 503 milioni

Coinvolgimento: 2,38%

Punteggio imprenditoriale: 4

2. Dhar Mann

Guadagni: 45 milioni di dollari

Follower totali: 120 milioni

Coinvolgimento: 0,33%

Punteggio imprenditoriale: 4

3. Matt Rife

Guadagni: 50 milioni di dollari

Follower totali: 30,4 milioni

Coinvolgimento: 3%

Punteggio imprenditoriale: 3

4. Charli D’Amelio

Guadagni: 23,50 milioni di dollari

Follower totali: 213,5 milioni

Coinvolgimento: 0,27%

Punteggio Imprenditoriale: 4

5. Gemelli Stokes

Guadagni: 20 milioni di dollari

Follower totali: 113,7 milioni

Coinvolgimento: 3,09%

Punteggio di imprenditoriale: 3

6. Dixie D’Amelio

Guadagni: 14,60 milioni di dollari

Follower totali: 87 milioni

Coinvolgimento: 1,88%

Punteggio Imprenditoriale: 4

7. Mark Rober

Guadagni: 25 milioni di dollari

Follower totali: 61,9 milioni

Coinvolgimento: 2,09%

Punteggio imprenditoriale: 3

8. Alex Cooper

Guadagni: 22 milioni di dollari

Follower totali: 5,7 milioni

Coinvolgimento: 6,5%

Punteggio imprenditoriale: 4

9. Rhett & Link

Guadagni: 36 milioni di dollari

Follower totali: 14,3 milioni

Coinvolgimento: 0,25%

Punteggio Imprenditoriale: 4

10. Khaby Lame

Guadagni: 20 milioni di dollari

Follower totali: 255 milioni

Coinvolgimento: 0,25%

Punteggio imprenditoriale: 3

Qui la classifica completa dei Forbes Top Creators 2024.

