Come la vittoria di Trump potrebbe influire su un potenziale divieto di TikTok

Donald Trump ha dichiarato di opporsi a un divieto federale su TikTok – che potrebbe entrare in vigore già a gennaio – ma non è chiaro se sarebbe in grado di impedire la sua entrata in vigore dopo l’approvazione del presidente Joe Biden, che si trova in mezzo a sfide legali.

Aspetti principali

Ad aprile di quest’anno, Biden ha firmato il divieto di TikTok, che impone a ByteDance , la società madre con sede in Cina, di vendere la piattaforma entro gennaio o di essere bandita dagli app store statunitensi.

, la società madre con sede in Cina, di vendere la piattaforma entro gennaio o di essere bandita dagli app store statunitensi. TikTok e ByteDance hanno quasi immediatamente impugnato la legge in tribunale, presentando una causa in cui si afferma che la legge è mirata, incostituzionale e viola il Primo Emendamento e che “non è possibile tecnologicamente, commercialmente o legalmente” disinvestire nei tempi previsti.

Trump, che è diventato presidente eletto nelle elezioni di martedì, aveva già firmato un ordine esecutivo nel 2020 che avrebbe funzionalmente messo fuori legge l’app, ma è stato bloccato in tribunale.

Trump ha cambiato idea a marzo dopo un incontro con il megadonatore del Gop Jeff Yass , che aveva una partecipazione finanziaria importante nell’app; in seguito si è iscritto alla piattaforma e ha giurato di “non bandire mai TikTok”.

, che aveva una partecipazione finanziaria importante nell’app; in seguito si è iscritto alla piattaforma e ha giurato di “non bandire mai TikTok”. Trump ha anche affermato che il divieto aiuterebbe solo Mark Zuckerberg e Facebook, che considera “un nemico del popolo”, e in seguito ha fatto una campagna elettorale a sostegno di TikTok, dicendo a settembre: “Per tutti coloro che vogliono salvare TikTok in America, votate per Trump”.

Trump potrebbe fermare il bando su Tiktok?

Il termine ultimo per vendere o vietare TikTok negli Stati Uniti è il 19 gennaio, un giorno prima dell’Inauguration Day, il che potrebbe rendere difficile per Trump interferire. Il tycoon potrebbe rifiutarsi di applicare il divieto e non punire gli app store che continuano a ospitare l’applicazione.

Un esperto legale ha detto a Politico a settembre che sarebbe “folle” per il consulente generale di un’azienda permettere di violare la legge, notando che “Trump è incredibilmente volubile”. Se il divieto entrerà in vigore prima dell’inizio della sua presidenza, il tycoon potrebbe anche cercare di abrogarlo con l’aiuto del Congresso.

Tiktok sarà vietato nel 2025?

Non è chiaro. La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito di Washington ha ascoltato le argomentazioni che contestano la legge federale a settembre ed entrambe le parti hanno chiesto alla corte di pronunciarsi sulla legalità del divieto entro il 6 dicembre.

A prescindere dalla decisione della corte, la parte perdente farà probabilmente appello alla Corte Suprema, che emetterà una sentenza definitiva sull’entrata in vigore della legge a gennaio. Allo stato attuale della legge, TikTok verrebbe bandito dagli app store degli Stati Uniti il 19 gennaio, a meno che l’azienda non si separi da ByteDance.

Tuttavia, la legge prevede una clausola che dà a Biden il potere di estendere la scadenza di 90 giorni se vede “progressi significativi” verso la vendita. In tal caso, la scadenza verrebbe prorogata anche durante la presidenza Trump.

In cifre

14 milioni. Questo è il numero di follower di Trump sulla sua pagina TikTok, lanciata a giugno.

Sullo sfondo

I divieti di TikTok sono iniziati anni fa, quando i legislatori hanno esaminato l’app e hanno espresso preoccupazioni per i problemi di sicurezza nazionale legati a ciò che ByteDance faceva con i dati raccolti sugli utenti. Nel 2019, secondo quanto riferito dal New York Times, gli Stati Uniti hanno avviato una revisione della sicurezza nazionale di TikTok dopo che i legislatori “hanno sollevato preoccupazioni sulla crescente influenza di TikTok negli Stati Uniti”.

La piattaforma ha insistito sul fatto che non condivide e non condividerà i dati con il governo cinese e ha combattuto i divieti imposti a livello statale e federale. Nonostante ciò, il Congresso ha vietato TikTok sui dispositivi federali nel 2022 e più della metà degli Stati ha vietato la presenza dell’app sui dispositivi in dotazione allo Stato.

Dopo che Biden ha firmato il divieto in aprile come parte di un pacchetto di aiuti all’estero da 95 miliardi di dollari per l’Ucraina, Israele e Taiwan, il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, D-N.Y., ha elogiato la mossa, affermando che si tratta di “una delle misure più importanti che il Congresso abbia approvato negli ultimi anni per proteggere la sicurezza dell’America e il futuro della democrazia”.

Quando la legge era in discussione alla Camera, il presidente Mike Johnson, R-La, ha dichiarato che si trattava di “un’importante misura bipartisan per affrontare la Cina, il nostro più grande nemico geopolitico, che sta attivamente minando la nostra economia e la nostra sicurezza”.

Nell’udienza di settembre, gli Stati Uniti hanno sostenuto che la proprietà di ByteDance “crea una minaccia per la sicurezza nazionale di immensa portata e profondità”, anche se gran parte delle informazioni specifiche del governo sul perché sono state tenute nascoste.

