Chi sono i miliardari che hanno guadagnato di più nel giorno delle elezioni americane

I 5 miliardari più ricchi del mondo hanno tutti guadagnato nel giorno delle elezioni americane e sono complessivamente più ricchi di 18 miliardi di dollari. Ma sono più ricchi anche diversi miliardari fuori dalla top five. Quelli che hanno guadagnato di più sono Elon Musk, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Gautam Adani, Jeff Bezos e Jensen Huang. A dirlo è la Real Time Billionaires di Forbes, la classifica che monitora in tempo reale i patrimoni delle persone più ricche del pianeta.

LEGGI ANCHE: “Qual è il patrimonio di J.D. Vance, il vice scelto da Trump”

I guadagni del dettaglio

Nel giorno del voto in Usa, i patrimoni di diversi miliardari monitorati dalla classifica di Forbes sono saliti di diversi miliardi di dollari. Elon Musk, ceo di Tesla, ha guadagnato 4,8 miliardi di dollari, grazie all’andamento in Borsa del titolo del produttore di auto elettriche che ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 3,54%. Anche Mark Zuckerberg ha visto salire la sua fortuna di 4 miliardi di dollari (Meta ha chiuso a +2,10%). Anche altri due miliardari del tech sono più ricchi: il patrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon (+1,90%), è cresciuto del 3,5 miliardi di dollari. Mentre quello di Jensen Huang, ceo di Nvidia (+2,84%), è salito di 3,3 miliardi di dollari. Anche Michael Dell, founder e ceo di Dell, è più ricco di 2,4 miliardi di dollari. In Europa, il patron di LVMH, Bernard Arnault, ha guadagnato 4 miliardi di dollari.

Aspetti principali

Alla chiusura di Wall Street del 5 novembre, l’election day americano, Tesla ha guadagnato il 3,54% e nel pre-market sta segnando un +13% .

. L’effetto Borsa di una vittoria di Trump sta premiando anche Amazon, che ha chiuso la seduta del 5 novembre con un +1,90% (pre-market: +1,20%), e Nvidia che ha chiuso facendo registrare un +2,84% (pre-market +1,50%).

(pre-market: +1,20%), e Nvidia che ha chiuso facendo registrare un +2,84% (pre-market +1,50%). Tra coloro che hanno fatto registrare ingenti guadagni c’è anche Michael Dell, che grazie alla crescita del titolo sul Nasdaq di Dell (+3,55%), ha guadagnato 2,4 miliardi di dollari.

La top 5 dei guadagni

1 – Elon Musk

Guadagni: +4,8 miliardi di dollari

Patrimonio: 264,7 miliardi di dollari

2 – Bernard Arnault

Guadagni: +4,5 miliardi di dollari

Patrimonio: 173,5 miliardi di dollari

3 – Gautam Adani

Guadagni: +4,2 miliardi di dollari

Patrimonio: 79,4 miliardi di dollari

4 – Mark Zuckerberg

Guadagni: +4 miliardi di dollari

Patrimonio: 198 miliardi di dollari

5 – Jeff Bezos

Guadagni: +3,5 miliardi di dollari

Patrimonio: 216,5 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .