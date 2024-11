Perché il patrimonio di Ivanka Trump vale meno di quanto si pensi

Dove si trova Ivanka Trump? Ivanka, la figlia più famosa di Donald Trump, è diventata una sua strenua difensora, presentandolo alle convention repubblicane del 2016 e del 2020 e arrivando a chiudere la sua attività e a lasciare la Trump Organization per diventare una fedele consigliera della Casa Bianca.

Poi ha perso le elezioni del 2020. In seguito, lei e la sua famiglia si sono ritirati a Miami, acquistando una casa da 30 milioni di dollari a Indian Creek Island, un’isola barriera artificiale dove tra i vicini ci sono Jeff Bezos e Tom Brady. “Ho scelto di dare priorità ai miei figli piccoli”, ha dichiarato nel 2022, la sera in cui il padre ha annunciato la sua candidatura per il 2024.

In questi giorni, se il suo Instagram è rappresentativo, la sua mente è lontana da Washington D.C.: abbondano i post sulle feste di compleanno della famiglia, sul fitness e sulle avventure all’aria aperta, tra cui il surf, lo sci e le corse in moto, oltre alle foto di viaggi in luoghi come l’Egitto e Parigi.

Una fortuna da 50 milioni di dollari

A marzo si è recata in India per il matrimonio di Anant Ambani, il figlio della persona più ricca dell’India. A ottobre ha portato la figlia tredicenne a vedere Taylor Swift, che ha appoggiato Kamala Harris. Pur avendo testimoniato al processo per frode di Trump a New York lo scorso novembre, ne è uscita indenne, anche se il padre e i fratelli sono stati multati per centinaia di milioni.

La 43enne può certamente permettersi di allontanarsi dagli affari di famiglia, sia immobiliari che politici, anche se non è così ricca come ci si potrebbe aspettare. Le iniziative imprenditoriali di Ivanka nel campo dell’abbigliamento, della gioielleria, delle calzature e dell’immobiliare hanno generato una fortuna che Forbes stima oggi in 50 milioni di dollari, meno dell’1% del patrimonio netto del padre.

Anche il marito, erede di un’altra dinastia immobiliare che si è dimostrata più proattiva nel dare partecipazioni ai membri delle generazioni più giovani, è molto più ricco, con un valore di quasi 1 miliardo di dollari.

Gli studi e l’ingresso nella Trump Organization

Questo lascia la figlia maggiore di Trump in una posizione un po’ inaspettata, circondata da uomini di grande ricchezza, senza altrettanta ricchezza propria: non il percorso che molti probabilmente immaginavano per lei. Per gli studi universitari, Ivanka ha frequentato la Wharton Business School dell’Università della Pennsylvania.

Si è laureata nel 2004, 36 anni dopo suo padre e quattro anni dopo che suo fratello aveva calcato lo stesso palco. Trump l’ha ricompensata con un prestito quasi senza interessi di 1,5 milioni di dollari, che ha utilizzato per acquistare un’unità di 1.550 piedi quadrati nell’edificio di Trump Park Avenue; Forbes stima che l’abitazione valga oggi circa 2,9 milioni di dollari.

Nel 2005 è entrata a far parte della Trump Organization, dirigendo poi diverse espansioni dell’impero immobiliare, tra cui l’hotel di Washington e il resort Doral di Miami. Ivanka non ha vissuto a lungo in quel primo appartamento: lei e Kushner, che ha sposato nel 2009, si sono trasferiti in un attico di proprietà di Trump nello stesso edificio intorno al 2011, affittando il primo appartamento per 10.000 dollari al mese.

Il padre le ha fatto un accordo per il suo nuovo appartamento: anche lei e Kushner pagavano 10.000 dollari al mese per viverci, il che significa che ha ottenuto un upgrade essenzialmente gratuito in un posto molto più bello. Non ha mai comprato il nuovo appartamento, che Trump ha poi venduto a una donna con presunti legami con i servizi segreti cinesi, spostando Ivanka e Jared in un altro attico dell’edificio, ancora più grande, dove hanno pagato gli stessi 10.000 dollari al mese.

Dal libro alla vendita di gioielli

La sua posizione nella Trump Organization le ha fruttato circa 2 milioni di dollari all’anno, secondo le sue successive dichiarazioni federali. Ma Ivanka mirava a qualcosa di più. Nel 2009 ha scritto un libro, The Trump Card, che ha venduto circa 26.000 copie, secondo i dati di Circana BookScan, ma che le ha fruttato almeno 2 milioni di dollari in anticipi e diritti d’autore, secondo un documento pubblicato nel processo per frode contro il padre.

Successivamente ha avviato diverse attività collaterali che le hanno fruttato altri milioni: gioielli, borse, scarpe, abbigliamento da lavoro e sportivo a marchio Ivanka Trump. Le vendite erano buone e lei riceveva una parte di tutte le vendite: il 6,5% delle scarpe Marc Fisher, l’8% delle borse Mondani, il 36% dei ricavi netti più una commissione di consulenza annuale di 300mila dollari per i gioielli di Madison Avenue, secondo lo stesso documento.

Forbes stima che il suo lucroso accordo del 2013 con G-III le abbia fruttato circa 16 milioni di dollari tra allora e il 2018 (su vendite totali di oltre 200 milioni di dollari), e che abbia guadagnato oltre 11 milioni di dollari dalle sue altre attività commerciali tra il 2009 e il 2016.

Alla fine, a bloccare il suo flusso di denaro è stata la politica. Quando Donald Trump è diventato presidente nel 2017, Ivanka è diventata uno dei principali consiglieri, rinunciando al suo stipendio. Inoltre, il suo lavoro governativo non era retribuito.

Qualche flusso di denaro è comunque arrivato, se si considera l’anno di liquidazione dalla Trump Organization. Ivanka, inoltre, possedeva azioni di diverse aziende minori di Trump, tra cui un’agenzia immobiliare di lusso e un negozio di articoli online, e ha convertito i suoi ricavi basati sulle prestazioni in pagamenti fissi, circa 1,5 milioni di dollari all’anno.

Il crollo delle vendite dei prodotti

Le sue lucrose attività collaterali, però, sono state paralizzate. Inizialmente ha tenuto in piedi gran parte del suo mini-impero, ma quando suo padre ha polarizzato il Paese, le vendite dei suoi prodotti di marca sono crollate. Nordstrom, ad esempio, ha smesso di vendere i suoi capi di abbigliamento poche settimane dopo l’insediamento del padre e ha mantenuto questa decisione.

Con i gruppi di controllo che sollevavano dubbi sull’etica e i ricavi delle sue aziende che crollavano, Ivanka ha chiuso l’intera operazione nel 2018, citando il desiderio di concentrarsi sul suo lavoro politico. Le ripercussioni finanziarie non si sono limitate ai contratti con i suoi marchi.

Il suo secondo libro, Donne che lavorano, è uscito nel 2017 e ha venduto circa 35.000 copie, secondo Circana BookScan. Sebbene abbia ricevuto oltre 1 milione di dollari di anticipi, secondo le dichiarazioni finanziarie che ha presentato come dipendente pubblico, ha donato parte dei proventi in beneficenza “alla luce delle regole etiche del governo”, ha dichiarato all’epoca alla CNN.

La vendita dell’hotel di Washington

Una cosa ha dato una spinta al suo conto in banca, ma solo dopo che ha lasciato l’incarico. Quando la famiglia ha venduto l’hotel di Washington per 375 milioni di dollari nel 2022, molto più di quanto gli analisti pensavano valesse, lei e i suoi fratelli hanno ricevuto una parte dei profitti, circa 4 milioni di dollari a testa.

In seguito, un giudice di New York ha chiesto la restituzione di questi profitti a Eric e Donald Trump Jr. Ivanka, invece, se l’è cavata senza problemi: una corte d’appello ha respinto la causa contro di lei, a titolo individuale, nel 2023, in quanto fuori dalla prescrizione.

Nonostante tutti questi cambiamenti, Ivanka sembra aver mantenuto una notevole liquidità. Forbes stima che la sua liquidità e i suoi investimenti ammontino oggi a oltre 40 milioni di dollari, dopo aver tenuto conto di tasse e spese.

L’acquisto della villa in Florida

Non è tutto ciò che possiede. Secondo un’analisi dei documenti pubblici e dei registri elettorali della coppia, nel 2021 lei e Jared hanno acquistato una villa di 8.500 metri quadrati a Indian Creek Island, in Florida, per 24 milioni di dollari attraverso due LLC, indebitandosi per 15 milioni di dollari.

Tra i loro vicini nell’esclusiva località tropicale, nota come “Billionaire Bunker” , ci sono Bezos e Brady, oltre all’investitore Carl Icahn, al collezionista d’arte e concessionario d’auto Norman Braman e all’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

I registri pubblici mostrano anche che la coppia ha ristrutturato la casa nel 2022 e nel 2023, cambiando anche la “configurazione della piscina principale” e installando una nuova linea fognaria. Al netto dei debiti, Forbes stima che la quota di Ivanka nella casa valga oggi circa 7,5 milioni di dollari.

I fratelli di Ivanka

Sebbene il suo percorso verso la ricchezza sia stato diverso da quello dei suoi fratelli – Donald Trump Jr. (patrimonio netto stimato: circa 50 milioni di dollari) ha puntato molto sulla nuova attività di famiglia, la politica, per accrescere il suo patrimonio negli ultimi anni, ed Eric Trump (patrimonio netto stimato: circa 40 milioni di dollari) si è concentrato sulla vecchia attività di famiglia, l’immobiliare – il suo patrimonio netto di circa 50 milioni di dollari, sommato, la mette sullo stesso piano.

Ma c’è un’altra cosa che hanno in comune: finora, mentre le buste paga scorrevano, quasi nessun patrimonio è stato consegnato loro dal ricco padre, il cui patrimonio è stato stimato a quasi 6 miliardi di dollari questa settimana.

