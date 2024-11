Il successo della formula di Blu Hotels, gruppo alberghiero che punta sui benefit per migliorare la produttività

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Innovare per crescere è l’approccio che definisce Blu Hotels, gruppo alberghiero da oltre 30 anni interprete del mondo delle vacanze italiane. Gli hotel della catena, presenti su tutto il territorio nazionale in destinazioni di mare, montagna e lago, offrono standard qualitativi sempre più elevati. Ne è la dimostrazione il rapporto Horwath Htl 2024, in cui Blu Hotels occupa la seconda posizione come destinazione montagna, mentre è al quarto posto nella classifica Domestic Chains Brands e Leisure Destination.

Il successo della formula

Il successo della formula di Blu Hotels, oltre che alla qualità delle strutture e alla scelta di luoghi strategici nelle migliori località italiane, è legato al benessere dei dipendenti. Il welfare è da sempre parte significativa del modello di business del gruppo e ha un ruolo importantissimo per creare e mantenere nel tempo una cultura aziendale solida.

Negli ultimi anni l’attenzione crescente al benessere dei professionisti ha rafforzato la consapevolezza che, se i dipendenti si sentono supportati e rispettati, sono più invogliati a lavorare insieme per il successo dell’azienda. Promuovere un clima positivo e inclusivo, capace di supportare la professionalità di ogni collaboratore, favorisce un clima di fiducia, soddisfazione e coesione all’interno dell’organizzazione, fondamentale per affrontare sfide e perseguire obiettivi aziendali ambiziosi.

Il lavoro in questa direzione di Blu Hotels ha permesso al gruppo di ottenere la certificazione per la parità di genere Uni/PdR 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia – un organismo di certificazione accreditato –, distinguendosi come uno dei primi player riconosciuti nel settore dell’ospitalità.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che premia e valorizza la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirano a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno”, ha dichiarato Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels. “Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, grazie al quale possono coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti. Rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità, infatti, sono tra i principi fondamentali di Blu Hotels”.

I benefit per migliorare la produttività

Negli anni il gruppo ha introdotto una serie di benefit per migliorare la produttività dei collaboratori e migliorare il rapporto tra vita professionale e privata. Pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa sono solo alcuni degli esempi.

Il tema della conciliazione tra vita e lavoro è un elemento sempre più rilevante e ha portato a introdurre politiche di flessibilità lavorativa che supportano il giusto equilibrio tra vita professionale e privata, permettendo a tutti i dipendenti della sede di gestire meglio i propri impegni personali e familiari. Per tutti i collaboratori che hanno figli sono previsti premi di welfare alla nascita, mentre una biblioteca interna all’azienda è a disposizione delle famiglie, con tanti volumi sui temi di genitorialità e family care.

Inoltre il raggiungimento della certificazione per la parità di genere ha permesso di adottare e monitorare politiche di assunzione e promozione equilibrate, ampliando i processi di selezione e promozione che garantiscono l’equità di genere e assicurando che tutte le candidature siano valutate in modo imparziale.

“Questa certificazione è un premio per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a creare un luogo di lavoro in cui i collaboratori, indipendentemente dal genere, hanno le stesse opportunità di crescita”, sottolinea Fabrizio Piantoni, vicepresidente e direttore risorse umane del gruppo. “Si tratta solo del primo passo di un percorso continuo verso la creazione di un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo. Continueremo a collaborare per mantenere e migliorare gli standard raggiunti, affrontando nuove sfide e cogliendo ogni opportunità per crescere insieme”.

La presenza femminile in azienda

Blu Hotels ha intrapreso da anni un percorso che l’ha portato a contare su una significativa presenza femminile: oggi il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita.

Le collaboratrici sono incoraggiate a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Oggi la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne, così come più di un terzo dei direttori d’albergo. Un risultato che sottolinea l’impegno costante di Blu Hotels per creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, dove ogni dipendente ha la possibilità di crescere e contribuire al successo dell’azienda.

