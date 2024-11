Trump nomina Elon Musk capo Dipartimento per l’efficienza del governo: “Un nuovo progetto Manhattan”

Aveva annunciato che il miliardario Elon Musk sarebbe stato parte della sua amministrazione. E Donald Trump, a soli pochi giorni dalla vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, ha mantenuto la promessa nominando il ceo di Tesla e il patriota americano Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge).

“Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali”, ha scritto il presidente Trump in una nota stampa diffusa anche su X. “Il movimento Save America diventerà potenzialmente il progetto Manhattan dei nostri tempi”. Il riferimento è al progetto segreto degli Stati Uniti per sviluppare la prima bomba atomica.

A cosa punta Trump

“Per guidare questo cambiamento drastico, il dipartimento per l’efficienza governativa fornirà consigli e indicazioni dall’esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l’Office of management & budget per guidare una riforma strutturale su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima”, continua. “Non vedo l’ora che Elon e Vivek apportino cambiamenti alla burocrazia federale con un occhio all’efficienza e, allo stesso tempo, rendendo la vita migliore per tutti gli americani. È importante che eliminiamo gli enormi sprechi e le frodi che esistono nei nostri 6500 miliardi di dollari di spesa pubblica annuale. Lavoreranno insieme per liberare la nostra economia e rendere il governo degli Stati Uniti responsabile nei confronti del popolo. Il loro lavoro si concluderà entro e non oltre il 4 luglio 2026: un governo più piccolo, con più efficienza e meno burocrazia, sarà il regalo perfetto per l’America nel 250mo anniversario della Dichiarazione di indipendenza. Sono sicuro che ci riusciranno!”.

Pete Hegseth al Pentagono

Anche se l’insediamento ufficiale del presidente eletto avverrà in una cerimonia ufficiale il 20 gennaio, Trump è già alle prese con la formazione del nuovo governo. Ha annunciato che Pete Hegseth sarà a capo del Pentagono. Una nomina a sorpresa. Il 44enne è un ex maggiore dell’esercito statunitense, ora presentatore di Fox News, canale preferito dai conservatori.

“Con Pete al timone, i nemici degli Stati Uniti d’America sono avvertiti. Le nostre forze armate conosceranno di nuovo la grandezza e l’America non si tirerà mai indietro”, ha dichiarato Trump su Truth. E poi puntualizza che Hegseth si è laureato a Princeton e Harvard ed è un veterano di guerra: è stato in Guantanamo Bay, Iraq e Afghanistan, guadagnando due medaglie di bronzo e un distintivo di fanteria da combattimento. Secondo il presidente “sarà un coraggioso e patriottico campione della politica Pace attraverso la forza”.

Kristi Noem alla sicurezza interna

Trump ha scelto come segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, governatrice del South Dakota dal 2019. L’esponente repubblicana è nota per essersi rifiutata di applicare le restrizioni per il contenimento della pandemia. Era considerata una delle favorite per la candidatura alla vicepresidenza di Trump, ma la possibilità è svanita dopo la pubblicazione della sua biografia No Going Back, in cui ha raccontato di aver ucciso il cane di famiglia perché “non addestrabile”.

Altre nomine

Il presidente Trump ha confermato di aver scelto Mike Waltz per l’incarico di consigliere per la Sicurezza nazionale e ha detto di essere “onorato di annunciare che Waltz servirà nel mio gabinetto come consigliere per la Sicurezza nazionale: Mike è il primo membro delle forze speciali a essere stato eletto al Congresso, e in passato ha lavorato alla Casa Bianca e al Pentagono”.

Tom Homan, ex capo dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), sarà lo “zar della frontiera”. Il falco John Ratcliff sarà a capo della Cia. Ratcliff, ex direttore della National Intelligence. Steven C. Witkoff sarà inviato speciale per il Medio Oriente. Per il New York Times, Trump sarebbe pronto a nominare Marco Rubio agli Esteri. Il 53enne senatore della Florida così il primo segretario di Stato latino.

