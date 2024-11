Amazon lancia il concorrente di Shein e Temu: i prodotti costeranno meno di 20 dollari

Amazon prova a rispondere al duopolio di Shein e Temu e presentaun nuovo marketplace che offrirà ai clienti statunitensi prodotti di tutte le categorie, dalla moda all’elettronica, a un prezzo pari o inferiore a 20 dollari. Nella maggior parte dei casi, come spiega la società , si tratta di articoli a meno di 10 dollari. Al momento in versione beta (e quindi disponibile per i clienti Usa al prossimo aggiornamento della loro app Amazon), si avvarrà comunque della già nota ‘ Garanzia dalla A alla Z

“Trovare ottimi prodotti a prezzi molto bassi è importante per i clienti e continuiamo a esplorare modi in cui possiamo collaborare con i nostri partner in modo che possano offrire prodotti a prezzi ultra bassi”, ha affermato Dharmesh Mehta , vicepresidente di worldwide selling partner services di Amazon. “Amazon Haul mira a rendere lo shopping di moda, casa, lifestyle, elettronica e altri prodotti ancora più divertente, facile e conveniente. Ovviamente, continueremo ad ascoltare i clienti mentre la perfezioniamo ed espandiamo nelle settimane e nei mesi a venire”, ha aggiunto.

Il nuovo markeplace di Amazon si inserisce in un contesto abbastanza complesso. Le sue due principali rivali, Temu e Shein, sono più volte finite sotto i riflettori per pratiche lavorative discutibili, con disumani turni di lavoro e numeri non confortanti in termini di impatto ambientale.