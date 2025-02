Il Bitcoin sotto i 90mila dollari: 20% in meno rispetto al picco del giorno dell’insediamento di Trump

Il prezzo del Bitcoin è scivolato sotto la soglia dei 90mila dollari, scendendo al livello più basso da metà novembre. Il crollo fa seguito al più grande furto di token crittografici di tutti i tempi e ad alcune controversie che hanno coinvolto i meme coin.

Fatti principali

Il prezzo del bitcoin, la criptovaluta di maggior valore al mondo, si è attestato a 88.780 dollari all’inizio di martedì, con un calo di quasi il 7,5% nelle 24 ore precedenti.

all’inizio di martedì, con un calo di quasi il 7,5% nelle 24 ore precedenti. Il valore del bitcoin è sceso di oltre il 19% da quando ha raggiunto il massimo storico di 109.114 dollari il giorno dell’insediamento del presidente Donald Trump il 20 gennaio.

il giorno dell’insediamento del presidente Donald Trump il 20 gennaio. Ether , la seconda criptovaluta di maggior valore per capitalizzazione di mercato, ha registrato un calo ancora più marcato di oltre l’11% nelle 24 ore precedenti, scendendo a 2.390 dollari martedì mattina.

, la seconda criptovaluta di maggior valore per capitalizzazione di mercato, ha registrato un calo ancora più marcato di oltre l’11% nelle 24 ore precedenti, scendendo a 2.390 dollari martedì mattina. Anche i prezzi di altre popolari criptovalute, tra cui XRP di Ripple Labs, BNB di Binance e SOL di Solana, hanno subito forti cali, rispettivamente del 14,3%, del 6,4% e del 15% nell’ultimo giorno.

Che impatto ha avuto la moneta meme di Trump?

Pochi giorni prima dell’insediamento, il presidente ha lanciato una moneta meme ufficiale, $TRUMP, sulla blockchain Solona. Poco dopo il lancio, il prezzo della moneta meme è salito sopra i 75 dollari, con un market cap che ha brevemente superato i 15 miliardi di dollari.

Martedì, il prezzo del token meme si è attestato a 12,90 dollari, con un calo di oltre il 14% nelle 24 ore precedenti e di oltre l’82% rispetto al suo massimo storico. Al momento del lancio di $TRUMP, il sito web del token includeva una clausola di esclusione della responsabilità che non intendeva essere “un’opportunità di investimento, un contratto di investimento o un titolo di qualsiasi tipo”, ma piuttosto una “espressione di sostegno” per il presidente. Al momento del lancio, diversi dirigenti di criptovalute hanno avvertito che un token meme volatile appoggiato dal presidente avrebbe potuto danneggiare la reputazione del settore.

Quali sono le altre recenti controversie legate alle monete meme?

Una recente controversia legata alle monete meme, al di fuori di Trump, ha coinvolto il presidente argentino Javier Milei e la sua promozione del token $LIBRA. All’inizio del mese, Milei ha pubblicato un post su X, ora cancellato, in cui promuoveva il token e affermava che era dedicato a incoraggiare la crescita economica del suo Paese finanziando piccole imprese e startup. In seguito al post di Milei, il prezzo di $LIBRA è salito e il suo market cap ha superato i 4 miliardi di dollari.

Tuttavia, i primi finanziatori del token hanno immediatamente iniziato a incassare, facendo crollare il prezzo del token in un modo che assomiglia a uno schema di pump-and-dump. Da allora Milei ha cercato di prendere le distanze dal progetto e ha respinto le lamentele degli investitori che hanno perso i loro soldi dicendo: “Se vai in un casinò e perdi dei soldi, cosa c’è da lamentarsi se conoscevi i rischi?”. L’incidente ha portato a decine di cause per frode contro il leader argentino. Un truffatore è riuscito a impersonare il premier delle Bermuda per promuovere una falsa moneta nazionale delle Bermuda. Pochi giorni prima della controversia di Milei, il presidente della Repubblica Centrafricana Faustin-Archange Touadéra ha lanciato un propri meme coin come presunto “esperimento” per aumentare la visibilità di una delle nazioni più povere del mondo. Il valore della moneta è crollato di oltre il 97% dal suo lancio.

