Confindustria premia Pmi, startup e progetti innovativi a Pescara

Si è conclusa l’undicesima edizione di InnovAzioni, festival nazionale dell’innovazione. L’evento ha visto la partecipazione di 16 InnovAtion speakers, 27 Pmi e startup. Il presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Silvano Pagliuca ha commentato: “Non è un caso che parliamo di mobilità elettrica e batterie oggi, in un evento dove ci domandiamo come l’innovazione possa migliorare il nostro futuro, perché in Abruzzo ospitiamo il secondo polo automotive d’Italia, con 25mila addetti nell’indotto 8 miliardi di fatturato di export, che vale il 50% dell’export abruzzese e siamo nel pieno della transizione dall’endotermico verso nuovi sistemi di alimentazione più sostenibili”.

Assecondare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Tuttavia, continua Pagliuca: “Non bisogna ignorare la rivoluzione tecnologica dell’intelligenza artificiale: anche grandi imprenditori del passato hanno negato il cambiamento, ma non possiamo chiudere gli occhi e dobbiamo agire. Il settore ha un impatto enorme sull’economia contemporanea, basti pensare che le sei big tech americane hanno dichiarato utili nel primo trimestre 2024 per 99 miliardi con ricavi in aumento del 12,3%. Viviamo in un’era di cambiamenti rapidi, dove le rendite di posizione sono messe alla prova e chi resiste al cambiamento rischia di rimanere indietro. La transizione non è un invito alla critica ma un appello all’azione, che ci impone di agire con determinazione e apertura, adattandoci per costruire un futuro sostenibile e competitivo.”

Gli speaker

Gli interventi degli speaker hanno esplorato temi chiave legati alla mobilità elettrica, all’innovazione e all’Industria 5.0. Daniele Invernizzi ha parlato di mobilità elettrica e batterie, mentre Fabio Pressi, amministratore delegato di A2A E-Mobility, si è concentrato sull’innovazione nei sistemi di ricarica. Hazim Nada, co-fondatore di Aehra, ha affrontato il tema della mobilità elettrica e dell’aerodinamica avanzata, seguito da Claudia Pingue, responsabile del Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital, che ha discusso di trasferimento tecnologico e innovazione.

Maria Cristina Russo, direttrice per Prosperity nella direzione generale per la Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, ha delineato il ruolo dell’Europa nell’Industria 5.0. Francesca Tomassetti, sustainability strategist di Var Group, ha evidenziato il legame tra digitalizzazione e sostenibilità, mentre Luca Gabellone di Siemens ha approfondito l’innovazione digitale, la sostenibilità e la cybersecurity. Alessandro Balboni, responsabile Innovation Business Development di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha invece parlato di startup e innovazione nell’ambito dell’Industria 5.0.

Le conclusioni

Nel corso della giornata, Davide Casaleggio, ceo e partner di Casaleggio Associati, è stato intervistato da Luca Telese per presentare il suo libro Gli Algoritmi del Potere.

La manifestazione si è conclusa con il Contest InnovAzioni 2024, iniziato il giorno precedente. I finalisti si sono esibiti sul palco davanti a una giuria presieduta da Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, affiancato da Eugenia Monti, investment manager di Fira, Giovanni Marcantonio, direttore operativo dell’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Nicola Mei, co-fondatore e ceo di Hifounders, Fabrizio Ciancetta, professore associato dell’Università degli Studi dell’Aquila, Stefano Za, presidente del corso di laurea in Economia e Management dell’Università di Chieti-Pescara, e Paolo Spagnoletti, direttore del corso di laurea in Economia e Management della Luiss Guido Carli di Roma.

Il premio “Monolite dell’Innovazione”

Ecco le tre Pmi premiate parimerito con il “Monolite dell’Innovazione”, realizzato dall’azienda Treddy di Pescara.

Dedo Engineering di Teramo con Alfredo De Dominicis , premiata dal presidente Pagliuca per il progetto N5 step2, che introduce un’auto da rally innovativa per il mercato italiano.

, premiata dal presidente per il progetto N5 step2, che introduce un’auto da rally innovativa per il mercato italiano. Flydrone Service di Avezzano (AQ) con Federica Mastrodicasa per il progetto “Droni per la Lotta Biologica” che prevede la progettazione e la realizzazione di un serbatoio ad hoc applicato sotto il drone permette la distribuzione precisa e geolocalizzata di insetti antagonisti per la lotta biologica in agricoltura a pieno campo, che in passato si praticava solo in serra. È stato premiato da Carmine Puglielli direttore Area Imprese Abruzzo Intesa Sanpaolo.

per il progetto “Droni per la Lotta Biologica” che prevede la progettazione e la realizzazione di un serbatoio ad hoc applicato sotto il drone permette la distribuzione precisa e geolocalizzata di insetti antagonisti per la lotta biologica in agricoltura a pieno campo, che in passato si praticava solo in serra. È stato premiato da direttore Area Imprese Abruzzo Intesa Sanpaolo. G & A Engineering di Oricola (AQ) con Giorgia Pontetti, per il progetto Car City Automotive Revolution: propone un veicolo urbano innovativo e modulare, compatto ed elettrico, pensato per migliorare la mobilità sostenibile. È stato premiato da Marianna Lentini consulente Audi, Audi – Pasquarelli Auto.

Il premio “Spirale dell’Innovazione”

I 3 premi “Spirale dell’Innovazione”, realizzati dall’azienda Coesum, sono stati attribuiti parimerito come segue:

Massimo Cesarino , presidente Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha premiato Matteo Boldegrini, di BM Diagnostics da Cantiano (Pesaro), che ha sviluppato il progetto HeartBeat Test: propone un kit di automonitoraggio per rilevare tre marker cardiaci (cTnI, CKMB, Mioglobina) tramite un semplice test a casa, pensato per persone senza formazione medica.

, presidente Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha premiato di BM Diagnostics da Cantiano (Pesaro), che ha sviluppato il progetto HeartBeat Test: propone un kit di automonitoraggio per rilevare tre marker cardiaci (cTnI, CKMB, Mioglobina) tramite un semplice test a casa, pensato per persone senza formazione medica. Martina Ulisse di GI Group ha premiato Valerio Carconi, di Exo Lab Italia srl – L’Aquila, con un progetto che utilizza nanovescicole da frutta e verdura biologica per veicolare composti bioattivi nei settori nutraceutico e cosmetico.

di GI Group ha premiato di Exo Lab Italia srl – L’Aquila, con un progetto che utilizza nanovescicole da frutta e verdura biologica per veicolare composti bioattivi nei settori nutraceutico e cosmetico. Ernesto D’Amato, founder & ceo Radar Academy ha premiato Claudia Guidi di Nuhpro, per il progetto Swee-thy che sviluppa soluzioni alimentari naturali e innovative per supportare intolleranze e patologie come intolleranza al lattosio e diabete, con linee di prodotti per sportivi, bambini e, dal 2025, salute femminile.

Gli altri premi

Il premio del pubblico, che ha votato tramite web – è andato a Younique con il progetto YouCommerce di Ottorino Renzetti, una piattaforma di ecommerce avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale per personalizzare l’esperienza di acquisto online, con un chatbot interattivo.

Infine, il premio “Città di Pescara”, omaggiato dal Comune di Pescara con Eugenio Seccia assessore al Bilancio e Finanze, quest’anno è andato a Camelot SB, con il progetto “Sostenibilità sociale” di Enrica Sabatini, piattaforma educativa digitale che facilita il dibattito regolamentato nelle scuole, integrando intelligenza artificiale e spazi di confronto per promuovere la cultura del confronto e l’educazione civica attraverso temi legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Alla fine della mattinata, una cerimonia ha concluso la gara di idee denominata Innovation Hackathon, rivolta agli studenti universitari. I partecipanti, suddivisi in team, hanno lavorato venerdì e sabato per arrivare a proporre soluzioni “innovative” a tre problematiche aziendali sul tema di Industria 5.0. A tutti gli studenti vincitori, è stato offerto da GI group e Tack & Tmi un percorso gratuito di e-learning che esplora cosa siano equità, diversità e inclusione.

