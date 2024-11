“Vogliamo ispirare i giovani”: Intesa Sanpaolo incontra gli studenti della Federico II di Napoli con Build Your Future

Intesa Sanpaolo incontra 800 studenti all’Università degli Studi di Napoli Federico II con Build Your Future, il programma ideato dalla banca e realizzato in collaborazione con scuole e università. L’obiettivo è coinvolgere circa 10mila studenti di tutta Italia e ispirarli sui grandi processi trasformativi dell’economia e della società come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy, le life science e altri.

Il progetto Build Your Future

Il progetto vuole approfondire la conoscenza di alcune competenze chiave per la crescita formativa e personale, tra cui le competenze trasversali, e promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione. Ma anche aprofondire il ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza nella loro esperienza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso. “Con Build Your Future vogliamo ispirare i giovani, raccontando loro le grandi trasformazioni a livello globale e le competenze necessarie per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione”, ha dichiarato Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo. “Oggi lo facciamo con un’importante istituzione accademica come l’Università degli Studi di Napoli Federico II con cui abbiamo già in atto numerose collaborazioni, in particolare per la valorizzazione di studenti meritevoli attraverso borse di studio e progetti di internazionalizzazione”.

L’evento

Per Nicola Formichella, ceo di Forbes, media partner del tour nelle università italiane, la tappa napoletana è particolarmente rilevante:“Forbes celebra il successo delle persone e delle imprese perché il successo è un motore dell’economia. Allo stesso modo vogliamo stare accanto alle Università che coltivano e sostengono l’eccellenza. Federico II è decisamente una delle università più importanti d’Europa”.

Dopo i saluti di Piero Salatino, delegato dal rettore all’orientamento e al rapporto con il sistema scolastico, è stata la volta di Sergio Beraldo, Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha sottolineato come “collaborare con Intesa Sanpaolo su iniziative come ‘Build Your Future’ conferma il nostro desiderio di costruire, con i giovani studenti, navi pronte a navigare il mare meraviglioso della vita in qualsiasi circostanza, anche la più avversa”.

Coordinato da Janina Benedetta Landau, l’evento ha visto sfilare sul palco Elia Bombardelli, content creator e docente di matematica; Daniele Cassioli atleta paralimpico campione mondiale di sci nautico; Laura Russo, business development manager – Sviluppo area “Sistema Scuola Impresa” & Orientamento Elis; Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità; Nicola Mazzocca, Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Poi c’è stato l’intervento di Roberta Marcenaro, founder of Imark e Italian Design Week, sul valore del network degli ecosistemi globali e sul grande mercato americano.

La triade motivazionale

E’ stata presentata la triade motivazionale di Build Yor Future. “La trasformazione Green: Vertical Farming e applicazioni nelle comunità urbane” di Irene Ferri, chief agronomist Cultifutura; “Come trasformare in carriera la propria passione” di Antonello Nakhleh, istruttore, formatore, allevatore, coadiutore e redattore in ambito cinotecnico hEllo dog cinofilia; “Il ruolo cruciale e trasversale delle competenze digitali” di Veronica Civiero, founder Value & Care. Saluto di chiusura dell’evento con Cristina Davino, referente dei piani per l’orientamento e tutorato area scienze economiche

L’impegno di Intesa Sanpaolo

Da anni Intesa Sanpaolo collabora a vari livelli con università e scuole di diverso grado, proponendo iniziative a sostegno della ricerca, a contrasto della fuga dei cervelli, di internazionalizzazione, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa e a sostegno del talento e del merito. Il progetto rientra nell’impegno più ampio di Intesa Sanpaolo che ha una grande attenzione alla formazione dei giovani, allo sviluppo di competenze trasversali, al sostegno dell’internazionalizzazione delle scuole, tutti strumenti per consentire ai ragazzi di adattarsi a un panorama lavorativo in continua trasformazione.

Recentemente “Look4ward – Build Your Future” è stato premiato a Washington D.C come “Champions in Education” da parte della piattaforma Italian Design Week. Nel 2023 il Gruppo guidato dal consigliere delegato e ceo Carlo Messina ha coinvolto oltre 2000 scuole e università, ne sono previste 4.000 nell’orizzonte di Piano d’Impresa 2022-2025. Per comprendere e anticipare i cambiamenti, tramite la struttura Education Ecosystem and Global Value Programs guidata da Elisa Zambito Marsala, Intesa Sanpaolo ha promosso un Osservatorio permanente, Look4ward, che ha l’obiettivo di individuare i fabbisogni di nuove competenze e da cui emerge che le professioni del futuro saranno sempre più caratterizzate dalla fusione tra conoscenze tecniche verticali, competenze trasversali e capacità relazionali.

