Ecco chi ha acquisito lo storico Hotel Bauer di Venezia

L’Hotel Bauer ha finalmente un nuovo proprietario. Il 20 novembre Mohari Hospitality ha acquisito la proprietà per ampliare il proprio portafoglio europeo dedicato al mondo del lusso. L’operazione è stata portata avanti insieme a Omnam Investment Group, partner strategico europeo del gruppo, leader nella creazione di concept all’avanguardia per il settore immobiliare. Specializzato nel segmento luxury alberghiero, Omnam vanta più di un decennio di esperienza, con progetti di successo legati a realtà storiche e complesse. Entrambi i player sono stati assistiti durante l’acquisizione da Kryalos Sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield.

Hotel Bauer, il fascino della laguna

Gioiello architettonico, l’edificio che ospita l’Hotel Bauer di Venezia rappresenta il manierismo veneziano, tipico della fine del XIX secolo. Collocato sul Canal Grande, all’interno del sestriere di San Marco, ha una posizione strategica a pochi passi dall’omonima piazza della Serenissima. Grazie a Mohari, l’hotel subirà un profondo restauro, per tornare a essere un simbolo dell’eleganza e della grandezza di questa città.

“La visione di Mohari è quella di realizzare un portafoglio di destinazioni alberghiere di lusso senza pari, in luoghi dal patrimonio artistico e culturale impareggiabile”, racconta Mark Scheinberg, fondatore e direttore di Mohari Hospitality “Il leggendario Bauer Hotel rispecchia perfettamente la nostra visione, poiché si trova in una posizione di rilievo nella splendida città di Venezia. Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di preservare ed elevare questo straordinario gioiello, con l’obiettivo di onorarne l’eredità e trasformarlo in uno degli hotel più prestigiosi d’Europa”.

Un nuovo Rosewood a Venezia

La gestione operativa e il restauro della struttura sono in mano a Rosewood Hotels & Resorts, che già vanta una collezione di resort e alberghi di altissima fascia in destinazioni di pregio – sia in Italia sia in giro per il mondo. Una volta completato, l’Hotel Bauer andrà ad arricchire il portafoglio europeo di Mohari, insieme a una nuova acquisizione parigina e all’investimento all’interno di Four Seasons Hotel Madrid, tra le strutture più esclusive d’Europa.

