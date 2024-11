Made in Vietnam sarà il nuovo Made in Cina: perché il paese trarrà vantaggio dai dazi di Trump

Il presidente eletto Donald Trump afferma che il suo piano di imporre pesanti tariffe sui beni importati negli Stati Uniti ridurrà il deficit federale, abbasserà i prezzi dei prodotti alimentari e creerà più posti di lavoro in patria.

In campagna elettorale, a Savannah (Ga), ha giurato di “trasferire intere industrie” negli Stati Uniti: “Vedrete un esodo di massa di industrie manifatturiere dalla Cina alla Pennsylvania, dalla Corea alla Carolina del Nord, dalla Germania proprio qui in Georgia”, ha detto a settembre. Ma è improbabile che questo reshoring si verifichi, certamente non alla scala e alla velocità volute da Trump, se mai si verificherà. Ci si aspetta invece di vedere un paese come principale beneficiario delle politiche di Trump: Il Vietnam.

“Se prima era prodotto in Cina, ora sarà prodotto in Vietnam”, ha dichiarato a Forbes Jason Miller, professore di gestione della catena di approvvigionamento presso la Michigan State University. “La produzione non tornerà in America”.

Durante la precedente amministrazione Trump, le principali aziende straniere, tra cui Apple, Foxconn e Intel, hanno iniziato a puntare sul Vietnam per diversificare il loro portafoglio di produzione. Solo due mesi fa, anche SpaceX ha annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in Vietnam. Anche l’Organizzazione Trump sta investendo nel Paese, con un’operazione immobiliare di lusso da 1,5 miliardi di dollari recentemente annunciata.

Quali vantaggi può offrire il Vietnam?

Ora la nazione del sud-est asiatico è ben posizionata per beneficiare ancora di più del previsto sentimento anti-cinese della prossima amministrazione, soprattutto se si muoverà rapidamente per snellire la regolamentazione in modo che le imprese possano trasferirsi rapidamente.

Il Vietnam ha una serie di vantaggi rispetto ad altri rivali regionali come l’India. In primo luogo, essendo uno Stato autoritario a partito unico, può e riesce a definire rapidamente nuove politiche favorevoli alle imprese. Inoltre, il Paese è geograficamente ben posizionato: ha già tre dei 50 porti più trafficati al mondo ed è vicino alla Cina, il che rende più facile il commercio e la logistica tra i due Paesi.

Inoltre, il Vietnam ha un accordo di libero scambio con l’Unione Europea – l’unico altro Paese della regione, oltre a Singapore, ad averne uno. L’India sta attualmente negoziando un accordo di questo tipo, che faciliterebbe le importazioni e le esportazioni tra l’UE e il Paese più popoloso del mondo.

Il Vietnam si sta inoltre muovendo rapidamente per migliorare le infrastrutture necessarie a supportare i grandi progetti, come il nuovo decreto emanato all’inizio di quest’anno che consente alle aziende di acquistare energia verde dai produttori di energia solare, anziché rivolgersi alla tradizionale società elettrica statale.

La mossa, che rende più facile per le aziende raggiungere i loro obiettivi climatici, è stata applaudita da Apple, Samsung, il più grande investitore straniero del Paese, e dall’ambasciata degli Stati Uniti ad Hanoi.

I dazi di Trump

Negli ultimi mesi, Trump ha ripetutamente affermato di voler promuovere l’industria manifatturiera americana e rendere più costosa l’importazione di beni prodotti all’estero. Ha citato il Messico e la Cina, dichiarando all’inizio di questo mese che avrebbe implementato tariffe tra il 25% e il 100% sui prodotti fabbricati a sud del confine.

In precedenza, aveva detto che i prodotti fabbricati in Cina avrebbero dovuto essere colpiti con una tariffa del 60%, mentre tutto ciò che è prodotto all’estero avrebbe dovuto essere sottoposto a una tariffa generalizzata del 20%, compreso il Vietnam. Ma il Paese vede chiaramente un’opportunità di crescita.

Il flusso di capitali stranieri

“Il Vietnam potrebbe avere un lieve successo o un enorme successo a seconda di come faciliterà questa ondata di investimenti diretti esteri”, ha dichiarato a Forbes Anh Ngoc Tran, professore di governance presso l’Indiana University ed ex consigliere del primo ministro vietnamita.

Tran ha dichiarato che sta preparando un promemoria per Hanoi su come il suo Paese possa trarre vantaggio da queste nuove e severe regole commerciali, dato che il Vietnam scommette che un enorme afflusso di capitali stranieri lo aiuterà a trasformarsi in un Paese sviluppato e ad alto reddito entro il 2045. In cima alla lista di Tran c’è l’obiettivo di puntare sulle multinazionali che porteranno il loro ecosistema di fornitori e di concentrarsi su beni di valore superiore.

“Il Vietnam dovrebbe dare priorità alle aziende che porteranno altre aziende in Vietnam”, ha affermato. “Se si porta Apple, ci sono molti altri fornitori che vogliono essere vicini ad Apple – aziende che permettono al Vietnam di muoversi in un settore più high-tech. Invece di occuparsi di calzature e tessuti, il paese dovrebbe puntare alla biotecnologia, all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori”.

Dalle calzature ai prodotto di elettronica

Si tratta di un cambiamento rispetto alle sue radici di potenza manifatturiera del sud-est asiatico. Il Paese si è fatto conoscere negli anni ’90 per la produzione di calzature e tessuti per multinazionali straniere come Nike e Adidas.

Ma a partire dagli anni 2000, le principali aziende di elettronica hanno iniziato a lasciare la Cina per approfittare dei costi di manodopera più bassi e degli accordi commerciali favorevoli in Vietnam. Samsung ha aperto il suo primo impianto di produzione nel 2008 e altre grandi multinazionali, tra cui LG e Intel, hanno rapidamente seguito l’esempio. Questa ondata di accordi multimiliardari ha spinto anche i piccoli fornitori di queste grandi aziende a stabilirsi nel Paese.

Di conseguenza, il deficit commerciale del Vietnam con gli Stati Uniti – la differenza tra le esportazioni e le importazioni – è triplicato dal 2004. Secondo l’Ufficio del censimento degli Stati Uniti, il Vietnam ha ora il quarto più grande deficit commerciale con gli Stati Uniti, dopo Cina, Messico e Unione Europea.

L’arrivo di Apple

Quando nel 2018 la prima amministrazione Trump ha imposto tariffe su specifici beni prodotti in Cina, come pannelli solari e lavatrici, non ha invogliato le aziende a riportare la produzione in patria. Al contrario, la produzione si è spostata in Vietnam e in altri Paesi asiatici, tra cui Thailandia, Malesia e India. Ma il Pil del Vietnam è cresciuto più velocemente di tutti i suoi vicini asiatici, ad eccezione della Cina, con una crescita media del 6,2% all’anno.

Nel maggio 2020, Apple ha iniziato a spostare la produzione degli AirPod dalla Cina al Vietnam. Mesi dopo, Foxconn avrebbe iniziato a spostare parte dell’assemblaggio di iPad e MacBook dalla Cina al Vietnam, su richiesta di Apple, che ha anche spostato parte della produzione in India.

Le statistiche della Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti mostrano inoltre che tra il 2018 e il 2019 le importazioni di prodotti elettronici dal Vietnam sono quasi raddoppiate. Un rapporto della Banca Mondiale del 2023 ha rilevato che tra il 2017 e il 2022, la quantità di articoli di produzione cinese, dalle macchine da cucire alle stampanti laser, importati negli Stati Uniti è diminuita, mentre la quota di articoli di produzione vietnamita è aumentata a tassi corrispondenti.

La crescita dell’economia delle esportazioni

Il Vietnam ha chiaramente colto l’opportunità. È “uno dei Paesi che è riuscito a trarre vantaggio dai dazi Usa-Cina, in termini di possibilità di entrare negli Stati Uniti, almeno nei primi anni della guerra commerciale”, ha dichiarato a Forbes Pablo Fajgelbaum, professore di economia presso l’Università della California, Los Angeles.

Questo ha fatto crescere l’intera economia delle esportazioni del Paese, poiché gli impianti si sono spostati in Vietnam, producendo beni destinati non solo ai consumatori statunitensi. “Il Vietnam ha aumentato le sue esportazioni anche verso il resto del mondo”, ha detto Fajgelbaum. Il professore prevede che se ci sarà un divario di tariffe tra il Vietnam e la Cina, le aziende continueranno a trasferire i loro impianti lì.

Di recente, Maersk ha annunciato alla fine del mese scorso di aver aperto il suo primo magazzino doganale nel nord del Vietnam – una struttura in cui le merci possono essere immagazzinate prima di pagare dazi o tariffe – nella regione del porto di Haiphong, e ha annunciato che Amazon Vietnam sarà il suo primo cliente.

Anche Lego, l’azienda danese produttrice di giocattoli iconici, ha dichiarato all’inizio del mese che il suo nuovo stabilimento da 1 miliardo di dollari a Binh Duong era quasi completato e sarebbe entrato in funzione all’inizio del prossimo anno.

Gli investimenti della famiglia Trump in Vietnam

Il Vietnam si è anche avvicinato a Trump stesso. All’inizio di ottobre, Eric Trump, figlio del presidente eletto e vicepresidente esecutivo della Trump Organization, ha annunciato lo sviluppo di un progetto da 1,5 miliardi di dollari che comprenderà hotel a cinque stelle e campi da golf in una provincia fuori Hanoi.

“Il Vietnam ha un potenziale enorme per l’ospitalità e l’intrattenimento di lusso, e siamo entusiasti di lavorare con questa straordinaria famiglia per ridefinire il lusso nella regione”, ha dichiarato il giovane Trump in un comunicato dell’epoca, riferendosi ai partner vietnamiti della società.

L’interesse degli investitori nazionali

Anche gli investitori nazionali vedono grandi opportunità. Michael Kokalari, capo economista di Vina Capital, una delle maggiori società di investimento nel Paese, con 3,7 miliardi di dollari in gestione, ha dichiarato a Forbes di ritenere che tutte queste tendenze creeranno una domanda per le aziende di logistica e di energia pulita e contribuiranno alla crescita della classe media in Vietnam.

“Gran parte delle nostre attività di investimento presso VinaCapital si concentrano su società che beneficiano direttamente o indirettamente della crescita della classe media”, ha dichiarato. Così come un tempo le aziende spostavano la produzione in Cina, i dazi di Trump non faranno altro che accelerare il trasferimento in Vietnam. In ogni caso, la nave nazionale è salpata.

