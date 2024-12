Meta starebbe progettando un cavo sottomarino in fibra ottica da 10 miliardi di dollari

Meta, la società a capo di Facebook, Instagram e WhatsApp, di proprietà di Mark Zuckerberg, starebbe per compiere un salto strategico nel controllo dell’infrastruttura internet globale. Responsabile, secondo TechCrunch, del 10% del traffico su rete fissa e del 22% su rete mobile a livello mondiale, l’azienda, anche in previsione dei progetti legati all’intelligenza artificiale, starebbe progettando un cavo sottomarino in fibra ottica per collegare tutto il mondo, segnando una svolta importante nella sua gestione delle risorse di rete.

Secondo alcune fonti riportate da TechCrunch, il progetto prevede oltre 40.000 chilometri di cavo sottomarino, con un investimento stimato che potrebbe superare i 10 miliardi di dollari. L’aspetto davvero rivoluzionario è che Meta sarebbe l’unica proprietaria e utilizzatrice dell’infrastruttura, rendendo questa iniziativa un unicum nella storia dell’azienda.

Un ponte digitale tra i continenti

Secondo la testata statunitense, l’infrastruttura progettata da Meta dovrebbe collegare la costa orientale degli Stati Uniti all’India attraverso il Sudafrica, per poi tornare alla costa occidentale statunitense passando dall’Australia. Questo percorso garantirebbe all’azienda un accesso dedicato e indipendente al traffico dati globale, migliorandone la resilienza e la capacità di soddisfare una crescente domanda di connettività. Secondo quanto riportato da TechCrunch, Meta avrebbe inizialmente destinato 2 miliardi di dollari al progetto, ma il costo complessivo potrebbe aumentare significativamente con il tempo. L’azienda ha confermato a TechCrunch che il progetto è ancora in fase di definizione e che ulteriori dettagli saranno divulgati nel 2025.

Big Tech e controllo delle infrastrutture

La costruzione di cavi sottomarini non è una novità per Meta. Secondo Telegeography, fonte riportata da TechCrunch, l’azienda è già co-proprietaria di 16 reti, tra cui il cavo 2Africa, che circonda il continente africano. Tuttavia, questa sarebbe la prima infrastruttura completamente di proprietà di Meta, segnalando un cambio di paradigma nel settore.

Il patrimonio di Zuckerberg

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Mark Zuckerberg ha un patrimonio di 198,7 miliardi di dollari ed è attualmente la quarta persona più ricca del mondo.

