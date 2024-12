Le azioni Tesla sono da comprare, nonostante il business dei veicoli elettrici sia “notevolmente sopravvalutato”. Il giudizio degli analisti

Gli analisti della società di investimenti Stifel hanno aumentato le loro prospettive per le azioni Tesla, esprimendo però scetticismo sul business dei veicoli elettrici di Tesla. Un giudizio paradossale che riflette la narrazione mutevole attorno alla società miliardaria di Elon Musk dopo che Donald Trump ha vinto un secondo mandato presidenziale il mese scorso.

Fatti principali

Il gruppo Stifel guidato da Stephen Gengaro ha aumentato il suo target price per Tesla del 43% da $ 287 a $ 411, il più alto dei 45 obiettivi di prezzo degli analisti di Wall Street monitorati da FactSet.

il più alto dei 45 obiettivi di prezzo degli analisti di Wall Street monitorati da FactSet. “La vittoria di Trump unita al coinvolgimento di Elon Musk fa molto bene a Tesla”, ha spiegato Gengaro nella nota ai clienti.

Gengaro ha definito il “percorso più chiaro” verso l’approvazione normativa per i controversi programmi di guida autonoma e semi-autonoma Full Self-Driving di Tesla e i veicoli senza conducente Cybercab come i principali fattori trainanti delle prospettive più ottimistiche per le azioni.

Le azioni Tesla sono salite del 3,5% a $ 357 nella seduta di ieri, chiudendo al livello più alto da aprile 2022.

Contro

Le azioni, hanno scritto gli analisti di Stifel, sono “chiaramente significativamente sopravvalutate” se si considera Tesla “come una società automobilistica”. Un’osservazione apparentemente strana per un analista da fare in una nota altamente rialzista su una società automobilistica.

Il gruppo Stifel ha effettivamente aggiornato il suo modello per tenere conto dei margini di profitto inferiori sulle vendite di veicoli Tesla, citando i piani segnalati dall’amministrazione Trump di porre fine al credito d’imposta federale di $ 7.500 per gli acquirenti di veicoli elettrici che gli esperti concordano ampiamente danneggerebbe la domanda di Tesla e quindi causerebbe potenzialmente cali di prezzo.

Insomma, l’ottimismo di Stifel sulla capacità di Tesla di capitalizzare, in un ambiente normativo più favorevole, le sue applicazioni di guida autonoma e le altre applicazioni di intelligenza artificiale supera di gran lunga lo scetticismo nei confronti dell’attuale attività EV di Tesla.

In cifre

$ 63 ad azione. È il valore che gli analisti di Morgan Stanley guidati da Adam Jones attribuiscono al business automotive di Tesla, meno di un quinto dell’attuale prezzo delle azioni Tesla, pur mantenendo un rating di acquisto per la società sull’ottimismo veros intelligenza artificiale e robotica. Si tratta di un ottimismo crescente a Wall Street nei confronti di Tesla, anche se l’atteggiamento è tiepido nel suo segmento di veicoli elettrici. “Consiglio a chiunque non creda che Tesla risolverà il problema dell’autonomia dei veicoli di non tenere azioni Tesla”, ha detto Musk in una conference call di luglio.

La citazione

Tesla “chiaramente non è solo una casa automobilistica”, ha dichiarato Gengaro, citando il fatto che la capitalizzazione di mercato di Tesla di 1.100 miliardi di dollari è superiore alle valutazioni combinate delle successive 10 società automobilistiche quotate in borsa più preziose al mondo.

LEGGI ANCHE: “Elon Musk non è mai stato così ricco: patrimonio record di 334,3 miliardi di dollari”

Background

Le azioni Tesla sono aumentate di circa il 41% dal giorno delle elezioni in un “mese folle” per il titolo, come ha detto Gengaro. Questo rally arriva nonostante un anno difficile per il titolo Tesla. Le previsioni degli analisti prevedono che le vendite annuali di Tesla aumenteranno della percentuale più esigua da quando la società si è quotata nel 2010. E che i suoi profitti annuali scenderanno per la prima volta dal 2017 e che le sue consegne annuali di veicoli diminuiranno per la prima volta almeno dal 2016, secondo i dati di FactSet. Gli esperti vedono in gran parte il sostegno di Trump a una regolamentazione più permissiva come una manna per la Tesla, fortemente regolamentata, mentre le tariffe e un ridimensionamento dei crediti d’imposta danneggerebbero Tesla meno dei suoi omologhi produttori di automobili.

La valutazione Forbes

Musk, amministratore delegato e maggiore azionista di Tesla, è di gran lunga la persona più ricca del mondo, proprietario di una fortuna record di 336 miliardi di dollari, secondo le nostre ultime stime. Autodefinitosi “primo amico” di Trump, Musk ha donato più di 100 milioni di dollari per gli sforzi elettorali di Trump e consiglierà il presidente come co-presidente del Dipartimento per l’efficienza governativa di recente creazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .