Elon Musk non è mai stato così ricco: patrimonio record di 334,3 miliardi di dollari

Elon Musk, secondo le stime di Forbes, non è mai stato così ricco (è anche la persona più ricca di sempre). È diventato ancora più ricca man mano che le azioni della società di veicoli elettrici quotata in borsa guidata, Tesla, sono salite alle stelle dopo la vittoria elettorale del suo stretto alleato Donald Trump.

Fatti principali

Il patrimonio netto di Musk, alla chiusura del mercato di venerdì, era alla cifre record di 321,7 miliardi di dollari, registrando un aumento di 7 miliardi di dollari. Le azioni Tesla sono salite del 3,8% a un nuovo massimo di chiusura da tre anni e mezzo, a 352,56 dollari ad azione.

Superato il precedente massimo storico di 320,3 miliardi di dollari del 5 novembre 2021, raggiunto durante l’impennata dell’era pandemica di Tesla.

E con la valutazione della sua azienda di intelligenza artificiale generativa xAI che è salita a 50 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal, Musk si è arricchito di altri 13 miliardi di dollari, estendendo il suo patrimonio netto a 334,3 miliardi di dollari (Musk possiede il 60% dell’azienda di intelligenza artificiale).

(Musk possiede il 60% dell’azienda di intelligenza artificiale). Musk è di nuovo proprietario della più grande fortuna mai monitorata da Forbes, superando il record stabilito nel 2021.

La fortuna di Musk è ora di circa 70 miliardi di dollari in più rispetto al giorno delle elezioni. Le azioni Tesla sono aumentate del 40% poiché Wall Street ha scommesso su quello che dovrebbe essere un ambiente normativo più favorevole sotto Trump per Tesla, in particolare per i suoi veicoli a guida autonoma.

La valutazione di Forbes

Musk, che valeva meno di 200 miliardi di dollari solo sei mesi fa, è ora più di 80 miliardi di dollari più ricco della seconda persona in classifica, il suo amico e presidente di Oracle Larry Ellison a 235 miliardi di dollari. Gran parte della fortuna di Musk deriva dalla sua quota del 13% in Tesla, del valore di 145 miliardi di dollari, con un altro premio azionario del 9% nella società in attesa di appello presso la corte del Delaware (Forbes sconta il valore del premio del 50% nella sua valutazione di Musk).

L’altra fonte primaria della fortuna di Musk è la sua quota del 42% in SpaceX, che è stata valutata 210 miliardi di dollari in un’offerta pubblica di acquisto di giugno, portando la quota di Musk nella società privata di comunicazioni aerospaziali e satellitari a 88 miliardi di dollari. Musk detiene quote di minor valore nelle sue altre società, tra cui la società di impianti cerebrali umani Neuralink e X, la società di social media precedentemente nota come Twitter.

Come Musk potrebbe diventare ancora più ricco

Il patrimonio netto di Musk potrebbe anche ottenere un aumento di oltre 18 miliardi di dollari da SpaceX, che è pronta ad avviare un round di offerte pubbliche di acquisto il mese prossimo, valutando la società a oltre 250 miliardi di dollari, hanno riferito più fonti.

Background

Dopo aver sostenuto Trump a luglio, Musk ha donato più di 100 milioni di dollari agli sforzi elettorali di Trump ed è rapidamente entrato a far parte della cerchia ristretta del presidente eletto, descrivendosi come il “primo amico” di Trump in un recente post su X. Musk, “segretario non ufficiale per la riduzione dei costi” di Trump, presiederà il “Dipartimento per l’efficienza governativa” di recente incarico insieme al collega miliardario Vivek Ramaswamy.

Forse non sorprende, considerando l’ascesa del titolo dopo le elezioni, che gli analisti di Wall Street che si occupano di Tesla vedano in gran parte una presidenza Trump come una manna per la casa automobilistica, principalmente a causa della prospettiva di meno normative per i controversi programmi di guida completamente autonoma dell’azienda.

Fatto sorprendente

Le azioni Tesla sono ancora scambiate circa il 14% al di sotto del loro massimo storico stabilito alla fine del 2021, al precedente apice del patrimonio netto di Musk, un periodo in cui l’S&P 500 è avanzato del 27%.

