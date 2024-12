Zalando vuole la rivale tedesca About You: offerta d’acquisto da oltre un miliardo di euro

Due e-commerce insieme per combinare le loro offerte B2C e B2B e coprire una quota più ampia del mercato europeo dell’e-commerce di moda e lifestyle. Zalando ha annunciato un’offerta pubblica volontaria per acquisire fino al 100% del capitale sociale della tedesca About You.

I tre fondatori di About You – Sebastian Betz, Tarek Müller e Hannes Wiese -, si legge in una nota, intendono accettare l’offerta e continuare a operare nei loro attuali ruoli. Anche azionisti importanti di About You, tra cui Otto Group e Heartland, hanno già accettato di vendere le proprie azioni, che rappresentano circa il 73% del capitale sociale.

Gli obiettivi dell’operazione

La collaborazione mira a creare un ecosistema europeo integrato per l’e-commerce di moda, rafforzando sia il B2C che il B2B. Zalando intende mantenere i due marchi distinti, sfruttando sinergie in logistica, pagamenti e collaborazioni commerciali, offrendo esperienze di shopping personalizzate e diversificate. Zalando si concentrerà su una clientela orientata ai marchi con un assortimento di oltre 6.000 brand, mentre About You, rivolto a un pubblico giovane, punterà su stile, intrattenimento e community.

Sul fronte B2B, About You apporterà il contributo della sua piattaforma Scayle, che si integrerà con il sistema operativo e-commerce Zeos di Zalando. Scayle, in forte crescita e già altamente redditizia, fornisce soluzioni software avanzate per la gestione multicanale a oltre 200 negozi in Europa e Nord America.

I dettagli economici

Questa unione, prosegue la nota, punta a sinergie significative, con un obiettivo di risparmi annuali di circa 100 milioni di euro e un aumento del margine ebit al 6-8% entro il 2028. Entrambe le aziende prevedono una crescita del fatturato e del GMV tra il 5% e il 10% annuo fino al 2028, con l’obiettivo di espandere la loro quota nel mercato europeo della moda, stimato a 450 miliardi di euro.

La transazione, che prevede un’offerta di 6,50 euro per azione About You (un premio del 107% rispetto al prezzo medio ponderato di 3 mesi), si concluderà nell’estate del 2025, previa approvazione delle autorità regolatorie. In totale, About You viene quindi valutato 1,13 miliardi di euro sulla base delle azioni in circolazione. Dopo l’annuncio, il titolo di About You sta registrando una crescita del 64% e si sta avvicinando al prezzo per azione stabilito dall’operazione.

“Siamo entusiasti di unirci a tanti colleghi imprenditoriali brillanti e portare le storie di successo di Zalando e About You a un livello successivo”, ha commentato Tarek Müller, co-fondatore e co-ceo di About You. “Questa transazione crea qualcosa di veramente unico, con due aziende B2C distinte e indipendenti che rispondono alle specifiche esigenze dei loro clienti.”

