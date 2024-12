Chi sono i 50 più ricchi di Indonesia: in vetta i fratelli proprietari del Como

I miliardari indonesiani sono sempre più ricchi. A dirlo è la classifica dei 50 più ricchi dell’Indonesia del 2024 di Forbes. La loro ricchezza è aumentata di 11 miliardi di dollari, raggiungendo i 263 miliardi di dollari, contro i 252 miliardi del 2023. Per la prima volta, per entrare in questa top 50, bisogna essere miliardari. Nel 2023 ‘bastavano’ 940 milioni di dollari.

Aspetti principali

Nel 2024, 31 dei miliardari in classifica hanno visto aumentare la propria ricchezza. Tra questi spiccano i fratelli R. Budi e Michael Hartono, al primo posto da oltre un decennio. Il loro patrimonio è cresciuto di 2,3 miliardi di dollari, raggiungendo i 50,3 miliardi , grazie anche all’incremento del valore delle azioni di Bank Central Asia, che ha registrato una forte crescita dei prestiti nei primi nove mesi del 2024.

, grazie anche all’incremento del valore delle azioni di Bank Central Asia, che ha registrato una forte crescita dei prestiti nei primi nove mesi del 2024. Al secondo posto c’è ancora il magnate del settore petrolchimico ed energetico Prajogo Pangestu , nonostante un calo del 25% del suo patrimonio, sceso a 32,5 miliardi di dollari. Il calo è dovuto principalmente a un aggiustamento nella valutazione della sua azienda di energia geotermica, Barito Renewables Energy, influenzata dalla volatilità del mercato azionario.

, nonostante un calo del 25% del suo patrimonio, sceso a 32,5 miliardi di dollari. Il calo è dovuto principalmente a un aggiustamento nella valutazione della sua azienda di energia geotermica, Barito Renewables Energy, influenzata dalla volatilità del mercato azionario. Al terzo posto si conferma Low Tuck Kwong, magnate del carbone, con un patrimonio di 27 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi della sua azienda, Bayan Resources, il quarto produttore di carbone in Indonesia per volume di vendite, sono diminuiti del 10%.

Crescita e nuovi ingressi

Il maggior incremento del patrimonio, sia in termini assoluti che percentuali, è stato registrato dalla famiglia Widjaja, che si conferma al quarto posto. Il loro patrimonio è cresciuto del 75%, arrivando a 18,9 miliardi di dollari. Questo risultato è dovuto al forte aumento delle azioni di Dian Swastatika Sentosa, l’azienda energetica e infrastrutturale di punta del gruppo Sinar Mas, che ha beneficiato della diversificazione verso il settore geotermico e i data center.

Al quinto posto troviamo Anthoni Salim, il cui patrimonio è salito di 2,5 miliardi di dollari, passando da 10,3 miliardi a 12,8 miliardi di dollari. Tra i nuovi ingressi spicca Lim Chai Hock (37esimo, 1,4 miliardi di dollari), direttore operativo di Bayan Resources e membro del consiglio di amministrazione di diverse sue controllate.

Rientri e uscite

Tra i rientri nella lista troviamo Hary Tanoesoedibjo (36esimo, 1,45 miliardi di dollari), magnate dei media e del settore immobiliare, grazie al forte incremento delle azioni di Mnc Digital Entertainment e Mnc Land. Anche Han Arming Hanafia (50esimo, 1,05 miliardi di dollari), cofondatore di Dci Indonesia, il più grande operatore di data center del paese, è tornato in classifica, con le sue azioni in aumento del 30% grazie all’espansione tecnologica globale.

Tra gli esclusi di quest’anno figura Benny Suherman, magnate del settore cinematografico, la cui azienda Nusantara Sejahtera Raya (proprietaria della catena Cinema XXI) ha registrato una crescita dei ricavi inferiore alle aspettative nel terzo trimestre.

Chi sono gli Hartono

I fratelli Hartono, sono i proprietari del Como, squadra neopromossa in Serie A dopo il secondo posto ottenuto nel campionato di Serie B 2023/24. Gli Hartono sono attualmente i proprietari più ricchi di una squadra di Serie A. Robert (83 anni) e Michael (85 anni) Hartono – Budi e Bambang i loro nomi indonesiani – sono i due miliardari proprietari di Djarum, uno dei più importanti produttori al mondo di sigarette aromatizzate ai chiodi di garofano. Il loro patrimonio deriva da investimenti fatti in diversi settori.

La top 10

I dati sono aggiornati al 22 novembre 2024

R. Budi & Michael Hartono: 50,3 miliardi di dollari Prajogo Pangestu: 32,5 miliardi di dollari Low Tuck Kwong: 27 miliardi di dollari Famiglia Widjaja: 18,9 miliardi di dollari Anthoni Salim: 12,8 miliardi di dollari Sri Prakash Lohia: 8,7 miliardi di dollari Agoes Projosasmito: 7 miliardi di dollari Tahir: 5,3 miliardi di dollari Chairul Tanjung: 5,2 miliardi di dollari Dewi Kam: 4,8 miliardi di dollari

