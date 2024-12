Così Crédit Agricole sta rivoluzionando il settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità

Articolo apparso sul numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Sostenibilità nell’innovazione è il principio motore dell’attività di Crédit Agricole Auto Bank, banca universale specializzata nella mobilità sostenibile, che ha preso nel 2023 il testimone di Fca Bank, la storica captive del gruppo Fca, trasformandosi in operatore indipendente e multimarca interamente di proprietà di Crédit Agricole. Operativa in 19 paesi, unisce una gamma di servizi di finanziamento, noleggio e mobilità a prodotti bancari innovativi e flessibili ed è già diventata uno dei principali attori nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità. Un’attività che spazia dall’automotive ai motoveicoli, dal leisure ai veicoli commerciali e alla nautica, con particolare attenzione alla mobilità green. Una sfida a 360 gradi che ha anche visto, nel 2022, il lancio di Drivalia, oggi presente in 15 paesi europei, con una flotta di circa 200mila veicoli e oltre 800 mobility store elettrificati, come racconta Giacomo Carelli, ceo di Crédit Agricole Auto Bank.

Come è cambiato l’uso dell’auto e quali sono i vantaggi del rapporto con Ca Auto Bank?

Negli ultimi anni il settore dell’auto è stato trasformato dalla transizione energetica e dall’evoluzione delle abitudini di consumo. Attualmente il comparto affronta a livello europeo una fase caratterizzata dalla contrazione delle vendite di auto elettriche e da sfide che incidono sull’intera filiera. Nel 2023 il mercato delle autovetture di Unione europea, Regno Unito e Associazione europea di libero scambio è cresciuto del 13,7% rispetto al 2022, con oltre 12,8 milioni di immatricolazioni, di cui quasi il 16% elettriche. Anche l’Italia ha registrato una crescita del 18,9%, ma con una penetrazione dell’elettrico più limitata. Nei primi nove mesi del 2024 il mercato europeo ha mostrato un aumento dell’1% rispetto al 2023, ma le vendite di elettriche si sono ridotte del 2,6%. In questo scenario, sempre più automobilisti privilegiano soluzioni di mobilità flessibili, come il noleggio nelle varie forme, superando il concetto di proprietà. Ca Auto Bank è un partner ideale, con l’offerta di servizi più completa sul mercato e una posizione di leadership in Italia, ed è uno tra i primi tre operatori in Europa. Abbiamo come obiettivo la democratizzazione della mobilità sostenibile e vogliamo permettere a tutti di sperimentare la guida ecosostenibile e in particolar modo quella elettrica, anche attraverso Drivalia, la nostra società di noleggio.

Avete impostato una strategia orientata allo sviluppo del settore green. Qual è la vostra visione?

Ci consideriamo la banca della mobilità per un pianeta migliore: come tale, la nostra visione pone al centro una mobilità che sia sostenibile e accessibile a tutti. Il nostro impegno trova riscontro nel piano di sostenibilità del gruppo, che definisce gli obiettivi ambientali, sociali e di gestione aziendale della nostra strategia esg, pensata per creare valore e utili in modo virtuoso. Entro il 2026 Ca Auto Bank punta a far sì che più di un’auto nuova finanziata su due sia elettrica o ibrida. In parallelo, la quota di nuove auto elettriche e ibride costituirà il 35% della flotta di Drivalia e le stazioni di ricarica proprietarie in Europa arriveranno a 2.500 nel 2026. Siamo consapevoli che la transizione verso una mobilità a zero emissioni comporta delle sfide, ma crediamo che questa sia la strada giusta per un pianeta migliore.

Avete anche un ‘piano Giubileo’ per il 2025, improntato sulla filosofia green.

Drivalia ha avuto l’onore di essere scelta come mobility supporter per il Giubileo. Il nostro contributo non si limiterà alla fornitura di veicoli a sostegno dell’organizzazione: punteremo a un’ampia selezione di mezzi full electric, per favorire l’esperienza dei fedeli nel rispetto dell’ambiente. Per l’occasione abbiamo adottato lo slogan ‘Moved by Hope’: non solo un omaggio al motto del Giubileo, ‘Pellegrini di speranza’, ma anche un messaggio di positività che ci accompagnerà in tutte le iniziative pensate per l’evento. Vorremmo trasmettere un messaggio che incoraggi a guardare con fiducia al futuro, puntando a un modello di mobilità più sostenibile e inclusivo.

Qual è la sua opinione sul mercato automotive in Europa e Italia?

Il settore sta attraversando una fase complessa in tutto il continente. Questa trasformazione offre un’opportunità unica per accelerare l’evoluzione verso una mobilità più sostenibile. Il nostro impegno è duplice: offriamo ai clienti soluzioni innovative che rendano più accessibili i veicoli green e le modalità di trasporto flessibili e promuoviamo consapevolezza sui benefici delle nuove tecnologie. Vogliamo accompagnare la clientela nella scelta di opzioni di mobilità più sostenibili, rendendo la transizione ecologica un passo semplice e vantaggioso. A tal fine continuiamo a promuovere il car sharing 100% elettrico e i servizi di mobilità su misura, che rispondono a questo importante cambiamento culturale.

Potrebbe raccontarci le più recenti novità in ambito di servizi e partnership?

Tra le più importanti novità relative a Ca Auto Bank, voglio ricordare l’espansione internazionale della nostra banca online, con i conti deposito del gruppo ormai presenti in otto paesi. Abbiamo lanciato la tecnologia dell’open banking in tutti i 19 paesi di Ca Auto Bank e prodotti di buy now pay later in Italia, Francia e Germania attraverso la piattaforma Ca Auto Pay. Abbiamo consolidato partnership con brand come Ferrari e nuovi marchi come Mazda e Lotus e stretto collaborazioni con case costruttrici chiave per il futuro della mobilità. Siamo stati scelti come partner finanziario di Tesla in 11 paesi, nonché come captive di diversi costruttori asiatici: Byd, DongFeng e Chery (attraverso i marchi Omoda e Jaecoo). Quanto a Drivalia, abbiamo lanciato Future, piattaforma ispirata all’economia circolare, dove è possibile acquistare o rinoleggiare i veicoli giunti al termine del contratto di leasing o abbonamento. Abbiamo inoltre sviluppato prodotti dedicati al noleggio a lungo termine e introdotto nuove formule di mobilità flessibile, come gli abbonamenti mensili CarCloud. Il futuro si presenta ricco di opportunità: con il nuovo anno, in cui celebreremo il primo secolo della banca, lavoreremo per continuare a posizionarci come uno dei principali protagonisti della mobilità europea.

