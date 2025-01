5 idee per festeggiare il capodanno cinese a tavola

Il 29 gennaio 2025 segna, secondo il calendario lunare cinese, l’ingresso nell’anno del Serpente, il sesto segno dello Zodiaco, che per il 2025 si presenta sotto la forma del Serpente di Legno. Questo segno, simbolo di saggezza e intelligenza, si distingue per la sua natura riservata e la capacità di comunicare con parole misurate. Il Serpente di Legno è anche un appassionato di arte, con un gusto raffinato per tutto ciò che è elegante e pregiato. I suoi colori caratteristici sono il nero, il rosso e il giallo, mentre i numeri portafortuna sono 2, 8 e 9. Tra le piante distintive troviamo l’orchidea e il cactus.

Il capodanno cinese

Il capodanno cinese, una festività tradizionale di grande importanza per la comunità cinese, segna l’inizio di un periodo di celebrazioni che fermano le attività lavorative e scolastiche in Cina per due intere settimane, che si concluderanno proprio il 29. Questo evento, che celebra la cultura e le tradizioni del Celeste Impero è ormai un appuntamento consolidato anche in Italia, dove viene festeggiato molto anche tavola. Da Nord a Sud abbiamo raccolto cinque idee per esperienze gastronomiche uniche da provare in questo periodo di festeggiamenti

Niángāo e Champagne (d’autore) da Bon Wei – Milano

Il ristorante Bon Wei, a Milano, celebra la ricorrenza con un evento esclusivo che unisce la cucina tradizionale con l’arte contemporanea. Chef Zhang Guoqing ha preparato un menù di otto portate per onorare il segno dell’anno che inizia, il cui spirito è evocato dai piatti che caratterizzano il menù, come gli “Niángāo del Serpente di Legno”, gnocchi di riso che rappresentano il simbolo di abbondanza per l’anno nuovo. Accanto a questi, ogni piatto celebra una delle qualità del rettile leggendario: dalla saggezza della zuppa di cernia gialla al coraggio e alla passione espressi nei piatti più audaci come il branzino stufato in terracotta.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con l’artista Teo KayKay, che personalizzerà 10 bottiglie di champagne per rendere omaggio al segno del Serpente, creando un oggetto da collezione unico. Le bottiglie saranno disponibili per gli ospiti che vorranno ordinarle e poi magari conservare il vetro una volta finite come souvenir speciale di questa celebrazione. Oltre a queste dieci saranno realizzate anche due magnum personalizzate, una di Pol Roger Winston Churchill 2012 e l’altra di Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2005, per un brindisi che celebra la raffinatezza e il gusto, qualità proprie del Serpente di Legno.

Capodanno cinese da Ta Hua – Milano

Fondato nel 1979, il ristorante Ta Hua di Milano è un punto di riferimento per gli amanti della cucina cinese autentica. Questa istituzione culinaria, oggi gestita dai figli del fondatore, rappresenta un angolo di tradizione nella città lombarda. Per il capodanno cinese, il menù del ristorante propone un viaggio gastronomico attraverso piatti classici della cucina cinese, come i famosi Dim Sum, piccole delizie che sono il cuore della tradizione. I ravioli ripieni di gamberi e i panini al vapore con carne sono solo alcuni dei piatti che gli ospiti potranno assaporare, accompagnati da un’atmosfera che riprende gli insegnamenti del Feng Shui per garantire un’esperienza culinaria armoniosa.

Tra i piatti più rappresentativi, il rombo in crosta con verdure e il filetto di manzo nella pentola dello chef sono preparazioni che evidenziano la qualità delle materie prime e la maestria della cucina di Ta Hua. Un menù pensato per chi desidera immergersi nella cultura gastronomica cinese, dove ogni piatto è un omaggio alle tradizioni culinarie della Cina, ma con un’attenzione alla modernità che lo rende un’esperienza imperdibile.

Pairing con il Tè da Kanton Restaurant – Capriate San Gervasio, Bergamo

Per una celebrazione unica, il Kanton Restaurant di Capriate San Gervasio offrela possibilità di provare un menù in pairing con il Tè. Guidato dalla visione del giovane chef Weikun Zhu, quest’anno il ristorante celebra i 10 anni di attività, proponendo una cucina che esplora le profondità della gastronomia cinese, arricchita da ingredienti autentici provenienti direttamente dall’Asia. Il menù, infatti, include ingredienti rari come bambù d’acqua, patate taro, semi di soia fermentati e meduse.

Accanto a questi piatti, Kanton Restaurant propone una selezione di tè che accompagna perfettamente ogni portata, una tradizione che affonda le radici nella storia millenaria della Cina. Il tè, infatti, non è solo una bevanda, ma un simbolo di ospitalità e un veicolo di equilibrio e armonia. Il team di Kanton saprà consigliare gli ospiti su quale tè abbinare ai piatti, creando un’esperienza sensoriale completa che celebra le tradizioni culinarie cinesi e il suo legame con la natura.

Cocktail firmati da Gucci e cucina di Xin Ge Liu – Firenze

A Firenze, il capodanno cinese prende una piega cosmopolita grazie alla collaborazione che andrà avanti dal 22 al 29 tra la chef cinese Xin Ge Liu e la barmanager Martina Bonci di Gucci Giardino. Questa collaborazione ha dato vita a un menù esclusivo di piatti e cocktail pensati per celebrare la ricorrenza con un mix di cucina tradizionale e creatività. I piatti, preparati dalla chef Liu, fondono la tradizione gastronomica cinese con influenze italiane, mentre i cocktail firmati da Martina Bonci giocano con sapori esotici e ingredienti ricercati, come fiori, spezie e frutti asiatici.



Situato in Piazza della Signoria, Gucci Giardino è un ambiente perfetto per godere di un brindisi elegante e raffinato, in linea con lo spirito del capodanno cinese. La proposta gastronomica di Xin Ge Liu, che con il suo ristorante “Il Gusto di Xin Ge” ha saputo farsi un nome per la sua cucina innovativa, rende questo appuntamento un’occasione unica per esplorare nuovi sapori, abbinamenti e tecniche culinarie. Da provare cocktail come il Wisdom (Rum, liquore Prugna, Amaretto Adriatico, sciroppo di zucchero, Limone, bitter, cioccolato.) e piatti come il Dim Sum Melograno a base di Fagottini di pasta di tofu a forma di melograno, ripieni di tofu, funghi, finocchi e carote servito con una salsa abalone, oppure il Dim Sum Emotion, ovvero Gnocco di Taro giallo alla curcuma farcito con purea di edamame e germogli di bambú servito con ceviche sauce e drink come l’Elegance a base di Santoni, Karkade rosmarino, limone, lavanda.

I Dim Sum da Song – Roma

Song, ristorante di cucina cinese autentica a Roma, ha fatto dei dim sum il suo punto di forza. Situato nel quartiere Prati, dal maggio 2021 offre un ampio menu che include specialità di Hong Kong e una vasta selezione di dim sum, con 55 piatti e 26 diverse tipologie in carta.



Tra le proposte imperdibili c’è il percorso degustazione di dumpling, con sette varianti tra cui gli Xiao Long Bao, gli Har Gau e gli Shao Mai Beef, questi ultimi affumicati al tavolo. Altri piatti tipici includono il Bao Wagyu, con pasta di carbone e carne wagyu, e il Cheung Fun, una sfoglia di farina di riso ripiena di gamberi, anatra o verdure.

Per un’esperienza completa, si possono scegliere piatti ispirati ai sapori di Hong Kong, come la zuppa di anatra o il Feng Zhua, zampe di gallina in salsa di soia fermentata. Il ristorante propone anche l’iconica anatra alla pechinese, preparata con una lunga cottura di 30 ore, e la spigola ai profumi di Canton, cotta al vapore e rifinita con una salsa speciale. Tra i piatti principali si trovano anche i noodles all’astice e gli gnocchi cinesi con manzo e pak choi. I dessert sono realizzati da Hiromi Cake.

La carta dei vini di Song, rivisitata di recente, include oltre 50 etichette, con un focus su vini italiani di qualità, piccoli produttori naturali e artigianali, e una selezione di bollicine italiane. La lista è pensata per offrire abbinamenti perfetti con i piatti del menu, con anche spazio per liquori e distillati a fine pasto. Il servizio, curato dal Maitre Francesco Pietro Chiarillo, garantisce un’esperienza esclusiva, con uno staff professionale e attento ai dettagli.

