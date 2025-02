Stellantis si riorganizza: il nuovo ceo sarà nominato entro la prima metà del 2025

Stellantis snellisce la sua struttura: il presidente John Elkann punta su organizzazione semplificata. L’obiettivo? Una gestione più efficiente del gruppo, in attesa della nomina del nuovo ceo, che verrà nominato “entra la prima metà del 2025”. Il Gruppo ha annunciato l’adozione di misure per semplificare la propria organizzazione in linea con i cambiamenti comunicati nel dicembre 2024. “Queste decisioni”, si legge nella nota di Stellantis, “consentono il giusto equilibrio tra responsabilità regionali e globali, facilitando la rapidità delle scelte e la loro esecuzione. Queste misure rafforzano ulteriormente l’impegno di Stellantis nell’ascoltare i propri clienti e pongono le basi per una rinnovata crescita”.

Dall’autonomia delle regioni ai nuovi ceo

Come spiega l’azienda, grazie a mirati adeguamenti organizzativi, le regioni dispongono ora di maggiori capacità decisionali ed esecutive a livello locale per la pianificazione e lo sviluppo dei prodotti, le attività industriali e commerciali, mantenendo il coordinamento con le funzioni globali dell’azienda per servire al meglio i clienti.

per la pianificazione e lo sviluppo dei prodotti, le attività industriali e commerciali, mantenendo il coordinamento con le funzioni globali dell’azienda per servire al meglio i clienti. Le attività software sono ora integrate in un’organizzazione di sviluppo e tecnologia del prodotto guidata da Ned Curic con l’obiettivo di “semplificare il processo di immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi per tutti i brand in tutti i mercati in cui l’azienda è presente”.

con l’obiettivo di “semplificare il processo di immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi per tutti i brand in tutti i mercati in cui l’azienda è presente”. La riorganizzazione comprende l’integrazione degli uffici Corporate affairs e communications, che saranno coordinati da Clara Ingen-Housz , e la creazione di un nuovo Marketing office, che sarà guidato da Olivier François . Inoltre, Antonio Filosa , che ricopriva il ruolo di direttore operativo per il Nord e Sud America, assume ora anche la responsabilità dell’area Quality.

, e la creazione di un nuovo Marketing office, che sarà guidato da . Inoltre, , che ricopriva il ruolo di direttore operativo per il Nord e Sud America, assume ora anche la responsabilità dell’area Quality. In merito ai singoli marchi, sono state effettuate nomine strategiche per rafforzare ulteriormente la leadership del gruppo. Bob Broderdorf è stato designato responsabile di Jeep, Alain Favey di Peugeot, Xavier Peugeot di DS e Anne Abboud della divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One. “Queste nomine”, spiega Stellantis, “sono volte a consolidare il posizionamento dei marchi, ottimizzare la gestione delle diverse linee di prodotto e accelerare l’innovazione e la competitività nel mercato globale”.

Le parole di Elkann

“In linea con i cambiamenti decisi a dicembre”, ha commentato John Elkann, “gli annunci di oggi semplificheranno ulteriormente la nostra organizzazione e aumenteranno la nostra agilità e il rigore dell’esecuzione a livello locale. Non vediamo l’ora di guidare la crescita fornendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di straordinari veicoli a combustione, ibridi ed elettrici”.

Il patrimonio

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, John Elkann ha un patrimonio stimato di 2,5 miliardi di dollari.

