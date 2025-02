Francoise Bettencourt Meyers ha lasciato il cda di L’Oréal. Il figlio Jean-Victor Meyers nominato vicepresidente

Francoise Bettencourt Meyers, erede della fortuna dei cosmetici L’Oréal e donna più ricca d’Europa, si ritirerà dal suo ruolo nel consiglio di amministrazione della società e cederà la vicepresidenza al figlio Jean-Victor Meyers.

Fatti chiave

Bettencourt Meyers sarà sostituita nel cda da Alexandre Benais, viceamministratore delegato di Téthys Invest, la holding di famiglia e maggiore azionista di L’Oréal (Téthys è presieduta da Bettencourt Meyers).

L’azienda ha annunciato i cambiamenti in occasione dei risultati del quarto trimestre – le vendite sono state leggermente inferiori alle previsioni – e ha dichiarato che entreranno in vigore dopo il voto degli azionisti in aprile.

La famiglia Bettencourt Meyers possiede una quota di circa il 35% di L’Oréal.

Il contesto

Bettencourt Meyers, 71 anni, fa parte del consiglio di amministrazione di L’Oréal dal 1997 ed è vicepresidente dal 2020. Ha due figli, Jean-Victor e Nicolas Meyers, entrambi membri del cda. Bettencourt Meyers ha scritto due libri: uno studio in cinque volumi sulla Bibbia intitolato “Uno sguardo sulla Bibbia” e una genealogia degli dei greci. È presidente della fondazione filantropica della sua famiglia, che incoraggia il progresso francese nelle scienze e nelle arti.

Bettencourt Meyers è la nipote del fondatore dell’azienda cosmetica L’Oréal e ne è diventata l’ereditiera in carica nel 2017, quando sua madre Liliane Bettencourt, all’epoca la donna più ricca del mondo, è morta all’età di 94 anni.

L’eredità di Bettencourt Meyers è stata oggetto di un clamoroso processo in Francia, in cui otto persone sono state dichiarate colpevoli di aver sfruttato la madre, tra cui il fotografo Francois-Marie Banier, che ha ricevuto regali per centinaia di milioni di dollari, tra cui opere d’arte di Picasso e Matisse. Liliane Bettencourt a un certo punto nominò Banier suo erede, ma in seguito si scoprì che era stata sfruttata mentre soffriva di demenza e Alzheimer, e la decisione fu revocata.

Fatto sorprendente

L’Oréal e la famiglia Bettencourt Meyers hanno deciso congiuntamente di donare 226 milioni di dollari per riparare la Cattedrale di Notre Dame dopo l’incendio dell’aprile 2019. La cattedrale è stata riaperta a dicembre.

Patrimonio

Giovedì scorso Bettencourt Meyers era la 20esima persona più ricca del mondo con un patrimonio netto stimato di 76,1 miliardi di dollari. È la seconda donna più ricca del mondo dopo Alice Walton, la cui famiglia ha fondato Walmart, che giovedì era al 15° posto con un patrimonio netto di 110,9 miliardi di dollari.

