Cdp Climate Change, anche Inwit tra le aziende premiate per la sostenibilità

Inwit ha ottenuto lo score “A” da Cdp Climate Change per il 2024, migliorando rispetto al precedente “A-”. Questo risultato, si legge in una nota di Inwit, colloca l’azienda tra le realtà globali più avanzate nella gestione e integrazione delle tematiche climatiche nelle proprie strategie di business. Cdp Climate Change è un’organizzazione internazionale no profit che valuta la performance ambientale di oltre 24.800 aziende.

Tra i fattori che hanno contribuito al riconoscimento, si legge in una nota, si segnalano i progressi di Inwit nella divulgazione dei rischi e delle opportunità legati al clima e nella definizione di obiettivi specifici. Nel 2024, l’azienda ha inoltre pubblicato il suo primo Climate Transition Plan, che integra e rafforza la strategia climatica già in essere.

Gli obiettivi di Inwit

“Lo score ‘A’ di CDP Climate Change è un’ulteriore dimostrazione della validità del nostro piano di sostenibilità e dell’efficacia del nostro modello di business ‘intrinsecamente sostenibile’, basato su infrastrutture digitali e condivise, in grado di coniugare efficienza industriale, economica, sociale e ambientale”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di Inwit.

L’obiettivo principale dell’azienda in ambito climatico è il target Net Zero al 2040, validato a gennaio 2024 dalla Science Based Targets Initiative (SBTi). Questo traguardo si affianca all’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni entro il 2030, a conferma dell’impegno di INWIT verso la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

