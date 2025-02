La classifica delle case più cercate a Sanremo: dove si trovano, come sono e quanto costano

In occasione del Festival di Sanremo 2025, Casa.it ha analizzato le ricerche delle case in vendita e in affitto nella città dei fiori nel 2024 sul sito e sull’app per individuare le zone, le tipologie, le metrature e i prezzi più cercati. Tra i comuni che non sono capoluogo di provincia, Sanremo è il comune italiano dove si sono cercate più case nel 2024 ed è quello con più case cercate in Liguria dopo Genova.

Le zone delle case più cercate a Sanremo

A Sanremo la zona dove si sono cercate più case in vendita è Baragallo, Borgo, Ospedale. Al secondo posto c’è il Centro, al terzo la zona Foce-Semeria, Solaro, al quarto la zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino, al quinto la zona Corso degli Inglesi, San Bartolomeo, al sesto Coldirodi, San Romolo-Borello, Varezzo, al settimo Bussana, Poggio. Per quanto riguarda i quartieri, quello più richiesto per la vendita è Borgo nella zona Baragallo, Borgo, Ospedale. Al secondo posto c’è Foce-Semeria nella zona Foce-Semeria, Solaro, al terzo posto Corso degli Inglesi nella zona Corso degli Inglesi, San Bartolomeo.

Per quanto riguarda l’affitto, sul podio ci sono le stesse tre zone più richieste per la vendita, ma la zona più richiesta è il Centro, seguita dalla zona Foce-Semeria, Solaro al secondo posto e dalla zona Baragallo, Borgo, Ospedale al terzo posto. Seguono la zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino al quarto posto, la zona Corso degli Inglesi, San Bartolomeo al quinto posto, la zona Bussana, Poggio al sesto e la zona Coldirodi, San Romolo-Borello, Varezzo al settimo.

Per quanto riguarda i quartieri, quello dove si sono cercate più case in affitto è Foce-Semeria. Al secondo posto il quartiere Teatro Ariston nella zona Centro e al terzo Villetta-San Martino nella zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino.

Le tipologie e le metrature delle case più cercate a Sanremo

Nella città dei fiori l’appartamento è la tipologia più cercata, seguita dalla casa indipendente e dalla villa, come a livello nazionale. Il bilocale è il taglio di appartamento più cercato, seguito dal trilocale e dal quadrilocale, sia per la vendita sia per l’affitto. Le case più cercate a Sanremo sono quelle con una metratura dai 51 ai 100 mq, seguite da quelle dai 26 ai 50 mq e dai 101 ai 150 mq.

I prezzi più cercati per le case a Sanremo

A Sanremo le case in vendita più cercate sono quelle con un prezzo compreso tra 100.001 euro e 200.000 euro, seguite da quelle tra 50.001 euro e 100.000 euro e tra 200.001 euro e 300.000 euro. Le case in affitto più cercate hanno un canone mensile da 401 euro a 600 euro, seguite da quelle da 601 euro a 800 euro e da 801 euro a 1.000 euro.

