Il Los Angeles FC batte l’Inter Miami di Messi: quali sono i club della Major League Soccer che valgono di più

Pochi istanti dopo la fine del Super Bowl di quest’anno, Lionel Messi è apparso sugli schermi televisivi di tutta l’America accompagnato da un messaggio. “Quando il football finisce, inizia il fútbol,” recitava la pubblicità di Apple TV, anticipando l’inizio della 30ª stagione della Major League Soccer.

Non è una sorpresa che Messi fosse il fulcro della campagna promozionale della lega. Oltre ad aver guidato l’Inter Miami a un record di 74 punti nella stagione regolare lo scorso anno e ad aver ricevuto il premio di Mvp, il 37enne fuoriclasse argentino rappresenta il motore finanziario che sta alimentando la crescita del suo club. Secondo le stime di Forbes, l’Inter Miami ha raggiunto nel 2024 un fatturato di 180 milioni di dollari e un utile operativo di 50 milioni, ponendosi al vertice della lega.

L’effetto Messi si è esteso anche al resto della Mls. Da quando il giocatore ha lasciato il Paris Saint-Germain nel 2023, il numero di abbonamenti su Apple TV è più che raddoppiato, e i ricavi da sponsorizzazioni sono aumentati del 13% nel 2024, raggiungendo i 665 milioni di dollari, secondo la società di ricerche SponsorUnited. Inoltre, qualsiasi squadra che ha l’opportunità di ospitare Messi — come lo Sporting Kansas City, che ha spostato la sua partita di aprile 2024 contro l’Inter Miami all’Arrowhead Stadium, registrando una presenza record di 72.610 spettatori — può aspettarsi un considerevole incremento nei ricavi della biglietteria.

Tuttavia, mentre questa crescita sta sollevando l’intera lega, non ha ancora portato a un cambiamento al vertice. Per il terzo anno consecutivo, il LAFC è la squadra più preziosa della Mls, con un valore stimato di 1,25 miliardi di dollari, appena davanti all’Inter Miami, valutata 1,2 miliardi. Al terzo posto si trova il LA Galaxy, che entra nel ristretto club delle squadre dal valore miliardario con una stima di 1 miliardo di dollari.

Il LAFC ha mostrato una crescita costante, assicurandosi un contratto decennale da 100 milioni di dollari per i diritti di denominazione dello stadio sei mesi prima dell’arrivo di Messi e mantenendo un calendario ricco di eventi al suo BMO Stadium. Tuttavia, con un fatturato stimato di 150 milioni di dollari e un utile operativo di 12 milioni nel 2024, il club non raggiunge ancora le vette finanziarie dell’Inter Miami, che ha raddoppiato la sua valutazione in soli due anni.

Ma con le robuste vendite di abbonamenti stagionali dell’Inter Miami, un tour pre-stagionale globale che ha toccato El Salvador e l’Arabia Saudita, e una lunga lista di nuovi partner commerciali perché la squadra di Messi non è la più preziosa della MLS?

La risposta risiede in una questione irrisolta, che è anche in gran parte responsabile del rallentamento della crescita della lega al 5% dopo un salto del 14% nel valore medio delle squadre nel 2024. Per dirlo in parole semplici: cosa accadrà alle finanze dell’Inter Miami e della Mls quando Messi se ne andrà, sia alla scadenza del suo contratto quest’anno, sia quando inevitabilmente si ritirerà nei prossimi anni?

Il proprietario del team, Jorge Mas, ha dichiarato a Forbes lo scorso anno di essere “altamente fiducioso” che Messi tornerà nel 2026, quando l’Inter Miami dovrebbe trasferirsi in uno stadio da 25.000 posti come parte del progetto Miami Freedom Park da 1 miliardo di dollari. Tuttavia, per precauzione, il club sta consolidando la sua base finanziaria siglando contratti di sponsorizzazione e impegni per suite di lusso che dureranno fino a un decennio. Esiste però un precedente nella MLS di un calo dei ricavi dopo la partenza di una star, come avvenuto quando David Beckham lasciò i Galaxy nel 2012.

Se l’Inter Miami e il resto delle squadre della Mls vogliono giustificare le loro crescenti valutazioni e ottenere stabilità finanziaria la lega dovrà iniziare a generare ricavi consistenti a livello nazionale. Mentre il Mondiale 2026, ospitato sul suolo americano, e la rinnovata Leagues Cup con squadre della Mls e della Liga MX offrono prospettive positive, la speranza principale si concentra su un’altra questione aperta: il contratto per i diritti mediatici della lega.

I diritti tv

L’accordo decennale della Mls con Apple, firmato nel 2023 dopo aver consolidato i diritti locali e nazionali, ha un valore medio annuo di 250 milioni di dollari, inferiore ai 300 milioni previsti dalla lega. Questa cifra è ben lontana da quelle di leghe più mature come la Nfl (12,4 miliardi) e l’Nba (6,9 miliardi), e per peggiorare le cose, la Mls è responsabile dei costi di produzione, che possono raggiungere gli 80 milioni di dollari l’anno. Questo esiguo margine lascia ai club l’onere di contributi di capitale per coprire le spese della lega.

La Mls ha comunque accordi televisivi collaterali con Fox, TSN e RDS, e il contratto con Apple prevede la possibilità di guadagnare oltre il tasso base grazie alla condivisione dei ricavi basata sugli abbonamenti. Le prime proiezioni indicavano che la MLS avrebbe potuto raggiungere questo traguardo nel quarto o quinto anno dell’accordo, ma l’arrivo di Messi aveva alimentato aspettative che ciò potesse avvenire prima. Così non è stato, e gli abbonamenti complementari—per possessori di abbonamenti stagionali e clienti T-Mobile, tra gli altri—rappresentano una fetta significativa dei due milioni di utenti di Mls Season Pass.

Anche se il servizio ha registrato una media di oltre un milione di spettatori unici nella finestra 19:00-23:00 nel 2024, molti club esprimono lamentele. “Se sei a casa di sera e stai guardando Hulu o YouTube, non ci trovi,” afferma un dirigente di una squadra MLS. “Apple è una piattaforma destinazione. Non è uno streaming casuale. Questa è la sfida: come raggiungere un pubblico più ampio?”

La MLS sta adottando misure per ampliare l’accesso nel 2025, mettendo 210 partite fuori dal paywall e creando una trasmissione settimanale gratuita, Sunday Night Soccer. Inoltre, Comcast Xfinity e DirecTV distribuiscono ora direttamente Mls Season Pass, e l’app Apple TV è finalmente disponibile su dispositivi Android. La MLS ha anche siglato un accordo con TikTok e sta pubblicando una serie documentaria prodotta dalla compagnia dietro Formula 1: Drive To Survive di Netflix.

Gli stadi

A livello locale, la tendenza dell’affluenza agli stadi è in crescita ovunque, con un aumento del 4% nel 2024 nelle partite che non coinvolgevano l’Inter Miami, e molti club stanno registrando progressi indipendentemente da Messi. Ad esempio, l’Austin FC (sesto nella classifica delle valutazioni, 825 milioni) ha costruito una solida base di abbonamenti stagionali, mentre il FC Cincinnati (decimo, 730 milioni) è tra i leader nei ricavi da posti premium nonostante operi in un mercato più piccolo. Il Columbus Crew (nono, 735 milioni) ha registrato un aumento del valore del 15% rispetto all’anno precedente—il più alto fuori dall’Inter Miami, che ha raggiunto il 17%—e si distingue in quasi tutte le categorie di ricavo.

Infine, gli investimenti nei trasferimenti dei giocatori potrebbero rappresentare una fonte di ricavo sempre più significativa. Secondo Transfermarkt, la Mls ha generato quasi 250 milioni di dollari in vendite di giocatori nelle ultime finestre di trasferimento estive e invernali, quasi il doppio rispetto al record precedente, con nove trasferimenti che hanno superato i 10 milioni di dollari.

La classifica

1. LAFC

Valore economico: $1,25 miliardi

Proprietari: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg, Peter Guber

2. Inter Miami CF

Valore economico: $1,2 miliardi

Proprietari: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham

3. LA Galaxy

Valore economico: $1 miliardo

Proprietario: Philip Anschutz

4. Atlanta United FC

Valore economico: $975 milioni

Proprietario: Arthur Blank

5. New York City FC

Valore economico: $875 milioni

Proprietari: City Football Group (Sheikh Mansour)

6. Austin FC

Valore economico: $825 milioni

Proprietari: Anthony Precourt, Eddie Margain

7. Seattle Sounders FC

Valore economico: $800 milioni

Proprietario: Adrian Hanauer

8. D.C. United

Valore economico: $785 milioni

Proprietari: Jason Levien, Steven Kaplan

9. Columbus Crew

Valore economico: $735 milioni

Proprietari: Famiglia Haslam, Famiglia Johnson, Famiglia Edwards

10. FC Cincinnati

Valore economico: $730 milioni

Proprietari: Carl Lindner III, Meg Whitman

11. Toronto FC

Valore economico: $725 milioni

Proprietari: Larry Tanenbaum, Rogers Communications

12. Charlotte FC

Valore economico: $700 milioni

Proprietario: David Tepper

13. Philadelphia Union

Valore economico: $690 milioni

Proprietari: Jay Sugarman, Richard Leibovitch

14. St. Louis City SC

Valore economico: $685 milioni

Proprietari: Famiglia Taylor, Famiglia Kavanagh

15. Portland Timbers

Valore economico: $670 milioni

Proprietari: Merritt e Hank Paulson

16. Sporting Kansas City

Valore economico: $650 milioni

Proprietari: Famiglia Illig, Famiglia Patterson

17. Minnesota United

Valore economico: $610 milioni

Proprietario: Bill McGuire

18. New York Red Bulls

Valore economico: $580 milioni

Proprietari: Red Bull (Famiglia Mateschitz)

19. Nashville SC

Valore economico: $570 milioni

Proprietario: John Ingram

20. Houston Dynamo FC

Valore economico: $550 milioni

Proprietario: Ted Segal

21. FC Dallas

Valore economico: $545 milioni

Proprietari: Famiglia Hunt

22. San Jose Earthquakes

Valore economico: $540 milioni

Proprietari: John Fisher, Katie Hall

23. New England Revolution

Valore economico: $535 milioni

Proprietari: Famiglia Kraft

24. Chicago Fire FC

Valore economico: $530 milioni

Proprietario: Joe Mansueto

25. Real Salt Lake

Valore economico: $500 milioni

Proprietari: David Blitzer, Ryan Smith

26. Orlando City SC

Valore economico: $475 milioni

Proprietari: Famiglia Wilf

27. Vancouver Whitecaps FC

Valore economico: $440 milioni

Proprietari: Greg Kerfoot, Jeff Mallett

28. CF Montréal

Valore economico: $435 milioni

Proprietari: Famiglia Saputo

29. Colorado Rapids

Valore economico: $415 milioni

Proprietari: Famiglia Kroenke

