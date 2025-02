Tesla crolla di oltre l’8%. E il patrimonio di Elon Musk cala di 15 miliardi di dollari

Il prezzo delle azioni Tesla ha chiuso la seduta di ieri a Wall Street con un calo dell’8,39%. A spingere i ribassi del titolo le vendite dell’azienda in Europa che sono diminuite di circa il 45% nell’ultimo mese, nonostante le aziende rivali di veicoli elettrici abbiano registrato una domanda maggiore. Anche il patrimonio netto del proprietario di Tesla, Elon Musk, ha subito un calo di oltre 15 miliardi di dollari.

Fatti principali

Tesla ha chiuso in ribasso dell’8,39% a 302,80 dollari per azione.

Anche la capitalizzazione di mercato di Tesla è scesa a 948,81 miliardi di dollari. L’ultima volta che la capitalizzazione di mercato di Tesla ha chiuso sotto i mille miliardi era lo scorso novembre.

Il patrimonio netto di Musk è sceso del 4,11% a 364,3 miliardi di dollari, circa 100 miliardi al di sotto del picco di fine giornata di 464 miliardi del 17 dicembre 2024, secondo i calcoli di Forbes.

I titoli tech hanno subito perdite diffuse nella seduta di martedì, anche se meno di Tesla, poiché il Nasdaq è sceso dell’1% al suo prezzo più basso in più di un mese.

In cifre

25%. Ecco quanto è sceso il prezzo delle azioni Tesla dal 31 dicembre, quando era a un prezzo di 403,84 $.

Cosa sta accadendo alle vendite di Tesla in Europa?

Il calo del prezzo delle azioni Tesla è avvenuto dopo che Bloomberg ha riferito che l’azienda ha avuto difficoltà con le vendite europee nell’ultimo mese poiché Musk è più coinvolto nella politica sia negli Stati Uniti come consigliere chiave del presidente Donald Trump sia in Europa, dove ha sostenuto più apertamente i partiti politici di estrema destra. Secondo il rapporto Bloomberg, gennaio 2025 ha visto il totale mensile più basso di nuove auto Tesla immatricolate in Germania da luglio 2021, dove Musk ha sostenuto il partito di estrema destra Alternativa per la Germania, e in Francia da agosto 2022.

Cosa hanno detto gli esperti sulle azioni Tesla?

Le azioni Tesla, secondo una nota di un analista di Wedbush, sono in calo dall’inizio dell’anno a causa del ruolo di Musk nell’amministrazione del presidente Donald Trump. “Con questa influenza nell’amministrazione Trump e l’ampliamento dell’iniziativa DOGE nell’area 202, c’è stato un impatto negativo percepito visibile che ha pesato sulle azioni Tesla”, si legge nella nota di Wedbush. Che ha aggiunto: “La preoccupazione di Wall Street è che Musk, dedicando così tanto tempo (anche più di quanto ci aspettassimo) a DOGE, sottragga tempo a Tesla in un momento e in un anno così cruciali per l’azienda”.

La nota menzionava che le azioni di Musk potrebbero “convincere alcuni consumatori ad allontanarsi dal marchio Tesla”, ma ha affermato che ciò è visto in gran parte come “problemi di marchio contenibili” per Tesla e “non sono una causa importante di preoccupazione”.

Background

Musk ha assunto un ruolo sempre più importante nell’amministrazione Trump come leader non ufficiale del Dipartimento per l’efficienza governativa, o DOGE, che sta lavorando per tagliare la spesa pubblica e gli sprechi. Le azioni del suo team sono state tuttavia sempre più controverse, poiché il governo si è mosso per licenziare rapidamente migliaia di dipendenti federali in prova.

E ha cercato di implementare alcune tattiche utilizzate da Musk quando ha assunto il controllo di Twitter, ora chiamato X, tra cui richiedere ai dipendenti di inviare note in cui spiegavano cosa avevano realizzato nell’ultima settimana ai supervisori, sebbene alcuni direttori dell’agenzia abbiano consigliato ai dipendenti di non ottemperare a tale richiesta. Oltre alle ampie critiche dei democratici, Musk e Trump stanno affrontando una serie di cause legali e sfide legali per le loro azioni da quando Trump è entrato in carica a fine gennaio.

