Elon Musk chiede ai dipendenti federali un resoconto sulle attività settimanali. Le agenzie dicono di non rispondere

Le agenzie e i lavoratori del governo federale si stanno affannando a gestire la direttiva del miliardario Elon Musk, che chiede ai dipendenti federali di rispondere a un’e-mail in cui si chiede loro cosa hanno fatto nell’ultima settimana, altrimenti saranno licenziati. Molte agenzie federali hanno detto ai dipendenti di non rispondere all’e-mail mentre la scadenza di lunedì incombe.

Ecco cosa è successo

23 febbraio

L’American Federation of Government Employees, il più grande sindacato che rappresenta i lavoratori federali, ha annunciato di aver inviato una lettera all’Office of Personnel Management per rimproverarlo di aver inviato la direttiva di Musk ai lavoratori federali. Il sindacato ha definito la direttiva di Musk “palesemente illegale” e ha detto di non ritenere che vi sia alcuna autorità che imponga ai lavoratori di rispondervi, sostenendo che il messaggio ha lasciato i lavoratori federali “sentirsi sottovalutati e intimiditi” e che con la sua emissione, l’Opm ha “attivamente distolto i dipendenti federali dai loro doveri critici senza considerare le conseguenze”.

L’American Federation of Government Employees, il più grande sindacato che rappresenta i lavoratori federali, ha annunciato di aver inviato una lettera all’Office of Personnel Management per rimproverarlo di aver inviato la direttiva di Musk ai lavoratori federali. e ha detto di non ritenere che vi sia alcuna autorità che imponga ai lavoratori di rispondervi, sostenendo che il messaggio ha lasciato i lavoratori federali “sentirsi sottovalutati e intimiditi” e che con la sua emissione, l’Opm ha “attivamente distolto i dipendenti federali dai loro doveri critici senza considerare le conseguenze”. Il Dipartimento della Difesa e la magistratura federale sono anch’essi tra coloro che hanno dato ordine ai dipendenti di non rispondere all’e-mail, secondo le notizie pubblicate domenica. Il New York Times ha riferito che anche Tulsi Gabbard, capo dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence nazionale, ha detto ai collaboratori di non rispondere, data la “natura intrinsecamente sensibile e classificata del nostro lavoro”.

Musk ha definito l’e-mail inviata ai lavoratori federali su X come un “controllo di base del polso” e ha affermato che la sua direttiva è necessaria perché “crede che persone inesistenti o identità di persone morte vengano utilizzate per riscuotere gli stipendi”, senza fornire alcuna prova a sostegno.

22 febbraio

Per tutta la serata di sabato sono emerse notizie di agenzie che hanno inviato e-mail ai loro dipendenti dicendo di non rispondere alla richiesta di Musk, tra cui il Dipartimento di Stato, alcuni dirigenti del Dipartimento di Giustizia e l’FBI, con il direttore Kash Patel – un alleato di Trump – che ha detto ai dipendenti di “mettere in pausa” la risposta all’e-mail e ha affermato che l’agenzia “è responsabile di tutti i nostri processi di revisione”, secondo un’e-mail condivisa da NBC News.

Per tutta la serata di sabato sono emerse notizie di agenzie che hanno inviato e-mail ai loro dipendenti dicendo di non rispondere alla richiesta di Musk, tra cui il Dipartimento di Stato, alcuni dirigenti del Dipartimento di Giustizia e l’FBI, con il direttore Kash Patel – un alleato di Trump – che ha detto ai dipendenti di “mettere in pausa” la risposta all’e-mail e ha affermato che l’agenzia “è responsabile di tutti i nostri processi di revisione”, secondo un’e-mail condivisa da NBC News. Sono state inviate e-mail ai lavoratori federali con l’oggetto “Che cosa hai fatto la scorsa settimana?” – secondo il Wall Street Journal, Musk e il suo team hanno inizialmente concepito il piano e poi lo hanno inviato all’Office of Personnel Management per inviare le e-mail effettive a circa 2 milioni di lavoratori.

– secondo il Wall Street Journal, Musk e il suo team hanno inizialmente concepito il piano e poi lo hanno inviato all’Office of Personnel Management per inviare le e-mail effettive a circa 2 milioni di lavoratori. Musk ha twittato che “in conformità con le istruzioni del presidente Donald Trump, tutti i dipendenti federali riceveranno a breve un’e-mail con la richiesta di capire cosa hanno fatto la scorsa settimana”, aggiungendo: “La mancata risposta sarà considerata come una dimissione”.

Trump ha scritto su Truth che Musk “sta facendo un ottimo lavoro, ma vorrei che diventasse più aggressivo”.

Quando dovrebbero rispondere i dipendenti?

L’e-mail di Musk dà ai dipendenti federali tempo fino alle 23:59 di lunedì per rispondere con i risultati ottenuti nell’ultima settimana.

Quali agenzie stanno dicendo ai dipendenti di non rispondere a Elon Musk?

Secondo diversi rapporti, alti funzionari delle seguenti agenzie hanno inviato messaggi ai dipendenti invitandoli a non rispondere all’e-mail di Musk: FBI, Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, Dipartimento della Difesa, Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, Sistema Giudiziario degli Stati Uniti, Dipartimento di Stato e Dipartimento di Giustizia.

Alcuni dipendenti della National Oceanic and Atmospheric Administration hanno ricevuto l’ordine di non rispondere sabato perché l’agenzia stava cercando di determinare se l’e-mail fosse un “tentativo di phishing”, come riporta il Washington Post, mentre la National Science Foundation ha comunicato ai dipendenti che stava “cercando indicazioni” e che avrebbe fornito informazioni aggiornate lunedì. Secondo il Post, inizialmente era stato detto ai dipendenti della Nasa di rispondere all’e-mail, ma poi è stato detto loro di redigere un’e-mail, ma non di inviarla, dopo che un’altra divisione della Nasa aveva detto ai dipendenti di aspettare a rispondere.

Quali agenzie stanno chiedendo ai dipendenti di rispondere

Musk ha dichiarato su X domenica presto di aver già ricevuto “un gran numero di buone risposte” all’e-mail da parte dei lavoratori federali, anche se non è chiaro per quali agenzie lavorino i dipendenti che hanno risposto alla sua richiesta.

Il Post riporta che i funzionari della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e dei Servizi Segreti hanno chiesto ai lavoratori di rispondere. I dipendenti dei servizi segreti hanno inviato un modulo di risposta che recita in parte: “Questa settimana ho portato a termine il 100% dei compiti e dei doveri richiesti dalla mia descrizione della posizione” e “il 100% del prodotto di lavoro che il mio manager e io abbiamo concordato”.

Anche i lavoratori del National Resources Conservation Service sono stati invitati a rispondere, secondo quanto riportato da Lawfare, e un funzionario ha detto che i dipendenti dovrebbero “semplicemente rispondere alla richiesta” perché non dovrebbero aver bisogno di “sollecitazioni” per “evidenziare come aiutiamo gli agricoltori e gli allevatori”. C’è stata anche un po’ di confusione al Dipartimento di Giustizia, dove Bloomberg riferisce che diversi funzionari di alto livello hanno ordinato ai dipendenti di non rispondere all’e-mail. Quando è stato chiesto un commento, tuttavia, un portavoce del Dipartimento di Giustizia senza nome ha affermato: “È vero il contrario: il Dipartimento di Giustizia ha inviato una guida che invita i dipendenti a rispondere”.

Ed Martin, procuratore degli Stati Uniti a Washington D.C. e fedele alleato di Trump, ha anche detto ai dipendenti sabato che l’ufficio è “felice di partecipare” e che dovrebbero “rispondere all’e-mail dell’hr con attenzione alla riservatezza e ai nostri doveri”, come citato da Bloomberg.

Domenica, tuttavia, l’AP riporta che Martin ha inviato un messaggio di follow-up, dicendo ai dipendenti di fare uno “sforzo in buona fede per rispondere”, ma scrivendo anche: “Permettetemi di chiarire: ci conformeremo a questa richiesta dell’Opm sia rispondendo che decidendo di non rispondere”.

Come stanno reagendo i repubblicani

Sebbene non si siano espressi apertamente contro la richiesta di e-mail, come hanno fatto i democratici, anche alcuni legislatori del Partito Repubblicano hanno espresso riserve. Il deputato Mike Lawler, R-N.Y., ha dichiarato domenica alla ABC News di non sapere come la proposta di Musk di licenziare i dipendenti che non rispondono sia “necessariamente fattibile”, osservando che “ovviamente molti dipendenti federali sono sotto contratto sindacale”. Anche il senatore John Curtis, R-Utah, ha dichiarato all’Associated Press: “Se potessi dire una cosa a Elon Musk, sarebbe di mettere una dose di compassione in questo”.

I lavoratori federali “sono persone reali. Sono vite reali. Si tratta di mutui”, ha detto Curtis. “È una falsa narrativa dire che dobbiamo tagliare e che bisogna essere crudeli per farlo”.

Elon Musk può licenziare i dipendenti che non rispondono?

Non è ancora chiaro cosa accadrà dopo lunedì ai dipendenti che non hanno risposto all’e-mail di Musk, anche nelle agenzie in cui è stato loro ordinato di non rispondere. Anche l’Office of Personnel Management ha dovuto affrontare recenti tagli al personale, osserva il Journal, e resta da vedere quanto velocemente l’agenzia sarà logisticamente in grado di esaminare tutte le e-mail ricevute e determinare quali lavoratori non hanno risposto.

Se Musk dovesse provare a rimuovere qualche dipendente federale per non aver risposto, è quasi certo che dovrà affrontare sfide legali da parte dei lavoratori o dei sindacati, con il leader dell’AFGE Everett Kelley che ha dichiarato sabato che il sindacato “contesterà qualsiasi licenziamento illegale dei nostri membri e dei dipendenti federali in tutto il Paese”.

Le controversie

L’ampia direttiva di Musk ai dipendenti federali e la presunta autorità di licenziare chiunque non risponda alle sue e-mail – insieme al post di Trump che intimava a Musk di essere più “aggressivo” – è in contrasto con quanto sostengono gli avvocati dell’amministrazione in tribunale.

L’amministrazione Trump sta combattendo una causa che mette in discussione l’autorità di Musk, in quanto una coalizione di procuratori generali degli Stati democratici sostiene che l’amministratore delegato di Tesla sia un “agente del caos” che esercita un ampio controllo sul governo federale senza avere l’autorità legale per farlo.

Gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno risposto a queste accuse sminuendo l’autorità di Musk e sostenendo che egli non ha il potere che i procuratori generali affermano, argomentando ripetutamente nei depositi giudiziari e nelle udienze che Musk non ha “l’autorità formale o effettiva di prendere lui stesso decisioni governative”. Gli avvocati di Trump hanno anche cercato di allontanare Musk dal Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge) che Trump gli ha affidato, sostenendo in un documento che Musk non è un “dipendente del Servizio Doge degli Stati Uniti” e non è a capo dell’agenzia.

Background

La direttiva di Musk ai dipendenti federali fa parte di uno sforzo più ampio da parte del miliardario e dei suoi funzionari del Doge per effettuare tagli drastici alla forza lavoro federale. La direttiva arriva mentre le agenzie di tutto il governo hanno segnalato licenziamenti di massa, alcuni dei quali hanno dovuto essere annullati, e dopo che Musk e l’amministrazione Trump hanno offerto ai dipendenti federali di acquistare il loro posto di lavoro in caso di dimissioni volontarie.

Il Doge di Musk mira a colpire i presunti “sprechi” in tutto il governo federale, che ha suscitato ampie polemiche in quanto l’amministrazione Trump ha effettuato ampi tagli alla spesa federale oltre alle riduzioni di personale. Il Doge è stato anche criticato per aver tentato di accedere a sistemi informativi governativi sensibili presso varie agenzie e sono state intentate numerose cause per contestare l’autorità del Doge, che hanno portato a diverse sentenze che limitano l’accesso dei funzionari alle informazioni sensibili.

LEGGI ANCHE: Nissan vola in Borsa sulle voci di un possibile investimento di Tesla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .