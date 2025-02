Musk e il suo ruolo nell’amministrazione Trump: “Il DOGE lavora 120 ore a settimana”

Il Doge di Elon Musk lavora circa 17 ore al giorno. Calcolarlo è stato semplice: l’uomo più ricco del mondo ha dichiarato, attraverso un post su X, che il Dipartimento per l’Efficienza Governativa dell’amministrazione Trump è operativo per 120 ore a settimana. Il fondatore di SpaceX non è un semplice dipendente del governo: come riporta Forbes, collabora con il Presidente Donald Trump nel ruolo di “impiegato governativo speciale”, un ruolo, secondo quanto emerso, non retribuito.

Gli orari

Come detto, il nuovo dipartimento del governo Trump lavorerà – quasi – senza pause. “Il Doge sta lavorando 120 ore a settimana. I nostri avversari della burocrazia, ottimisticamente, lavorano 40 ore a settimana. Ecco perché stanno perdendo”, ha scritto Musk su X.

DOGE is working 120 hour a week. Our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week. That is why they are losing so fast. https://t.co/dXtrL5rj1K — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

E no, i weekend, secondo la visione del lavoro di Musk, non sono considerati giorni di riposo. “Pochi dipendenti nella burocrazia lavorano durante il weekend: è come se la squadra avversaria lasciasse il campo per 2 giorni!” ha scritto il miliardario su X.

Very few in the bureaucracy actually work the weekend, so it’s like the opposing team just leaves the field for 2 days! Working the weekend is a superpower 😂 https://t.co/VgyBk1nJIO — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

La mentalità di Musk arriva dai suoi anni di lavoro nella Silicon Valley. Quando ha assunto ufficialmente il controllo di Twitter nell’ottobre 2022, ha imposto settimane lavorative di 80 ore. Tuttavia, resta da vedere se la sua mentalità da dirigente di un colosso Tech funzionerà nell’ambito, notoriamente diverso, delle attività governative.

Cosa farà Musk per Trump

Secondo quanto riportato da Forbes, Elon Musk collaborerà con il Presidente Donald Trump nel ruolo di “impiegato governativo speciale”. Questa posizione lo configura come un dipendente non retribuito del governo federale, soggetto a meno restrizioni rispetto ai dipendenti a tempo pieno.

Un funzionario della Casa Bianca, citato da diverse testate tra cui l’Associated Press, ha confermato che Musk ha ricevuto un indirizzo email governativo e uno spazio ufficio all’interno della Casa Bianca. Inoltre, secondo una fonte riportata dalla CNN, Musk non percepirà alcun compenso per il suo lavoro governativo. Questa condizione potrebbe permettergli di evitare l’obbligo di compilare i moduli di divulgazione finanziaria, richiesti dal Dipartimento di Giustizia solo ai dipendenti retribuiti che prestano servizio per più di 60 giorni.

Il suo ruolo

Un impiegato governativo speciale è una figura incaricata di lavorare per il governo federale per un periodo massimo di 130 giorni, come indicato dalle linee guida del Dipartimento di Giustizia. Sebbene questa posizione sia soggetta alla maggior parte delle regole e normative valide per i dipendenti a tempo pieno, le restrizioni risultano spesso più leggere grazie alla natura temporanea del ruolo.

In particolare, gli impiegati governativi speciali devono rispettare alcune limitazioni sui conflitti di interesse, ma queste sono meno stringenti rispetto a quelle applicate ai dipendenti permanenti. Tuttavia, non possono prendere parte a questioni che comportino potenziali conflitti finanziari, né influenzare decisioni che potrebbero favorire un’organizzazione o azienda con cui collaborano. Inoltre, è loro vietato sfruttare la propria posizione per interferire in elezioni o partecipare ad attività politiche durante l’orario di lavoro. Rischio conflitto d’interessi

Non è del tutto chiaro se Elon Musk, la cui SpaceX possiede contratti federali per miliardi di dollari, stia violando gli accordi etici previsti per i dipendenti federali. L’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (USAID), che Musk ha criticato e proposto di abolire, mantiene attualmente due contratti attivi con Starlink, la società di internet satellitare di Musk, anche se i fondi relativi a tali contratti sono già stati utilizzati.

In risposta alle potenziali preoccupazioni, Trump ha assicurato lunedì che Musk sarà escluso da qualsiasi aspetto governativo che possa rappresentare un conflitto di interesse, sottolineando che “se c’è un problema, non gli permetteremo di avvicinarsi.”

