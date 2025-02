Katy Perry e Gayle King andranno nello spazio con la Blue Origin di Bezos

Katy Perry e altre celebrità nello spazio con Blue Origin

Giovedì Blue Origin ha annunciato un equipaggio di sei persone per l’ultimo volo del suo programma New Shepard: Katy Perry, Sanchez, King, l’ex scienziata missilistica della Nasa Aisha Bowe, la ricercatrice Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn.

L’equipaggio si lancerà questa primavera per un volo di 11 minuti appena al di sopra della linea di Kármán , il confine riconosciuto a livello internazionale tra l’atmosfera terrestre e lo spazio a circa 62 miglia dalla superficie della Terra, ha dichiarato la compagnia.

Blue Origin ha dichiarato in un comunicato che "ogni persona a bordo è un membro dell'equipaggio" e che "non ci sono piloti", poiché la navicella New Shepard è completamente autonoma.

Secondo la Nasa, l’ultimo volo spaziale con un equipaggio interamente femminile risale al 16 giugno 1963, quando l’Unione Sovietica lanciò Valentina Tereshkova da sola nello spazio per un volo di tre giorni.

Le altre celebrità mandate nello spazio

Blue Origin ha mandato nello spazio alcune celebrità e altri clienti paganti in 10 voli con equipaggio dal 2021, tra cui Bezos, che ha volato nella prima missione di New Shepard nel luglio 2021. L’attore di Star Trek William Shatner è diventato la persona più anziana a viaggiare nello spazio quando si è unito all’equipaggio del New Shepard nell’ottobre 2021, all’età di 90 anni.

Quanto costa un biglietto per andare nello spazio?

La maggior parte dei passeggeri del razzo New Shepard paga per il proprio posto, mentre le figure di spicco, come Shatner, volano gratis. Blue Origin richiede ai potenziali passeggeri di compilare un modulo e di pagare un deposito rimborsabile di 150mila dollari, anche se il prezzo esatto di un biglietto non è noto, dato che le prime notizie indicavano che un posto costava almeno 200mila dollari. Il primo biglietto mai venduto è stato venduto all’asta online a un offerente anonimo per 28 milioni di dollari nel 2021.

Background

Blue Origin di Bezos ha portato più di due dozzine di persone nello spazio, mentre l’azienda compete con SpaceX di Elon Musk e Virgin Galactic di Richad Branson per espandere l’accesso al turismo spaziale. Il razzo New Shepard è stato indagato dalla Federal Aviation Administration per un lancio fallito nel settembre 2022. La FAA ha chiuso l’indagine nel 2023, stabilendo che Blue Origin deve intraprendere azioni correttive sul razzo, tra cui la riprogettazione dei componenti del motore e dell’ugello. Blue Origin ha lanciato il New Shepard 19 volte senza equipaggio, comprese le precedenti missioni per l’invio di carichi utili scientifici e di “ricerca” per raccogliere dati e condurre esperimenti nello spazio, oltre all’invio di migliaia di cartoline postali da parte dell’organizzazione no-profit Club for the Future.

