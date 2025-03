Competenze e Lavoro: i programmi di Intesa Sanpaolo per i giovani

L’evoluzione tecnologica, le trasformazioni sociali e le sfide economiche globali stanno ridefinendo il panorama del lavoro. Le nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale all’automazione, hanno portato alla luce un bisogno urgente di competenze digitali, ma allo stesso tempo le soft skills rimangono centrali per il successo professionale. Intesa Sanpaolo ha creato l’Osservatorio sulle Competenze del Futuro per mappare le competenze necessarie per affrontare le trasformazioni in corso e comprendere di cosa hanno bisogno studenti e imprese.

Il dibattito

Il dibattito organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Forbes Italia, ha messo al centro l’Osservatorio, i giovani, il ruolo delle università e delle imprese. Ha coinvolto una serie di esperti e professionisti del settore, come Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs, Enzo Peruffo, professore ordinario di strategia d’impresa, Andrea Rossi, amministratore delegato dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Oliviero Bacchelli, membro del Managing Committee e responsabile della Transport Economics Area del Green Research Centre, Janina Landau, giornalista e responsabile sede di Roma di Class CNBC Italia ed Elia Bombardelli, docente e content creator.

L’osservatorio

Al centro del talk l’Osservatorio sulle competenze del futuro, Look4ward, ideato da Intesa Sanpaolo, con partner nazionali e internazionali, con l’obiettivo di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro. Look4ward si propone come una piattaforma avanzata per l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni di nuove competenze, fondamentali per affrontare le trasformazioni tecnologiche e sociali in atto. Inoltre, l’osservatorio contribuisce a definire i profili professionali necessari per alimentare e sostenere i nuovi business, con un focus sulle competenze digitali e le soft skills, che risultano cruciali in un contesto sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato.

Un altro punto importante del dibattito è stato Build Your Future, un programma sviluppato da Intesa Sanpaolo con l’intento di ispirare i giovani studenti sui nuovi trend e sulle competenze chiave necessarie. Il progetto, concepito per affrontare le sfide legate al cambiamento del mondo del lavoro, ha come obiettivo principale quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per orientarsi in un contesto sempre più digitale, globalizzato e innovativo. Con oltre 10mila studenti coinvolti, il programma ha avuto un impatto significativo, offrendo spunti di riflessione sulla necessità di acquisire competenze non solo tecniche, ma anche relazionali e adattive.

