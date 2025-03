Quanto hanno perso i miliardari americani dall’insediamento di Trump

Ci si aspettava che i miliardari sarebbero stati i grandi vincitori di una Trump America 2.0. Invece, le loro fortune sono crollate nelle prime otto settimane. Ecco chi ha perso di più.

Il presidente Donald Trump ha più miliardari nella sua amministrazione (almeno nove) rispetto a qualsiasi altro presidente precedente. Conta molti miliardari come amici o fan: 16 gli hanno fatto visita a Mar-a-Lago tra le elezioni e l’insediamento. Il ceo di Meta Mark Zuckerberg si è recato alla Casa Bianca mercoledì dopo l’incontro di inizio febbraio.

Trump alla Casa Bianca: i miliardari più poveri di 415 miliardi di dollari

Ma avere un presidente pro-business e pro-capitalismo, che è anche un miliardario, non è stato molto positivo finora per i più ricchi del mondo. Dal 20 gennaio a giovedì 13 marzo, l’indice S&P 500 è sceso del 7,9%, mentre l’indice Nasdaq, ricco di tecnologia, è crollato dell’11,8%. Questa recessione ha colpito duramente le persone più ricche del paese. In totale, i miliardari americani, secondo i calcoli di Forbes, sono ora più poveri di 415 miliardi di dollari.

Al contrario, l’S&P 500 è salito del 2,4% e il Nasdaq è sceso dell’1% nello stesso periodo dopo l’insediamento di Joe Biden. Nello stesso arco di tempo, i miliardari statunitensi si sono arricchiti di 153 miliardi di dollari, con un aumento del 3,6%.

“Trumpcession”, tra dazi e rischio recessione

Tra i fattori che hanno spinto le azioni al ribasso: le decisioni a intermittenza di Trump sull’imposizione di tariffe su Canada e Messico. Ciò ha creato incertezza, qualcosa che i leader aziendali detestano. Inoltre, le nuove tariffe del 25% che Trump ha imposto su tutte le importazioni di acciaio e alluminio all’inizio di questa settimana sembrano scatenare una guerra commerciale, con l’UE. pianificando di lanciare i propri dazi sui beni statunitensi il 1° aprile.

Ad aumentare le preoccupazioni: all’inizio di marzo la Federal Reserve di Atlanta ha previsto una contrazione del 2,8% nella crescita economica per il primo trimestre, in quella che è stata definita una “Trumpcession”. Nessun miliardario è stato colpito duramente come il braccio destro di Trump, Elon Musk. Il 20 gennaio, la persona più ricca del mondo valeva 434 miliardi di dollari. Da allora, sono emersi resoconti di drastici cali nelle vendite di auto Tesla nei primi due mesi del 2025 in Germania, Cina e Australia. Gli analisti di JPMorgan hanno tagliato le loro previsioni per le consegne di veicoli Tesla nel primo trimestre del 2025 del 20% a 355.000, il livello più basso dal terzo trimestre del 2022.

Nel frattempo, proteste contro Tesla e Musk sono scoppiate in tutto il paese presso le concessionarie Tesla; mentre alcune sono pacifiche, altre hanno incluso episodi di vandalismo. In mezzo a tutto questo, le azioni di Tesla sono crollate del 43% dall’inaugurazione. Ciò a sua volta ha cancellato 104 miliardi di dollari dalla fortuna di Musk, che era di 330 miliardi di dollari dopo la chiusura del mercato azionario di giovedì, secondo le stime di Forbes. Nonostante il calo del 24% del suo patrimonio netto, ha mantenuto il suo posto di numero 1 più ricco del pianeta.

Azionario, i titoli tech duramente colpiti

Ross Mayfield, stratega degli investimenti alla Baird Private Wealth Management, non crede che questo colpo alla ricchezza di Musk sia sorprendente o abbia molto a che fare con i molteplici ruoli ricoperti da Musk di recente. “Non penso che il posto di Musk nell’amministrazione [Trump] stia aiutando… ma non penso nemmeno che sia il fattore principale. Se ci stiamo dirigendo verso un rallentamento economico, le auto e i titoli ciclici saranno i più colpiti, e le auto sono anche molto esposte al commercio transfrontaliero e alle tariffe”, ha affermato Mayfield.

La crisi del mercato ha colpito duramente anche diversi altri titoli tecnologici. Le Magnificent 7, un tempo in ascesa, ovvero Tesla, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Apple e Microsoft, hanno perso collettivamente più di 1.500 miliardi di dollari del loro valore di mercato dal 20 gennaio, a causa delle preoccupazioni sulla debolezza economica. I leader di molte di queste aziende, tra cui Jeff Bezos di Amazon, il co-fondatore di Google (ora Alphabet) Sergey Brin e Zuckerberg di Meta, hanno tutti partecipato all’insediamento di Trump e hanno ottenuto un posto di rilievo tra i partecipanti al Campidoglio. Questi magnati sono ora tutti tra coloro le cui fortune sono crollate di più da quella celebrazione.

Ecco i 20 miliardari statunitensi che hanno perso di più dal 20 gennaio 2025.

(I patrimoni netti sono aggiornati alla chiusura del mercato di giovedì 13 marzo):

1. Elon Musk

Patrimonio: $330 miliardi

Calo: $104 miliardi

Fonte della ricchezza: Tesla, SpaceX

2. Jeff Bezos

Patrimonio: $210 miliardi

Calo: $29 miliardi

Fonte della ricchezza: Amazon

3. Larry Page

Patrimonio: $136 miliardi

Calo: $26 miliardi

Fonte della ricchezza: Alphabet (Google)

4. Sergey Brin

Patrimonio: $130 miliardi

Calo: $24 miliardi

Fonte della ricchezza: Alphabet (Google)

5. Larry Ellison

Patrimonio: $183 miliardi

Calo: $22 miliardi

Fonte della ricchezza: Oracle

6. Jensen Huang

Patrimonio: $101 miliardi

Calo: $19 miliardi

Fonte della ricchezza: Nvidia

7. Michael Dell

Patrimonio: $97 miliardi

Calo: $18 miliardi

Fonte della ricchezza: Dell computers

8. Steve Ballmer

Patrimonio: $115 miliardi

Calo: $11 miliardi

Fonte della ricchezza: Microsoft

9. Stephen Schwarzman

Patrimonio: $42.3 billion

Calo: $10.2 billion

Fonte della ricchezza: Private equity

10. Thomas Peterffy

Patrimonio: $48.8 miliardi

Calo: $7.9 miliardi

Fonte della ricchezza: Discount brokerage

11. Mark Zuckerburg

Patrimonio: $204 miliardi

Calo: $7.6 miliardi

Fonte della ricchezza: Facebook/Meta

12. Rob Walton

Patrimonio: $103 miliardi

Down: $7 miliardi

Fonte della ricchezza: Walmart

13. Jim Walton

Patrimonio: $102 miliardi

Calo: $6.9 miliardi

Fonte della ricchezza: Walmart

14. Alice Walton

Patrimonio: $94.6 miliardi

Calo: $6.8 miliardi

Fonte della ricchezza: Walmart

15. Abigail Johnson

Patrimonio: $31.3 miliardi

Calo: $5.6 miliardi

Fonte della ricchezza: Fidelity Investments

16. Brian Armstrong

Patrimonio: $7.6 miliardi

Calo: $5.2 miliardi

Fonte della ricchezza: Coinbase

17. Robert Pera

Patrimonio: $14.9 miliardi

Calo: $4.6 miliardi

Fonte della ricchezza: Wireless networking

18. MacKenzie Scott

Patrimonio: $27.4 miliardi

Calo: $4.5 miliardi

Fonte della ricchezza: Amazon

19. George Roberts

Patrimonio: $14.2 miliardi

Calo: $4.2 miliardi

Fonte della ricchezza: Private equity

20. Lyndal Stephens Greth

Patrimonio: $26.4 miliardi

Calo: $4.2 miliardi

Fonte della ricchezza: Oil & gas

