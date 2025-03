Anche Trump aveva l’ambizione di espandere il suo impero in Ucraina. Ecco perché non è mai riuscito

Molto prima della sua presidenza e del tentativo della Russia di impossessarsi dell’Ucraina, la Trump Organization aveva perseguito piani di espansione nel paese, tra cui un potenziale hotel a Kiev, secondo la testimonianza di Donald Trump nel 2007.

LEGGI ANCHE: “Quanto hanno perso i miliardari americani dall’insediamento di Trump”

Fatti principali

Il futuro presidente era interessato a sviluppare un Trump International Hotel Kiev prima di marzo 2005 come parte di piani di espansione con avamposti a Mosca, Varsavia e Istanbul, tra le altre località. Lo ha spiegato durante una deposizione giurata del 2007 in una causa intentata contro il giornalista Timothy O’Brien e il suo editore.

prima di marzo 2005 come parte di piani di espansione con avamposti a Mosca, Varsavia e Istanbul, tra le altre località. Lo ha spiegato durante una deposizione giurata del 2007 in una causa intentata contro il giornalista Timothy O’Brien e il suo editore. Quando gli è stato chiesto di confermare un articolo di cronaca secondo cui era arrivato al punto di acquisire diritti immobiliari a Kiev e nella località di villeggiatura di Yalta sul Mar Nero nell’agosto 2004, Trump ha testimoniato di non essere a conoscenza di cosa si riferisse l’articolo.

Trump ha testimoniato che Donald Trump Jr., Ivanka e forse Eric hanno visitato Kiev, in un viaggio che pensava includesse fermate in altri potenziali siti commerciali.

e forse hanno visitato Kiev, in un viaggio che pensava includesse fermate in altri potenziali siti commerciali. La Trump Organization ha perseguito due proposte immobiliari in Ucraina con Bayrock , una società immobiliare legata al criminale condannato per due volte Felix Sater, nonché una proposta separata con altri partner ucraini.

, una società immobiliare legata al criminale condannato per due volte Felix Sater, nonché una proposta separata con altri partner ucraini. Non si è concretizzato nulla dalle proposte di Bayrock dopo che gli investitori hanno messo in dubbio la stabilità finanziaria di Trump e hanno voluto che contribuisse con capitale aggiuntivo o che il suo nome venisse rimosso dal progetto, Trump ha testimoniato di aver sentito.

Al momento della testimonianza del 2007, Trump ha affermato che un progetto con persone in Ucraina era ancora una possibilità, ma non sembra che alla fine gli accordi si siano concretizzati.

I portavoce della Trump Organization non hanno risposto alle richieste di commento.

LEGGI ANCHE: “Che cosa ha in mente Trump per Gaza? Il precedente di Atlantic City”

Background

Il resoconto di Trump sui rapporti commerciali della sua azienda in Ucraina è venuto alla luce durante la sua causa contro O’Brien e gli editori di TrumpNation: The Art of Being the Donald, un libro del 2005 che ha contestato le affermazioni di Trump sulla sua ricchezza. Nella causa, che Trump ha intentato presso una corte statale del New Jersey nel 2006, ha accusato il giornalista di aver rilasciato “dichiarazioni palesemente false e riprovevoli” stimando il patrimonio netto del futuro presidente solamente tra i 150 e $ 250 milioni.

Trump ha affermato che il resoconto di O’Brien ha portato potenziali partner commerciali, tra cui investitori in Ucraina, a mettere in dubbio la sua salute finanziaria, causando il fallimento di potenziali accordi. Trump ha chiesto $ 5 miliardi di danni. Non ha ottenuto nulla dopo che un giudice ha archiviato il caso nel 2009, una decisione che una corte d’appello ha confermato due anni dopo.

Citazione

“Questo sarebbe dovuto essere un hotel a Mosca, un hotel a Kiev, un hotel in Polonia, eccetera, eccetera”, ha detto Trump durante la sua deposizione sulle proposte su cui stava pensando di lavorare con Bayrock.

Contro

Non sono emerse prove che suggeriscano che gli affari dei Trump in Ucraina abbiano violato alcuna legge.

In cifre

30: il numero di false dichiarazioni che Trump ha dovuto ammettere di aver fatto nel corso degli anni durante la sua deposizione, secondo O’Brien.

La valutazione di Forbes

Donald Trump ha un patrimonio di circa 4,9 miliardi di dollari, con le azioni Trump Media che costituiscono la maggior parte della sua fortuna.

Fatto sorprendente

L’Ucraina si unisce ad altri due paesi in prima linea nella politica estera di Trump, dove ha avuto problemi commerciali. Trump ha ripetutamente suggerito di annettere il Canada, un paese in cui gli hotel Trump (a Toronto e Vancouver) sono stati successivamente rinominati. Trump ha anche ipotizzato che gli Stati Uniti riprendessero il Canale di Panama. Il nome Trump è stato strappato dal suo hotel lì nel 2018.

LEGGI ANCHE: “Donald Trump vuole la Groenlandia: ecco quanti soldi e quali risorse sono in gioco”

A margine

Phil Ruffin, che possiede il 50% del Trump International Hotel Las Vegas, è sposato con un’ex Miss Ucraina, Oleksandra Nikolayenko.

News peg

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha assunto una posizione decisamente meno filo-ucraina rispetto al suo predecessore, alla maggior parte dei membri del Congresso e ai principali alleati degli Stati Uniti, invitando il paese a fare un accordo con i suoi invasori russi e sospendendo temporaneamente tutti gli aiuti militari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .