Le interviste alle Startup della tappa Italian Excellence di Palermo

La tappa palermitana si apre con l’intervento Invitalia Per Le Imprese Innovative presentato da Massimo Calzoni, responsabile Sistema Invitalia Startup, il network istituzionale dell’innovazione creato per mettere in rete le imprese, i territori e i soggetti che fanno innovazione. Invitalia mette a disposizione il proprio portafoglio di incentivi e servizi e facilita l’incontro tra finanza agevolata pubblica e capitali privati.

IMMODRONE

Monitorare e valorizzare il patrimonio turistico e immobiliare. Dal marketing ai video realizzati con i droni.

KEPLERA

Sviluppa LexHero, il CLM (Contract Lifecycle Management Software), AI-based, dedicato ad avvocati ed aziende per la gestione dei documenti legali.

ICAR Istituto Calcolo e Reti

Alte Prestazioni CNR sul modello di servizi di intelligenza artificiale per le piccole e medie Pmi.

MAGNISI VENTURE

modello che prevede non solo capitali, ma supporto con un team di esperti e una piattaforma proprietaria di AI.

BANDIT

“Prepariamo documentazione per bandi pubblici, aiutando aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni a candidarsi in modo veloce ed efficiente.”

PRODUCT HEROES

“Abbiamo già aiutato 180.000 persone grazie a Master, soluzioni B2B, Contenuti ed Eventi per creare una nuova generazione di Product Manager in Italia”

DISCERNS.AI

AI e tecnologia avanzata di estrazione dati per creare cloni digitali che replicano voce, immagine e stile, integrano conoscenze, contenuti e metodi dei creatori

PRISMED

Focus su Internet of Medical Things (Iomt). Ai, software, visori e robot per migliorare l’efficacia dell’assistenza sanitaria.

LE VILLAGE by CA Sicilia

ha proposto alcune startup che ruotano nell’ecosistema che favorisce la condivisione di progetti di open Innovation, creando sinergie tra startup e grandi corporate con il supporto di stakeholder e abilitatori.

MUV

Incentivare scelte di mobilità più consapevoli e sostenibili per comunità, aziende e studenti attraverso mix amification, analisi dati e misurazione impatto

MACS

Società di ingegneria integrata che si occupa di servizi e soluzioni tecnologiche per l’efficentamento energetico di Enti Pubblici, PMI e Aziende.

Alessandro Dagnino

Assessore Regionale per l’Economia che ha riaffermato il ruolo della Sicilia nel panorama startup nazionale e internazionale.

