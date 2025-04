L’evoluzione del lusso: la Range Rover Sport dalla silhouette muscolosa e le proporzioni perfette

Articolo tratto dal numero di marzo 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Un design elegante e scolpito in grado di esprimere forza ed eleganza in ogni dettaglio: questa è la sintesi estetica della Range Rover Sport, che con le sue linee essenziali, la silhouette muscolosa e le proporzioni perfette assicura una presenza su strada senza eguali. Una volta entrati nell’abitacolo gli interni, realizzati con materiali pregiati e finiture raffinate, avvolgono guidatore e passeggeri in un ambiente esclusivo e tecnologicamente avanzato.

Ogni elemento, dal volante ai sedili ergonomici, è pensato per garantire il massimo comfort e un’esperienza di guida di livello assoluto. Sotto il cofano, tecnologia e potenza si fondono in modo maestoso attraverso la motorizzazione Phev, che offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, assicurando un’autonomia in modalità elettrica fino a 125 km e grande efficienza senza rinunciare alla reattività e alla grinta che da sempre caratterizzano questo modello.

Grazie alle sue capacità all-terrain e alla trazione intelligente, la Range Rover Sport affronta qualsiasi sfida con sicurezza assoluta, che si tratti di strade urbane, percorsi off-road o lunghi viaggi. Con un’accelerazione fluida e una risposta immediata, è la compagna perfetta per chi cerca prestazioni elevate unite a un’eleganza senza compromessi. Una vettura che ridefinisce il concetto di sportività di lusso, esaltando lo stile e l’innovazione in ogni dettaglio.

