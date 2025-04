Axa acquisisce il gruppo Nobis e si rafforza nel settore danni 

Axa ha acquisito il gruppo Nobis. L’intesa arriva in seguito agli accordi preliminari del primo agosto 2024. Il corrispettivo iniziale per l’acquisizione ammonterà a 423 milioni di euro, con un potenziale rappel fino a 55 milioni di euro, in linea con quanto annunciato al momento della firma dell’accordo.

L’acquisizione

Attraverso l’acquisizione di Nobis, che ha chiuso il 2024 con premi lordi pari a 600 milioni di euro e un utile netto di 34 milioni, Axa Italia raggiunge un giro d’affari di 6,8 miliardi di euro, consolidando la quarta posizione nel settore Danni e guadagnando un punto di quota di mercato.

Alla guida di Nobis, con il ruolo di amministratore delegato, Pietro Cazzola, già membro del management committee di Axa Italia.

“Axa riconferma il suo obiettivo di crescita nei mercati strategici e l’acquisizione del gruppo Nobis rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Italia”, ha commentato Patrick Cohen, ceo di Axa European Markets & Health. “Il gruppo Nobis vanta una solida esperienza di crescita redditizia e contribuirà significativamente ad espandere e diversificare il nostro posizionamento nel mercato italiano, in particolare nel settore Retail Danni. Sono certo che insieme potremo cogliere nuove opportunità di crescita e innovazione”.

Chiara Soldano, ceo di Axa Italia, ha aggiunto: “Sono felice di dare il benvenuto alla squadra Nobis nella grande famiglia Axa. Nobis ha saputo tracciare un’importante storia di successo imprenditoriale in Italia e i nostri rispettivi punti di forza ci consentiranno di diventare un player sempre più rilevante in questo Paese e di portare ulteriore valore ai nostri clienti. Sono inoltre lieta di annunciare la nomina come Amministratore Delegato di Pietro Cazzola che saprà certamente valorizzare le specificità di ciascuno per esprimere appieno il potenziale di questa operazione”.

